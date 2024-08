La Lombardia conquista le copertine internazionali grazie a laghi e montagne

La Lombardia, cuore pulsante dell'Italia settentrionale, sta vivendo un momento d'oro nel turismo internazionale. I suoi paesaggi mozzafiato, i laghi cristallini e le città d'arte stanno conquistando le pagine dei più importanti giornali del mondo, da New York a Parigi.

Il lago di Como è stato celebrato dal Times (Shutterstock)

Lombardia: laghi e montagne conquistano le redazioni estere

I laghi lombardi, da sempre amati dagli italiani, sono diventati vere e proprie star internazionali. Il lago di Como, con le sue ville lussuose e i paesaggi da cartolina, è stato paragonato al lago di Garda dal prestigioso Times, sottolineando le peculiarità di entrambi. Le Figaro, invece, ha dedicato un approfondimento ai laghi lombardi, descrivendoli come luoghi dall'anima unica.

La CNN ha definito Montisola un vero e proprio paradiso (Shutterstock)

Ma non solo i laghi: anche le montagne lombarde stanno riscuotendo un grande successo. Il New York Times ha invitato i suoi lettori a scoprire le bellezze del Lecchese, con i suoi borghi pittoreschi e le montagne imponenti. La CNN ha invece puntato i riflettori sul Lago d'Iseo, definendo Montisola un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura.

Lombardia, un successo anche i numeri

Queste menzioni sui maggiori giornali internazionali non sono solo un vanto, ma si traducono in numeri concreti. Nei primi sei mesi del 2024, la Lombardia ha registrato un aumento dell'11,5% dei pernottamenti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo gli 8 milioni.

Barbara Mazzali, assessore al Turismo di Regione Lombardia (foto: Regione Lombardia)

L'assessore regionale al Turismo, Barbara Mazzali, si dice entusiasta di questo successo e sottolinea come sia frutto di un lavoro di squadra che coinvolge istituzioni, operatori turistici e cittadini. «La Lombardia - afferma Mazzali - è un territorio ricco di identità e di proposte, e stiamo lavorando per farla conoscere al mondo intero».

Con le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 all'orizzonte, le prospettive per il turismo lombardo sono ancora più rosee. Questo evento di portata mondiale sarà un'ulteriore occasione per promuovere le bellezze della regione e consolidare la sua posizione come una delle destinazioni turistiche più ambite al mondo.