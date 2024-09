Dove mangiare a Venezia per la Mostra del cinema e dove poter incontrare le star

Chi l'avrebbe mai detto che per incontrare Brad Pitt e George Clooney, due dei volti più amati di Hollywood, bastasse prenotare un tavolo a Venezia? La città lagunare, già di per sé un set naturale per film indimenticabili, si trasforma in un palcoscenico ancora più esclusivo durante la Mostra internazionale del cinema (in scena fino a sabato 7 agosto). E proprio qui, tra calli e palazzi storici, si nascondono i ristoranti preferiti dalle star, luoghi dove la magia del grande schermo si intreccia con i sapori della tradizione.

Venezia: i ristoranti e i bar delle star durante la Mostra internazionale del cinema (Shutterstock)

Venezia, ecco i ristoranti e i bar dove poter incontrare le star del cinema

A far da apripista, in questa edizione, ci hanno pensato proprio Pitt e Clooney, che hanno scelto il romantico "Da Ivo" per una cena in compagnia delle loro compagne. Un locale storico, amatissimo dallo stesso Clooney, che lo scelse nel 2014 per il suo addio al celibato. E a giudicare dalle foto pubblicate sui social, l'atmosfera è stata quella di una serata tra amici, lontana dai riflettori. Ma Venezia, si sa, è una città che non perdona e i paparazzi non si sono fatti sfuggire l'occasione di immortalare i due attori.

E se Pitt e Clooney hanno scelto la semplicità e l'autenticità di "Da Ivo", altri divi preferiscono l'eleganza e la raffinatezza. Al primo piano dello storico "Gran Caffè Quadri", ad esempio, si trova l'insegna veneziana della famiglia Alajmo, dove è possibile gustare un percorso gastronomico ispirato alla cucina rinascimentale della Serenissima. Un'esperienza culinaria che trasporta i commensali in un'altra epoca, circondati da opere d'arte e affreschi.

Il ristorante Da Ivo a Venezia (credits: Facebook) 1/5 Il Gran Caffè Quadri in Piazza San Marco a Venezia (credits: Facebook) 2/5 Il ristorante Al Covo di Venezia (credits: Facebook) 3/5 L'Harry's Bar di Venezia (credits: Cipriani) 4/5 Il ristorante Glam a Venezia 5/5 Previous Next

Per chi desidera assaporare il meglio della cucina tradizionale veneziana, invece, "Al Covo" è una tappa obbligatoria. Qui, gli ingredienti sono a chilometro zero e i piatti sono preparati con maestria, seguendo ricette tramandate di generazione in generazione. E se volete fare un tuffo nel passato, l'indirizzo storico è l'Harry's Bar, dove sono nate alcune delle ricette più iconiche della tradizione italiana, come il carpaccio e il Bellini.

Ma Venezia non finisce di stupire. Al Palazzo Vernant, infatti, si trova "Glam", l'unico ristorante della Serenissima a vantare due stelle Michelin. Qui, lo chef Enrico Bartolini propone una cucina contemporanea che fonde tradizione e innovazione, regalando ai suoi ospiti un'esperienza culinaria indimenticabile. Insomma, se durante la Mostra del Cinema vi trovate a Venezia, non perdete l'occasione di prenotare un tavolo in uno di questi ristoranti. Magari, avrete la fortuna di incrociare qualche star e di vivere un'esperienza indimenticabile.

Venezia, alcuni indirizzi da non perdere per la Mostra del cinema

Oltre ai già citati locali dove è possibile incontrare le star, Italia a Tavola vi propone sei indirizzi da non perdere in città per un'esperienza culinaria di alto livello. Tra questi, spicca Hostaria Bacanera, dove la cucina è affidata allo chef Alessandro Tronconi, che delizia i palati con menu prevalentemente di pesce, impreziositi da materie prime stagionali provenienti dal territorio lagunare. Per chi ama la carne, Tronconi riserva alcune creazioni speciali, riuscendo a trovare un equilibrio perfetto tra mare e terra, con un'attenzione costante alla freschezza e alla qualità degli ingredienti. Un'altra tappa imperdibile è Gheni Restaurant, che coniuga terra e mare in piatti che pongono particolare attenzione al vegetale. Le proposte sono elaborate con grande cura, offrendo gusti e lavorazioni di assoluto interesse, ideali per chi cerca un'esperienza gastronomica completa e raffinata.

Proseguendo nel viaggio culinario, il Chat Qui Rit si distingue per l'abilità dei veneziani Davide Scarpa e Leonardo Bozzato, che trasformano le materie prime di altissima qualità in piatti autentici e creativi. Grazie al passato da pescatore di Bozzato, i sapori del mare sono protagonisti, mentre la freschezza degli ingredienti è sempre garantita. Hostaria Castello, invece, offre un'esperienza che fonde la tradizione veneziana di mare e di terra con uno spirito internazionale ispirato ai café ottomani del secolo scorso. Sotto la guida dello chef stellato Luca Veritti, il ristorante propone un menu che esalta i sapori locali, pur strizzando l'occhio a influenze lontane, per un viaggio gastronomico davvero unico.

L'Hostaria Bacanera a Venezia 1/6 Il Gheni Restaurant a Venezia 2/6 Il Chat Qui Rit a Venezia 3/6 L'Hostaria Castello a Venezia 4/6 Il ristorante Agli Amici Dopolavoro a Venezia 5/6 Il Club del Doge a Venezia 6/6 Previous Next

Non si può poi trascurare Agli Amici Dopolavoro, dove i menu degustazione "Giardino delle Rose" e "LagunAmare" rappresentano un omaggio rispettivamente all’orto e alla laguna, offrendo piatti vegetariani e specialità di pesce con un tocco di carne. Infine, Club del Doge, guidato da Alberto Fol, celebra la cucina veneta con creazioni che omaggiano la tradizione culinaria della regione, unendo sapori del mare, della laguna e della terra in piatti iconici e innovativi, perfetti per chi desidera vivere l'essenza della gastronomia veneziana.