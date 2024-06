Colazione al ristorante? Agli Amici Dopolavoro di Venezia è di alta cucina

Nascosto tra le meraviglie della laguna veneziana, sulla suggestiva Isola delle Rose, sorge un tesoro della ristorazione: Agli Amici Dopolavoro. Questo ristorante, parte del prestigioso JW Marriott Venice Resort & Spa, si distingue per la sua capacità di fondere tradizione e innovazione culinaria, offrendo un'esperienza gastronomica capace di deliziare anche i palati più esigenti.

Riaperto con grande entusiasmo ad aprile, Agli Amici Dopolavoro si avvale della maestria di Emanuele e Michela Scarello, già noti per il celebre ristorante Agli Amici 1887 di Udine, insignito di due stelle Michelin nella guida 2024. La loro visione ha portato nuova vita a questo angolo di paradiso, dove la cucina si intreccia intimamente con le risorse uniche dell’isola e della laguna circostante.

Inaugurato ad aprile 2023, il ristorante accoglie gli ospiti, sia interni che esterni, in un'atmosfera sofisticata, immersa nel verde rigoglioso dell'Isola delle Rose. Arrivando tramite un molo riservato e un servizio taxi disponibile per l’ultima corsa fino a mezzanotte e mezza, i visitatori sono subito colpiti dai dettagli architettonici degli anni '20, sapientemente integrati in un contesto moderno e raffinato che porta la firma dell’architetto Matteo Thun.

Con il suo riaprirsi al pubblico, Agli Amici Dopolavoro non è solo un ristorante, ma una destinazione che promette un viaggio sensoriale indimenticabile, dove l’eleganza della tradizione lagunare incontra la freschezza dell’innovazione di una proposta fine dining. Per la vostra sosta alla Serenissima dovete scoprire questo gioiello del panorama culinario veneziano, dove ogni pasto è un’esperienza che rimane impressa nel cuore e nella memoria.

Giardino delle Rose e LagunAmare: i menu de Agli Amici Dopolavoro

Per l’estate, lo chef Emanuele Scarello presenta due eccezionali menu degustazione, studiati per esaltare le caratteristiche uniche di Venezia e dell’Isola delle Rose. Questi menu, come già proposto l'anno precedente, celebrano la ricchezza della laguna e la biodiversità dell'isola, beneficiando del clima mite generato dalle brezze marine. Un uliveto con un centinaio di alberi produce l’olio d’oliva servito ai tavoli, mentre l’orto del JW Garden fornisce ingredienti freschissimi per la cucina. La presenza di numerosi alberi da frutto e una coltivazione di rose colorano e arricchiscono ulteriormente l’ambiente.

Lo chef Emanuele Scarello

«Agli Amici Dopolavoro è un piccolo ristorante con un grande orto nella laguna di Venezia». Commenta lo chef Emanuele Scarello «Venezia e la sua laguna formano un tutt’uno incredibile, frutto di un processo dinamico dove l’opera dell’uomo e l’ecosistema naturale si amalgamano senza soluzione di continuità, influenzandosi reciprocamente. Questo processo si riflette in una stratificazione di saperi e tradizioni che vogliamo riproporre nella nostra cucina, con un’elaborazione di prodotti volutamente e strettamente legati all’ambiente che ci accoglie. L’intento è quello di offrire un’esperienza che esprima a tutto tondo l’unicità della laguna veneziana, valorizzandone i prodotti squisitamente autoctoni».

I menu degustazione, chiamati Giardino delle Rose e LagunAmare, sono dedicati rispettivamente all’orto e alla laguna. Il Giardino delle Rose propone piatti vegetariani ricchi di sapori estivi, mentre LagunAmare si focalizza su pietanze a base di pesce, con l’aggiunta di un tocco di carne. Tra i piatti che meglio esprimono la filosofia culinaria di Scarello, spiccano Lo Spaghettone con erbe del mare e lenticchie soffiate, che offre una sapidità marina attraverso un’interpretazione completamente vegetale, e Jellyfish, un omaggio alla trasparenza della medusa, realizzato con seppie e mazzancolle.

Il pesce utilizzato nel menu è pescato direttamente nella laguna veneziana, garantendo freschezza e rispetto per la stagionalità. Tra le varietà incluse ci sono sogliola, mazzancolla, seppie e moleca, in collaborazione con pescatori locali per una pesca sostenibile e responsabile.

Il benvenuto del ristorante Agli Amici Dopolavoro 1/8 Jellyfish del ristorante Agli Amici Dopolavoro 2/8 Lo Spaghettone con erbe del mare e lenticchie soffiate del ristorante Agli Amici Dopolavoro 3/8 GARUSOLI: erbe e brodo di mare, patate e ostrica del ristorante Agli Amici Dopolavoro 4/8 MAZZANCOLLE fiori dell‘orto, latte fermentato e cren del ristorante Agli Amici Dopolavoro 5/8 SEPPIA alla brace e levistico del ristorante Agli Amici Dopolavoro 6/8 RADICCHIO: yogurt, radicchio e gelato all’olio extra vergine d’oliva del ristorante Agli Amici Dopolavoro 7/8 Petit fours finali del ristorante Agli Amici Dopolavoro 8/8 Previous Next

Dal fertile orto dell’isola provengono le verdure e i frutti estivi come zucchine, piselli, melanzane, cetrioli, pomodori, erbe spontanee, angurie, ribes bianco e fragole, che arricchiscono le proposte botaniche del menu. La cucina di Emanuele Scarello si distingue per un profondo rispetto delle stagioni e una paziente attesa dei tempi naturali, integrando tradizione e innovazione con un'attenzione meticolosa ai dettagli.

Questo approccio è sostenuto dalla conoscenza del territorio e dalla valorizzazione delle risorse locali, unendo tradizione e sperimentazione. Al centro di questa filosofia c'è il lavoro di squadra, con Emanuele e Michela Scarello a capo di un team affiatato che vede Lorenzo Lai e Martina Peluso (Pastry chef) in cucina e Alessio Gualdini come manager di sala.

Agli Amici Dopolavoro: colazione all'Isola delle Rose

Ma la vera novità del ristorante Agli Amici Dopolavoro è una nuova entusiasmante offerta per i suoi ospiti interni: la colazione. Pensata per offrire un'esperienza gastronomica completa fin dalle prime ore del mattino, la colazione al Agli Amici al Dopolavoro si distingue per la qualità e la varietà dei prodotti, attentamente selezionati e preparati per garantire un risveglio indimenticabile dalla pastry chef Martina Peluso.

Il dehors dove gustare la colazione al ristorante Agli Amici Dopolavoro

Con l'arrivo della bella stagione, il ristorante Agli Amici Dopolavoro offre ai suoi ospiti la possibilità di godere della colazione in uno spazio esterno incantevole. Questo spazio all’aperto, caratterizzato da un design moderno e raffinato, è l’ideale per iniziare la giornata immersi nella tranquillità e nella bellezza naturale dell’Isola delle Rose.

Il pavimento in legno crea un ambiente caldo e accogliente, mentre la struttura a telaio aperto permette di godere del panorama circostante e della piacevole brezza marina. Gli arredi eleganti e confortevoli, con divanetti e tavolini, invitano a rilassarsi e a godere della colazione in totale serenità.

Martina Peluso, pastry chef del ristorante Agli Amici Dopolavoro

In caso di maltempo, il ristorante ha pensato a una soluzione suggestiva: una sala riservata al piano superiore, dotata di ampie vetrate che offrono una vista spettacolare sullo spazio esterno. Questa sala, con il suo ambiente luminoso e panoramico, garantisce un'esperienza di colazione altrettanto memorabile, protetti dalle intemperie ma senza rinunciare alla bellezza del paesaggio.

La colazione è strutturata in tre sezioni principali: A Tavola, A Buffet e À la Carte, per soddisfare ogni preferenza e offrire un'ampia gamma di sapori e consistenze.

La sezione A Tavola propone una selezione di delizie servite direttamente al tavolo, per iniziare la giornata con un tocco di eleganza e comfort come la Composta di frutta del giorno, preparata con frutta fresca selezionata; il Burro delle Rose, un burro aromatico fatto con le rose del giardino del ristorante. La Viennoiserie e i lievitati, una varietà di prodotti da forno fragranti e appena sfornati. Il Caffè di Marco Polo: uno specialty coffee che si presenta come una bevanda unica e aromatica, una coccola elettrizzante per il tuo risveglio servita direttamente dalla moka.

La proposta A Tavola per la colazione de Agli Amici Dopolavoro

Per chi preferisce servirsi da solo e assaporare una varietà di piatti, la sezione A Buffet offre un’offerta ricca e attentamente selezionata: Caprese al limone, il Bonet di Martina (il tradizionale piemontese reinterpretato), Banana bread, frutta e verdura freschi colti direttamente dall’orto a due passi dal ristorante. La verdura cotta, come i pomodorini appassiti al forno, crema di melanzane al timo o zucchine spadellate. Tutta la parte di latticini: latte intero di latteria, latte di mandorla, latte di nocciole, latte di riso, latte di avena, kefir vaccino, yogurt naturale, yogurt greco, yogurt di soia. Una varietà di semi oleosi: semi di papavero, semi di lino, semi di girasole, anacardi, mandorle, noci, bacche goji, albicocche secche, susine secche. E per finire le proposte in vasetto: tapioca, cocco e frutti di bosco.

Infine, per chi desidera una colazione personalizzata e preparata al momento, il menu À la Carte offre: Dalla pasticceria, il Pain perdu alla vaniglia accompagnato da frutti di bosco e crema di latte montata. Il salmone fresco e lavorato direttamente in cucina nelle versioni marinato alle erbe dell’orto e affumicato servito con toast integrale e yogurt al rafano.

La proposta A Buffet per la colazione de Agli Amici Dopolavoro

Le uova in diverse varianti: uova pochè con bacon; omelette ai fiori e semi di zucca; uovo strapazzato servito con crostone di pane al carbone, rucola, avocado e ricotta. Non mancano gli affettati “Tagliato al Momento” tra cui Prosciutto di San Daniele, pollo arrosto, “Mortadella” di oca; e la carne con la pancia di maiale croccante e le polpette di vitello al sugo. Per chiudere, anche per gli amanti del toast ci sono le versioni: prosciutto cotto e asiago e all’hummus di ceci con zucchine e formaggio mandorino al pistacchio

Eleganza e raffinatezza a tavola negli spazi de Agli Amici Dopolavoro

Appena arrivati, si viene accolti da un ambiente elegante e raffinato, ma allo stesso tempo accogliente e rilassante. Il design del ristorante è un connubio di elementi storici e tocchi moderni, con un'attenzione particolare ai dettagli che crea un'atmosfera unica. Le ampie vetrate permettono di godere della vista mozzafiato sulla laguna veneziana.

Nella sala il pavimento in parquet disposto a spina di pesce conferisce calore e sofisticatezza, mentre le pareti sono caratterizzate da ampie finestre che lasciano entrare una generosa quantità di luce naturale, illuminando lo spazio in modo delicato.

La sala del ristorante Agli Amici Dopolavoro

I tavoli, rivestiti da tovaglie bianche impeccabili, sono disposti con ampio spazio tra di loro, garantendo privacy e comfort agli ospiti. Le sedie, dal design moderno e dalle linee pulite, sono rivestite in tessuto verde oliva, aggiungendo un tocco di colore naturale che si armonizza perfettamente con l'ambiente circostante.

Il soffitto, un elemento di grande impatto visivo, è decorato con pannelli specchiati che amplificano la luce e creano un gioco di riflessi, conferendo alla sala un senso di spaziosità e di lusso. Sospese dal soffitto, moderne lampade a sospensione circolari aggiungono un ulteriore elemento di eleganza.

La cantina a vista posta all‘ingresso del ristorante Agli Amici Dopolavoro

L’arredamento minimalista e curato nei dettagli contribuisce a creare un'atmosfera sofisticata e accogliente, dove ogni elemento è pensato per offrire un'esperienza gastronomica indimenticabile. I piccoli vasi con fiori freschi sui tavoli aggiungono un tocco di freschezza e naturalezza, completando un quadro di assoluta armonia e classe.

Che sia sotto il sole del mattino o al riparo in una sala con vista, la colazione al Agli Amici Dopolavoro promette di essere un momento di puro piacere. Il ristorante, non solo consolida la sua reputazione di eccellenza culinaria, ma amplia il proprio orizzonte, invitando gli ospiti a vivere un'esperienza di colazione che celebra la qualità e la creatività, in un contesto unico e suggestivo come l'Isola delle Rose.

JW Marriott Venice Resort & Spa

Isola Delle Rose - 30133 Venezia

Tel 041 8521300