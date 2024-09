"La Soirée Blanche": al MAIO serata esclusiva tra ostriche, crudité e Champagne

Sarà una festa speciale, densa di suggestioni, quella che si svolgerà venerdì 27 settembre al MAIO Restaurant & Rooftop, con vista sui monumenti della Capitale, che nell'ora più bella - quella del tramonto- si mostreranno di particolare bellezza.

MAIO Restaurant ospiterà la “La Soirée Blanche”

MAIO, una serata per salutare l’estate

Dopo un'estate intensa di eventi e di cene tematiche create dal resident chef Luca Seveso, è giunta l'ora di dare il benvenuto alla nuova stagione che avanza con una celebrazione speciale, “La Soirée Blanche” in cui tutto possa far pensare alla luce. E così il look sarà bianco, con degustazione di ostriche e crudité e, binomio imprescindibile, coppe di Champagne Moët & Chandon Ice Impérial.

Il menu sarà curato dal resident chef Luca Seveso

Il party prenderà il via alle 19 con una selezione di piatti creati per l’occasione dallo chef: Ventresca di salmone e tzatziki; Ostriche fine de claire e perlage allo Yuzu; Spiedino di polpo e zucchinette in fiore; Gazpacho di pomodoro e ciliegie con burrata, alici, olivelle e foglie di misticanza; Focaccia con prosciutto di Cinta Senese e fichi; Risotto con acqua di pomodoro, con vongole, limone e basilico. Finale dolce con Lemon curd con aroma di menta e vaniglia.

MAIO, le bollicine di Moët & Chandon

Co-protagonista della serata sarà Moët & Chandon, la Maison che dal 1743 condivide con il mondo la magia dello Champagne, che rinnova la propria collaborazione con MAIO Roma in questa occasione. Al calice sarà possibile sorseggiare Moët & Chandon Ice impérial, unico Champagne pensato per essere degustato “on the rocks” con tre cubetti di ghiaccio, disponibile sia in versione blanc che rosé. Ma questa etichetta si dimostra anche molto versatile in miscelazione: il suo palato seducente è alla base di una serie di cocktail che il team mixology del roof ha pensato per conquistare gli ospiti.

Co-protagonista della serata sarà la Maison di Champagne Moët & Chandon

Sarà un'occasione conviviale e un brindisi perfetto per salutare l’estate e potrà essere gustato, magari con in mano uno dei ventagli offerti nel corso del party, personalizzati da un'esperta calligrafa. Per quasi tre secoli, Moët & Chandon è stato lo Champagne d'elezione per celebrare momenti storici o privati di grande valore, sottolineando ogni brindisi con un tocco di effervescenza. La maison è stata fondata nel 1743 da Claude Moët e portata alla fama internazionale dal suo discendente, Jean-Rémy Moët, che sognava di "condividere la magia dello Champagne con il mondo". Dalla corte reale al red carpet, dallo Studio 54 al Grande Slam, Moët & Chandon da sempre identifica i principi della convivialità e dell'amicizia.

MAIO, un format in espansione

Dal locale milanese con vista sulle guglie del Duomo, MAIO Restaurant ha raddoppiato il format a Roma dalla primavera 2023, all’ultimo piano di Rinascente di Via del Tritone. Il design e il concept sono il frutto del viaggio imprenditoriale della famiglia Maio, originaria del Piemonte.