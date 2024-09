Leclerc a tavola: il vincitore di Monza tra pasta, pizza, gelati e ristoranti preferiti

Il ruggito del motore Ferrari ha infiammato ancora una volta il circuito di Monza, con Charles Leclerc che ha regalato ai tifosi del Cavallino Rampante una giornata memorabile trionfando nel "Tempio della velocità". Ma oltre al motorsport, il pilota monegasco nutre un'altra grande passione: quella per il cibo.

Leclerc, il campione che unisce velocità e gusto (Shutterstock)

I cibi preferiti di Charles Leclerc e la sua nuova linea di gelati

«Pizza, pasta e gelati (soprattutto quello alla vaniglia) sono il mio punto debole» aveva raccontato Leclerc in un'intervista. Ma dietro questo amore per la cucina si cela anche un'esigenza di disciplina. «Per mantenere la forma, devo fare attenzione a ciò che mangio». Ed è proprio da questa consapevolezza che è nata la sua vena creativa: quella che lo ha portato, insieme a Federico Grom, Guido Martinetti e al manager Nicolas Todt, a ideare Lec, una linea di gelati pensata per chi, come lui, vuole concedersi un piacere senza compromettere il benessere fisico

Sono cinque i gusti proposti da Lec

Cinque i gusti (con tanto sapore e poche calorie): Vanillove (vaniglia), Salty Caramel (caramello salato con fiocchi di caramello al cioccolato), Swirly Pistachi-oh! (variegato al pistacchio con crumble al pistacchio), Peanut Caramel Tango (all'arachide con variegato al caramello e fiocchi di caramello), Chocolate Crunch (al cacao con pezzetti di cioccolato).

Cosa mangia Charles Leclerc prima e dopo una gara?

Quando si tratta di prepararsi per una gara, Leclerc sa bene cosa il suo corpo necessita. «Prima di scendere in pista è fondamentale assumere carboidrati e molta acqua» aveva spiegato. «In auto si suda tantissimo, arrivando a perdere anche tre o quattro chili di liquidi. Dopo la gara, invece, è il momento di recuperare con carboidrati, proteine e, naturalmente, un gelato».

Quali sono i ristoranti preferiti di Charles Leclerc?

Durante la presentazione della sua linea di gelati, Charles Leclerc non aveva poi mancato di condividere anche i suoi ristoranti preferiti, rivelando il suo amore per la buona cucina. «In assoluto, direi Kuuru, un giapponese-peruviano incredibile che ho scoperto in Arabia Saudita. In Italia, adoro Cipriani a Venezia, Da Vittorio a Brusaporto, e l'Osteria Francescana a Modena, dello chef Massimo Bottura, che è anche un mio caro amico». Insomma, per Leclerc il cibo è più di un semplice carburante: è una passione che lo accompagna dentro e fuori dalla pista.