Da DiCaprio al NYT: i laghi lombardi conquistano il cuore degli americani

Laghi lombardi sempre più "gettonati" negli Usa. È di pochi giorni fa la presenza sul Garda, con visita al Vittoriale di Gardone Riviera e successiva cena in un ristorante super stellato del posto, di Leonardo DiCaprio con la fidanzata bresciana Vittoria Ceretti. Ma non solo. Parlano e scrivono con molto interesse dei nostri specchi d'acqua anche i giornali a stelle e strisce. I turisti americani stanno scoprendo infatti le montagne che circondano il Lago di Como, come conferma l'articolo pubblicato nei giorni scorsi sul New York Times, in cui sono citati i Piani d'Erna, Canzo e Brunate, luoghi ricchi di escursioni nella natura e attrazioni.

Leonardo DiCaprio ha visitato di recente il lago di Garda (Shutterstock)

Destinazioni suggerite agli statunitensi in alternativa a località iconiche affacciate sulle sponde del Lario, scelte anche quest'anno come meta estiva da tanti vip hollywoodiani e visitatori da ogni parte del mondo.

Oltre le ville: il NYT scopre il lato avventuroso dei laghi lombardi

Lo afferma Barbara Mazzali, assessore al Turismo di Regione Lombardia, che aggiunge: «Leggo con piacere i "consigli di viaggio" del prestigioso quotidiano internazionale, perché ben si conciliano con la strategia turistica regionale finalizzata a distribuire meglio i flussi che tendono a concentrarsi eccessivamente in alcuni luoghi, direzionando invece verso nuove aree lombarde tutte da scoprire».

La vista sul lago di Como dalla funivia di Brunate, citata dal NYT (Shutterstock)

L'assessore regionale fa notare, innanzitutto, che: «Proprio come evidenziato dal NYT, il lago è ricco di funicolari e funivie, con cui raggiungere punti panoramici spettacolari e percorsi di trekking che si snodano tra boschi rigogliosi e prati alpini. Tra queste, la funicolare che sale dalla città di Como a Brunate, località chiamata "Il balcone delle Alpi" e apprezzata anche per le sue eleganti ville in stile liberty. Facilmente raggiungibili in funivia sono, inoltre, i Piani d'Erna, nel Lecchese, anch'essi citati dal New York Times, capaci di offrire attività per tutte le stagioni per chi ama fare trekking, arrampicata e parapendio. Spazio è anche dato al Sentiero Spirito del Bosco, a Canzo (Co), un affascinante percorso tra i boschi». Il giornale non manca, inoltre, di sottolineare un altro punto di forza (e in crescita qualitativa) della Lombardia: i piatti tipici e l'enogastronomia.