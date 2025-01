Codice della strada, Salvini incontra la Fipe: «Ora un protocollo operativo»

Nel corso del Consiglio Direttivo della Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe), il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha partecipato a un incontro con i rappresentanti del comparto della ristorazione provenienti da tutta Italia. L'obiettivo è stato discutere delle novità introdotte dal nuovo Codice della strada e delle possibili ricadute sul consumo di bevande alcoliche.

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha incontrato la Fipe

Codice della strada, l'apertura di Salvini

Il ministro ha chiarito che il Codice della strada, entrato in vigore il 14 dicembre 2024, non prevede modifiche ai limiti di consumo di alcol attualmente in vigore per i conducenti. Le nuove norme puntano invece a rafforzare la sicurezza stradale, con l'intento di ridurre il numero di incidenti. Se da un lato il chiarimento istituzionale non può che contribuire a tranquillizzare i consumatori, dall'altro la comunicazione adottata sino a questo momento ha creato apprensione anche negli esercenti, che si sono trovati a fare i conti con un calo del consumo di alcol al ristorante.

Salvini ha chiarito che i limiti di consumi di alcol non sono cambiati col nuovo Codice della strada

Secondo Salvini, i primi effetti positivi del provvedimento sono già visibili. Dal 14 dicembre 2024 al 13 gennaio 2025, sulle principali arterie stradali, si è registrato un calo dell'8,6% degli incidenti stradali e una riduzione del 34% delle vittime stando a quanto comunicato dal Ministero. I dati, raccolti dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri, sembrano evidenziare un miglioramento della sicurezza stradale a un mese dall'introduzione delle modifiche al Codice della strada.

Codice della strada, in arrivo un protocollo operativo

L'incontro ha rappresentato un'opportunità per avviare un dialogo tra il governo e il settore della ristorazione. Sono stati evidenziati gli aspetti di responsabilità sociale legati al consumo di alcolici, una questione centrale sia per la sicurezza stradale sia per il ruolo degli esercenti nel promuovere comportamenti consapevoli.

Lino Stoppani, presidente Fipe

«Accogliamo con favore le rassicurazioni del ministro Salvini riguardo al nuovo Codice della strada» ha dichiarato Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe che ha aggiunto: «È fondamentale per noi poter operare in un contesto normativo che tenga conto delle esigenze delle imprese della ristorazione, garantendo al contempo la sicurezza di tutti. Continueremo a collaborare con le istituzioni per assicurare un equilibrio tra sicurezza stradale e operatività dei nostri esercizi e accogliamo con responsabilità la proposta del Ministro a redigere un protocollo operativo tra i pubblici esercizi italiani e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti».