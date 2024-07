Alla scoperta di Galway con Nicola Coughlan, la Penelope di Bridgerton

Galway, sulla costa occidentale dell’Irlanda, città natale dell'attrice Nicola Coughlan, l'amata Penelope di Bridgerton, non è solo un luogo suggestivo arroccato sulla Wild Atlantic Way, ma anche una destinazione ricca di storia, cultura e vivacità. L'attrice, in diverse interviste, ha condiviso i suoi angoli preferiti, consigliando itinerari e attività per vivere al meglio l'atmosfera di questa città unica. Seguendo le tracce di Nicola Coughlan scopriamo Galway e i suoi luoghi del cuore, ricordando anche che qualche anno fa la Lonely Planet l’abbia eletta città più accogliente del mondo.

La giornata ideale a Galway inizia con un caffè a Salthill, quartiere marinaro ricco di fascino. La Gourmet Tart Co è un'istituzione locale nota per i suoi dolci, le marmellate e l'impegno per il territorio. Qui potrete gustare una colazione deliziosa e immergervi nell'atmosfera accogliente del quartiere.

Dopo la colazione, immergetevi nella natura a Coole Park, un polmone verde di oltre 400 ettari a sud di Galway. Sentieri per passeggiate, aree picnic e l'albero con le firme di Yeats e altri artisti vi attendono per un'esperienza rigenerante. Perdetevi tra la flora rigogliosa, respirate l'aria fresca e lasciatevi ispirare dalla magia di questo luogo.

Per pranzo, concedetevi un'esperienza gastronomica indimenticabile al Morans Oyster Cottage a Kilcolgan. Il cottage, con il suo tetto di paglia e 250 anni di storia, si affaccia sulla foce di un fiume e offre una cornice suggestiva per un pranzo a base di frutti di mare e una Guinness. Gustate le famose ostriche di Galway, note per i loro sentori di nocciola, e assaporate la genuinità della cucina irlandese.

Il pomeriggio prosegue con una tappa a Rinville Park, un borgo vicino a Oranmore dove Nicola ha trascorso parte della sua infanzia. Il parco regala viste mozzafiato sulla baia di Galway ed è popolato da aironi, cervi e lontre. Un'oasi di pace dove ammirare la bellezza incontaminata della natura irlandese.

Per gli amanti della pizza, Dough Bros è un must-visit. La pizza cotta nel forno a legna è deliziosa e l'atmosfera è accogliente. Qui, tra l'altro, Ed Sheeran ha girato il video di "Galway Girl". Un luogo perfetto per una pausa golosa e per immergersi nella vivacità della città. Per una cena, un brunch o un pranzo speciali il luogo che raccomanda è Ard Bia at Nimmos, ristorante davvero suggestivo vicino allo Spanish Arch, in una parte molto amata di Galway, vicino al punto in cui la foce del fiume Corrib entra nel mare.

Concludete la giornata con un drink al Tigh Neachtain, un pub irlandese dal carattere autentico fondato nel 1894. Musica dal vivo, un'ampia scelta di birre e distillati e un'atmosfera bohémienne vi aspettano nel cuore di Galway. Un luogo ideale per immergersi nella tradizione irlandese e per trascorrere una serata indimenticabile.

Dove mangiare: gli indirizzi

Gourmet Tart Co | Jameson Court, opposite, Salthill, Co. Galway | Tel +353 91 861 667

Jameson Court, opposite, Salthill, Co. Galway | Tel +353 91 861 667 Morans Oyster Cottage | The Weir House, Rahaneena, Kilcolgan, Co. Galway | Tel +353 91 796 113

The Weir House, Rahaneena, Kilcolgan, Co. Galway | Tel +353 91 796 113 Dough Bros | Unit 1 Cathedral Buildings Middle Street, Galway

| Unit 1 Cathedral Buildings Middle Street, Galway Ard Bia | Spanish Arch Long Walk Galway | +353 091 561 114

| Spanish Arch Long Walk Galway | +353 091 561 114 Tigh Neachtain | 17 Cross St., Galway | +353 91-568820

Oltre i luoghi del cuore dell'attrice di Bridgerton a Galway

Nicola sottolinea il fascino dei festival che animano la città durante tutto l'anno. Il Film Fleadh, l'Arts Festival e la spettacolare Macnas Parade ad Halloween sono solo alcuni degli eventi da non perdere per immergersi nella cultura e nella vivacità di Galway. Un calendario ricco di appuntamenti che offre l'occasione di scoprire nuove sfaccettature della città e di vivere esperienze autentiche.

Dallo Spanish Arch alle antiche mura, Nicola dice di sentire profondamente la cultura e il passato della sua città e ricorda che la simbiosi di Galway con Atlantico aggiunge un tocco speciale, rendendola unica. Dice, inoltre, di adorarla perché è stata un luogo molto sicuro in cui crescere e con un'energia sempre creativa e vivace, ricordando anche quanto, oltre alla città, sia accogliente l'University of Galway, luogo in cui ha conseguito la laurea in lingua inglese e civiltà classica. Frequentato da studenti di tutto il mondo, l’ateneo merita sicuramente una visita, anche per la commistione tra architetture antiche e all’avanguardia che caratterizza molte università irlandesi, rendendole quasi città a sé all’interno della città.

Consigli per un viaggio indimenticabile a Galway:

Per un'esperienza completa, visitate Galway durante uno dei suoi tanti festival.

Noleggiate una bicicletta per esplorare la città in modo ecologico e divertente.

Assaggiate la cucina locale, ricca di sapori freschi e genuini.

Fate una gita in barca nella baia di Galway per ammirare la città da una prospettiva diversa.

Perdetevi tra le stradine acciottolate e scoprite i tesori nascosti di Galway.

Galway, con la sua storia, la sua cultura e la sua bellezza naturale, ha qualcosa da offrire a tutti. Seguendo i consigli di Nicola Coughlan, vivrete un'esperienza indimenticabile.