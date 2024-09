Flessibilità e qualità nelle mense scolastiche? La soluzione è iVario Pro di Rational

La ristorazione scolastica è molto più di una semplice distribuzione di pasti: rappresenta un momento educativo, un'occasione per promuovere abitudini alimentari sane e uno spazio di condivisione sociale. In un contesto in cui le esigenze alimentari si fanno sempre più diversificate, la cucina di scuole e asili deve affrontare sfide organizzative che richiedono flessibilità, precisione e qualità. Questo vale soprattutto in presenza di restrizioni dietetiche sempre più comuni, che vanno dalle scelte etiche come il veganismo, alle esigenze religiose o sanitarie come l'eliminazione della carne di maiale, fino alle allergie a lattosio o glutine.

Mense scolastiche: come gestire le diverse esigenze alimentari

iVario Pro: la rivoluzione in cucina per le mense scolastiche

Per rispondere a questa crescente varietà di richieste, le mense scolastiche necessitano di strumenti moderni che consentano di mantenere standard elevati in termini di qualità e gusto, senza sacrificare l'efficienza. Un esempio emblematico di questa nuova flessibilità è rappresentato dai sistemi di cottura multifunzionali e intelligenti, come iVario Pro di Rational, che offre una soluzione innovativa per gestire contemporaneamente diversi tipi di regimi alimentari, garantendo pasti gustosi e sicuri per tutti i bambini, anche in un ambiente ad alta intensità come quello delle mense scolastiche. La sfida, infatti, non riguarda solo la preparazione di piatti che soddisfino i vari requisiti dietetici, ma anche il fatto che tutti i pasti devono essere pronti nello stesso momento per permettere a tutti i bambini di mangiare insieme. Questo impone che la cucina sia capace di produrre piatti con o senza carne, senza lattosio o senza glutine, mantenendo inalterata la qualità del cibo.

Marco Iozzolino, national corporate chef di Rational Italia

I sistemi di cottura come iVario Pro non solo assicurano una preparazione rapida e contemporanea di piatti diversi, ma lo fanno mantenendo uno standard elevato di gusto e salute. Secondo Marco Iozzolino, national corporate chef di Rational Italia, il segreto per gestire una cucina scolastica in modo ottimale risiede nell'uso di due modelli di iVario Pro: il modello L o XL, adatto per preparare grandi quantità di cibo, e il modello 2-S, pensato per la gestione di regimi alimentari specifici. «Nella versione L o XL, il sistema multifunzionale sostituisce diversi strumenti tradizionali come brasiera, bollitore e pentola a pressione» spiega Iozzolino. Questa tecnologia è progettata per velocizzare la preparazione di grandi volumi: con una capacità di 150 litri, iVario Pro XL è in grado di preparare 400 porzioni di zuppa di verdure in soli 35 minuti o 15 chili di pasta in appena 22 minuti. Un vero alleato per chi gestisce una mensa scolastica con numeri così elevati.

iVario Pro di Rational: preparare pasti diversificati in tempi record nelle mense scolastiche

Tuttavia, le esigenze non finiscono qui: non basta preparare grandi quantità di cibo standard, è essenziale garantire che anche chi segue diete speciali non venga trascurato. Per questo, il modello iVario Pro 2-S si rivela fondamentale. Con due vasche da 25 litri ciascuna, offre la possibilità di preparare piccole quantità di alternative vegetariane, senza glutine o per allergici, mantenendo un livello di flessibilità indispensabile in una ristorazione collettiva. «Mentre il modello L cuoce, ad esempio, 100 porzioni di ragù di tacchino, una vasca del 2-S può preparare un piatto vegetariano e l'altra una pasta senza glutine» prosegue Iozzolino. Inoltre, il fondo della vasca può essere suddiviso in fino a quattro zone di temperatura diverse, permettendo di cuocere più pietanze contemporaneamente senza spreco di energia: è possibile, ad esempio, rosolare cotolette di verdure in una parte della vasca senza dover scaldare l'intera superficie.

L'adozione di una tecnologia così avanzata risponde alla necessità di semplificare il lavoro del personale di cucina, spesso sottoposto a un'enorme pressione per garantire che i pasti siano pronti in tempi brevi e con standard elevati. I sistemi come l'iVario Pro, dotati di funzioni intelligenti, riconoscono automaticamente le quantità di cibo e le condizioni di cottura, regolando di conseguenza il processo. Ciò riduce la necessità di controllo costante da parte del personale, liberandoli da compiti ripetitivi e minimizzando il rischio di errore umano. La tecnologia di ConnectedCooking permette, inoltre, di gestire le ricette digitalmente, inviandole direttamente ai sistemi di cottura da PC, tablet o smartphone. Questo sistema facilita notevolmente il lavoro in cucina: basta seguire le istruzioni visualizzate sul display del dispositivo, mentre il sistema si occupa di monitorare la cottura e avvisare quando è necessario intervenire.

iVario Pro: il segreto per una cucina scolastica efficiente

Non è infine da sottovalutare l'aspetto dell'efficienza energetica: iVario Pro consuma fino al 40% in meno di energia rispetto ai sistemi di cottura tradizionali ed è fino a quattro volte più veloce. In un momento storico in cui la sostenibilità è al centro delle preoccupazioni di tutti i settori, compresa la ristorazione scolastica, poter contare su strumenti che riducano l'impatto ambientale è un valore aggiunto di fondamentale importanza. Questo permette non solo di ridurre i costi operativi, ma anche di contribuire attivamente a politiche di sostenibilità ambientale.