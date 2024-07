iCombi Pro, il forno combinato a vapore intelligente per la cucina professionale

Secondo il rapporto 2024 di Fipe, il 9,5% degli investimenti nel settore della ristorazione è stato destinato all'acquisto di nuove attrezzature per la cottura. Tra queste, i forni combinati a vapore si distinguono come una scelta innovativa e vantaggiosa per molteplici ragioni.

iCombi Pro di Rational, il forno combinato a vapore intelligente

Un forno combinato a vapore intelligente come l'iCombi Pro di Rational offre un notevole potenziale di risparmio rispetto ai forni tradizionali. Questo sistema versatile permette di arrostire, grigliare, cuocere al forno, friggere, brasare, cuocere a vapore e stufare, eliminando la necessità di molteplici apparecchiature e i relativi costi di acquisto, manutenzione e riparazione. Inoltre, i moderni forni combinati a vapore consumano molta meno energia rispetto ai modelli tradizionali, con un risparmio fino al 70% nel caso dell'iCombi Pro.

iCombi Pro di Rational, come funziona

La cottura con iCombi Pro non richiede quasi alcun grasso, abbattendo i costi di acquisto e smaltimento dell'olio fino al 95%. Inoltre, il preciso controllo del clima di cottura riduce le perdite di peso di carne e frutti di mare fino al 25%, ottimizzando l'utilizzo delle materie prime.

L'intelligenza del sistema di cottura garantisce risultati sempre perfetti e di alta qualità. L'operatore deve semplicemente caricare gli alimenti e selezionare il programma desiderato, mentre iCombi Pro si occupa di tutto il resto, controllando i processi di cottura in modo autonomo. Questo si traduce in un notevole risparmio di tempo e manodopera, con una riduzione del carico di lavoro del personale di cucina fino al 60%. Sia il processo di cottura che quello di pulizia sono completamente automatici nell'iCombi Pro. Il personale non deve più dedicare tempo al controllo manuale della cottura o alla pulizia del forno, liberando tempo prezioso per altre attività.