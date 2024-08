A Chiuro apre il Wine Hotel San Carlo: storia, vino e relax in Valtellina

La Valtellina può contare su una nuova struttura ricettiva: il Wine Hotel San Carlo-Relais & Spa che ha aperto a Chiuro (So), nella zona vocata alla viticultura eroica, che si staglia con i caratteristici terrazzamenti. L'inaugurazione dell'albergo è una sorta di ritorno al futuro, tenuto conto che già a metà dell'Ottocento gli stessi muri ospitavano una locanda ristoro con cambio dei cavalli. A distanza di mezzo secolo dalla chiusura dell'attività ricettiva, i locali di proprietà della famiglia Redaelli sono stati oggetto di una massiva ristrutturazione che hanno partorito una struttura unica, moderna e accogliente, capace di offrire una proposta esclusiva per il turismo enogastronomico e il benessere valtellinese.

Il nuovo Wine Hotel San Carlo di Chiuro (So)

Com'è il nuovo Wine Hotel San Carlo e qual è la filosofia della famiglia Redaelli

Il sogno di Carlo e Giovanna Redaelli, giunti alla sesta generazione di ristoratori, affiancati a papà Amos, era proprio quello di ritornare alla vocazione nata nel lontano 1843, una stazione di posta e locanda che offriva convivialità nel ristorante e ospitalità ai piani superiori. L'edificio, da tempo disabitato, ora accoglie visitatori e turisti in 12 camere (tra le quali suite e familiari) tutte nuove, una diversa dall'altra e dotate di ogni comfort. Il risultato finale è frutto dei lunghi lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e strutturale, iniziati quasi tre anni fa, sposando l'ottica del restauro conservativo. Per portare a termine l'opera sono state ingaggiate numerosi artigiani e imprese locali, che hanno completamente sventrato il palazzo, contribuito a realizzare il Wine Hotel, dove oggi ci si può rilassare sorseggiando un bicchiere di vino o godendosi il relax dell'esclusiva spa, dotata di sauna, bagno turco, evian shower massaggiante e piscina-relax, che si nota fin dalla strada, posta al fianco del roof-top solarium con una vista a 360 gradi sulle montagne e sui terrazzamenti dove lavorano i vigneti.

Carlo e Giovanna Redaelli del Wine Hotel San Carlo

La filosofia della nuova struttura si poggia su due concetti chiave: dare risalto alla patria del vino di Valtellina, Chiuro, dove nasce il 60% del Nebbiolo valtellinese, rappresentato nelle cantine del rinomato ristorante al piano terra e con un'esclusiva cantinetta refrigerata all'interno di ogni camera: un motivo in più per degustare uno degli ottimi vini conservati alla giusta temperatura. Allo stesso tempo è stato preservato l'antico significato della stazione di posta, con il relais che significa turno, staffetta, cambio, il luogo dove le diligenze postali cambiavano i cavalli ormai esausti per il lungo viaggio.

Un soggiorno accogliente al Wine Hotel San Carlo di Chiuro

La famiglia Redaelli, affiancata da fidati collaboratori, rende il soggiorno decisamente accogliente. La visione di Carlo nel settore dell'hotellerie (sua l'idea della piscina sul tetto della struttura ricettiva), grazie alle esperienze maturate in giro per il mondo, è affiancata dal pragmatismo di Giovanna, che ha ereditato dalla compianta mamma Ivana la passione per la cucina e per i “suoi” dolci. «Dopo tre anni siamo molto contenti di aver concluso questo importante progetto - commentano Carlo e Giovanna Redaelli. Il turismo del vino in Valtellina si sta evolvendo e c'è sempre più richiesta di strutture dotate di comfort e area benessere». Anche in vista delle ormai prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

In poche centinaia di metri il territorio valtellinese è in grado di offrire produzioni enogastronomiche uniche, dalla bresaola ai vini rossi più pregiati, dalle immancabili mele ai formaggi, dal miele alle confetture con moltissime produzioni artigianali, sia dolci sia salate, in grado di deliziare il palato dei visitatori. I piatti tipici, contraddistinti da sapori genuini nel solco delle tradizioni dell'arte culinaria locale, si possono ordinare direttamente al ristorante San Carlo, parte integrante della struttura e situato a piano terra dell'hotel. Per gli ospiti c'è a disposizione anche un giardino esterno e alcune sale in cantina per una cena immersi tra etichette di piccoli e grandi produttori.

Wine Hotel San Carlo

Via Trento 2 - 23030 Chiuro (So)

Tel 0342 1980093