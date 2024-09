In Europa vanno pazzi per la cucina italiana, ma nessuno la ama come noi

Nessuno ama la cucina italiana quanto gli italiani, ma anche molti popoli europei la preferiscono subito dopo quella nazionale. È questo il dato che emerge dall'indagine di YouGov che ha chiesto agli abitanti di Gran Bretagna, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Spagna e Svezia di scegliere le tre cucine che apprezzano di più, la loro preferita in assoluto e quella che ritengono peggiore.

Nove italiani su dieci ritengono la propria cucina la migliore (Shutterstock)

Dove è amata la cucina italiana?

Mentre ogni Paese esalta la propria cucina, quella italiana si posiziona costantemente al secondo posto nelle preferenze dei consumatori a livello continentale. Questo dato conferma il suo fascino universale, con una percentuale compresa tra il 38 e il 55% dei Paesi intervistati che l'ha inserita tra le tre più apprezzate. Addirittura, considerando le tre scelte, in Gran Bretagna è la più apprezzata: la nostra cucina, infatti, è indicata nella Top 3 da quasi la metà dei britannici (49%), davanti a quella locale (48%), anche se i britannici si riprendono il primato quando si tratta di indicare un'unica preferenza (25% a 23%).

Nove italiani su dieci (92%) includono la cucina italiana tra le tre migliori al mondo, e ben il 90% la incorona regina indiscussa. Un tasso di preferenza che non ha eguali tra gli altri Paesi analizzati. Gli spagnoli, forti di una tradizione culinaria anch'essa ricca e variegata, si posizionano al secondo posto, con il 70% degli intervistati che esprime una preferenza per i piatti della madre patria. Seguono i francesi, con il 63%, mentre si registra un calo più deciso tra i Paesi nordici, con Svezia (42%), Germania (39%) e Danimarca (36%) che mostrano un attaccamento meno marcato alla propria cucina. Chiude la classifica la Gran Bretagna, con solo il 25% degli intervistati che esprime una preferenza per la cucina britannica.

Che cucine si amano in Italia?

Come detto in Italia, non c'è gara: nove italiani su dieci prediligono la cucina autoctona. A seguire, tra quelle più apprezzate nella Top 3, la giapponese (20%) e la spagnola (17%), con la cinese (13%) e la greca (11%) a ruota, mentre la francese si ferma solo al 7% e la vietnamita e la svedese non raccolgono alcuna preferenza.

La cucina italiana si posiziona costantemente al secondo posto nelle preferenze dei consumatori a livello continentale (Shutterstock)

Considerando la scelta unica, la cucina italiana nel nostro Paese non ha rivali: nessun'altra proposta gastronomica infatti supera l'1%, ad eccezione della giapponese che in ogni caso non va oltre il 2%, mentre all'estero la cucina del Bel Paese si attesta sempre in doppia cifra anche come scelta unica: dall'11% in Francia fino al 24% in Germania.

Qual è la cucina meno amata in Italia e in Europa?

Secondo l'indagine, la cucina britannica è considerata la peggiore dal 25% dei francesi, dal 24% degli svedesi, dal 19% degli spagnoli e dal 19% dei tedeschi. Gli italiani, invece, la posizionano al quarto posto tra le meno preferite, con il 9% dei voti. In Italia, la cucina statunitense, con il 20% delle preferenze negative, si aggiudica il primo posto in questa poco ambita classifica, seguita da quella cinese (15%) e da quella indiana (10%).

Di fatto, nessuno, invece, ritiene la cucina italiana quella peggiore: lo è solo per l'1% di britannici, francesi, tedeschi, svedesi e proprio degli italiani, mentre in Danimarca e Spagna non lo pensa nessuno. Si tratta, in ogni caso, della media più bassa tra i Paesi presi in esame da YouGov.