Inaugurato “Uovodiseppia” di Pino Cuttaia: il mare di Sicilia in centro a Milano

Il contesto urbano così milanese e così trendy di Porta Nuova-Garibaldi ha ora un nuovo gustoso protagonista: è stato inaugurato il ristorante “Uovodiseppia”, la prima collaborazione fra l'imprenditore Vittorio Borgia (di Borgia Group, che comprende le insegne Bioesserì e Baunilla) e lo chef bistellato Pino Cuttaia.

Gli interni del nuovo ristorante Uovodiseppia a Milano

«Uovodiseppia Milano - spiega Pino Cuttaia - racconta la Sicilia contemporanea attraverso il cibo, offrendo un luogo accogliente dove il cliente si sente a casa, coccolato e curato come se fosse sotto le attenzioni di una mamma moderna. Con Vittorio Borgia c'è un'amicizia e un rispetto che ci lega da anni. È quindi un percorso naturale essere arrivato qui, per rendere l'esperienza della nostra isola sempre più autentica».

Uovodiseppia: la sostenibilità e la biodiversità al centro

Al centro del progetto c'è il rispetto per la sostenibilità e la biodiversità, principi fondamentali che si riflettono in ogni piatto; ma anche l'amore per le tradizioni locali, in modo tale da preservare la cultura del territorio e seguire il ciclo naturale delle stagioni, offrendo un'esperienza gastronomica autentica e rispettosa dell'ambiente. Il mare, considerato una risorsa preziosa quanto la terra, fornisce ingredienti freschi e genuini che vengono trasformati in piatti che esaltano la purezza dei sapori di una volta. Dai suoi frutti traggono beneficio tutti coloro che partecipano alla filiera: chi pesca, chi acquista, chi trasforma e chi infine porta in tavola piatti riconoscibili e mai banali.

Il menu di Uovodiseppia a Milano

Il menu si ispira alla tradizione siciliana e include materie prime selezionate tramite i presidi di Slow Food, come il maialino nero dei Nebrodi, i formaggi dell'azienda Passalacqua e la fava larga di Leonforte. Tra i piatti simbolo del locale, troviamo il Macco di fave con gnocchetti di seppia e il Tataki Sikano, che rappresentano la filosofia di una cucina legata al territorio, in cui la responsabilità ambientale è centrale in ogni fase del processo creativo.

Tataki Sikano di Uovidiseppia Milano 1/3 Macco di fave con gnocchetti di seppia di Uovodiseppia Milano 2/3 Cernia in finta brace di Uovodiseppia Milano 3/3 Previous Next

Per chi desideri vivere un'esperienza completa, Uovodiseppia Milano propone tre menu degustazione: cinque portate a 130 euro, quattro portate a 110 euro, e tre portate a 80 euro, tutti accompagnati da un benvenuto e una bollicina. È disponibile anche un menu à la carte per una scelta più libera.

Uovodiseppia, la prima di tante collaborazioni tra Borgia Group e Cuttaia

«Sono davvero felice di avere Pino al nostro fianco - dichiara Vittorio Borgia. Condividiamo la stessa visione, e insieme daremo vita a un'esperienza autentica che parla di Sicilia, di tradizione e di accoglienza. L'apertura di Uovodiseppia a Milano è solo l'inizio di tante future collaborazioni, che speriamo di portare anche in altre città d'Italia».

Vittorio Borgia e Pino Cuttaia

Uovodiseppia Milano non è solo un ristorante, ma un omaggio alla Sicilia, alle sue radici e alla sua capacità di innovare, mantenendo viva la tradizione.

Uovidiseppia Milano

Via Amerigo Vespucci 11 - 20124 Milano

Tel 375 9108923