Apre Salotto Solbiati, la nuova boutique del cioccolato a Brescia

È un vero e proprio salotto nel cuore di Brescia, nell'antica corsia del Gambero (ora piazzetta Bruno Boni, indimenticato sindaco della città) a poche decine di metri dai magnifici teatri, Sociale e Grande. Il ''Salotto Solbiati", idea della maitre chocolatier milanese Simona Solbiati, ha aperto di recente battenti in uno dei luoghi più iconici della città. Qui si trovano dolci emozionati, in una boutique del cioccolato (da non perdersi i cuori fondenti e i cioccolatini allo zabaglione) e tappa per pranzi veloci all'insegna della qualità.

Salotto Solbiati, frutto di un‘idea della maitre chocolatier Simona Solbiati

«Un luogo - dice l'infaticabile Simona - dove ogni pausa si trasforma in un piccolo piacere da assaporare con l'ospitalità al centro di ogni dettaglio. Un angolo accogliente dove anche i particolari sono stati pensati per offrire un'esperienza unica, ideale per chi cerca una pausa rilassante e raffinata, sia per una colazione dolce, un pranzo leggero, un caffè o un tè».

Salotto Solbiati a Brescia: eleganza e cioccolato nel cuore della città

L'idea, per la frenetica e indaffarata Brescia, è tutt'altro che secondaria visto che non è facile trovare nello stesso tempo un ambiente defilato e tranquillo con prodotti dolci e salati eccellenti, sotto il colle del Cidneo. Una sfida per il mondo della ristorazione. «L'idea e il design del locale - rimarca Simona - sono stati concepiti per evocare il fascino di un salotto caldo ed esclusivo, curato con l'attenzione che ci contraddistingue in ogni dettaglio, dall'arredamento agli ingredienti selezionati».

La maitre chocolatier Simona Solbiati

Gli ingredienti appunto, come da tradizione Solbiati, sono una piccola e grande gioia per il palato e golosità anche per i meno - dantescamente parlando - lussuriosi e gaudenti; selezione vasta insomma di cioccolatini, praline e piccole opere d'arte interamente lavorate a mano, tutte da gustare e che fanno dire a Simona: «Credo in questo territorio, amo la città e il suo centro storico, questo è un modo per farlo vivere di giorno ma anche nelle ore serali prima degli spettacoli teatrali». Il tutto all'insegna della raffinatezza e dell'eleganza ricordandosi che «nove persone su dieci amano il cioccolato, la decima mente».