Madonna a Pompei: sgarro alla dieta macrobiotica per una cena stellata

Pompei, città sospesa nel tempo, ha fatto da sfondo a una serata indimenticabile. Non solo rovine e storia, ma anche alta cucina e una regina della pop: Madonna. La Material Girl, in occasione del suo 66° compleanno, ha scelto di festeggiare tra le antiche mura della città vesuviana, concedendosi un viaggio gastronomico alla scoperta dei sapori autentici della Costiera sorrentina, curato dai maestri stellati Fabrizio e Antonio Mellino de “I Quattro Passi” di Nerano.

Madonna a Pompei: la popstar festeggia il compleanno con un menu stellato (Shutterstock)

Madonna a Pompei e lo sgarro alla sua dieta macrobiotica

Chi conosce Madonna sa della sua rigida dieta macrobiotica, un regime alimentare di origine giapponese che predilige alimenti integrali e non raffinati. Ma per una sera, la popstar ha deciso di abbandonare i suoi soliti canoni alimentari, lasciandosi tentare dalle lusinghe della cucina italiana. E quale luogo migliore per farlo se non la Campania, terra di sapori intensi e tradizioni culinarie millenarie? Il menu, studiato ad hoc per l'occasione, è stato un viaggio attraverso i prodotti tipici della Costiera sorrentina. Si è aperto con una sequenza di verdure freschissime: verza saltata, scarole, zucchine alla scapece e melanzane a funghetto. A seguire, pizze rustiche, focacce, alici di Menaica e bruschette con pomodoro di Sorrento, il tutto accompagnato da pane fatto in casa.

Il primo piatto, la pasta alla Nerano, preparata secondo la ricetta tradizionale dello chef Antonio, ha riscosso grandissimo successo tra i commensali, Madonna in primis. A seguire, una doppia opzione per il secondo: cernia bianca o pezzogna del golfo, accompagnate da erbette freschissime, e filetto di carne. A chiudere in bellezza, dolci tipici campani: babà, sfogliatelle, profiterol e panna cotta, il dessert preferito dalla popstar. Per accompagnare questa cena indimenticabile, Madonna ha scelto un vino particolare: il Calafuria di Tormaresca/Antinori, un rosato salentino che non è in carta al ristorante. Un vino fresco e fruttato, perfetto per l'occasione, che potrebbe presto diventare una nuova tendenza.

«Siamo abituati a confrontarci con tantissime celebrità - hanno sottolineato in coro chef ed operatori di sala al termine della cena - eppure in questo caso l'emozione è stata particolare. L'ambientazione della città archeologica ha fatto da cornice ad una serata speciale: Madonna sa come prendersi la scena. Era l'unica vestita in bianco in questo nero profondo e suggestivo ed è apparsa a tutti come una visione».