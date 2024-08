Emergenza siccità al Sud e nelle Isole: la situazione ora diventa critica

L'emergenza siccità al Sud e nelle Isole si aggrava ulteriormente, soprattutto dopo l'annuncio della chiusura definitiva della diga di Occhito in Puglia e la persistente mancanza di pioggia in Sicilia che mettono a serio rischio coltivazioni e allevamenti. Il 2024 si conferma come l'anno più caldo di sempre in Italia, con temperature superiori alla media che amplificano la crisi in agricoltura e nelle città, dove i bollini rossi sono ormai all'ordine del giorno. La Coldiretti lancia un allarme urgente, segnalando una situazione critica per le attività agricole e per la gestione delle risorse idriche.

Caldo record e siccità: il Sud e le Isole sono in ginocchio

Puglia, i rischi per l'agricoltura dopo la chiusura della diga di Occhito

La chiusura definitiva della diga di Occhito in Puglia ha determinato un blocco totale dell'utilizzo dell'acqua per scopi irrigui, con gravi conseguenze per le coltivazioni. I pomodori e gli ortaggi autunnali e invernali, come cavoli, broccoli e finocchi, sono particolarmente a rischio, in quanto senza acqua non possono neppure essere trapiantati. Il monitoraggio della Coldiretti evidenzia un aggravio dei costi per gli allevatori, che sono costretti a ricorrere all'acqua dei pozzi e alle autobotti per mantenere gli animali. Anche la frutta e la verdura estiva sono compromesse, scottate dal sole implacabile.

Sicilia, con la siccità è crisi nella produzione agricola e foraggera

In Sicilia, la situazione è critica con il crollo della produzione di grano e foraggi e previsioni negative per l'olio. Ora, il rischio si estende al raccolto di arance, con la mancanza di pioggia che potrebbe ridurre la pezzatura dei frutti, compromettendo la loro commercializzazione.

Siccità al Sud e nelle Isole: allarme rosso per l'agricoltura

La Coldiretti denuncia che la scarsità di acqua impedisce la crescita adeguata degli agrumi. In risposta, la Regione ha iniziato a fornire foraggio agli allevatori, cercando di sostenere gli allevamenti isolani in difficoltà.

Sardegna, il caldo record minaccia le foreste

La Sardegna, invece, affronta un problema senza precedenti con il caldo record che minaccia le foreste di lecci e sughere. L'allerta è stata lanciata dalla Coldiretti locale e ripresa dall'Università di Sassari, che ha avviato un monitoraggio approfondito.

Le prime ipotesi suggeriscono che la siccità abbia indebolito le piante, permettendo l'insorgere di patogeni che attaccano le radici e causano la morte degli alberi dall'alto verso il basso.

Emergenza siccità, la proposta della Coldiretti per aiutare il Sud e le Isole

Di fronte a questa emergenza, l'associazione rilancia il progetto con Anbi per la creazione di una rete di invasi diffusi sul territorio. Questi invasi potranno essere realizzati utilizzando pietra locale e terre di scavo, senza ricorrere al cemento, per raccogliere l'acqua piovana e destinarla all'uso domestico, industriale e agricolo. L'obiettivo è quello di raccogliere il 50% dell'acqua piovana disponibile, raddoppiando la capacità di invaso e integrando sistemi di pompaggio per la produzione di energia elettrica, nella speranza di alleviare la crisi idrica e agricola.