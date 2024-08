Madonna, un regalo speciale per Pompei nel giorno del suo compleanno

La Regina del Pop ha incantato ancora una volta, questa volta con un gesto che va oltre la musica. In occasione del suo 66esimo compleanno, Madonna ha fatto una visita privata agli scavi archeologici di Pompei, portando con sé un dono inestimabile: un sostegno economico (250mila euro) al progetto "Sogno di volare". L'iniziativa, promossa dal Parco Archeologico di Pompei, coinvolge ragazzi e bambini del territorio in rappresentazioni teatrali classiche all'interno dell'antico teatro di Pompei. Un'esperienza unica che permette ai giovani di avvicinarsi alla storia e alla cultura del loro territorio, diventandone protagonisti attivi.

Madonna a Pompei: festa di compleanno e cuore d'oro

Durante la sua visita, Madonna ha incontrato i giovani attori, dimostrando un sincero interesse per il loro lavoro e per il progetto nel suo complesso. Emozionata da ciò che ha visto, la popstar ha deciso, appunto, di stanziare un contributo economico che consentirà al progetto di proseguire per tutto il 2025. Il direttore del Parco Archeologico, Gabriel Zuchtriegel, ha espresso la sua profonda gratitudine per il gesto di Madonna, sottolineando l'importanza di coinvolgere figure di spicco come lei per promuovere la cultura e il patrimonio artistico italiano, soprattutto tra le giovani generazioni: «Ringrazio di cuore Madonna per la sua generosità, visione e umanità che sarà una grande fonte di ispirazione per andare avanti. Da Madonna le ali per Sogno di volare e per i ragazzi che vi partecipano, un bellissimo regalo che ci ha fatto nel giorno del suo compleanno».

