Dehors di bar e ristoranti: proroga fino al 2025, ma serve una riforma definitiva

Le autorizzazioni semplificate per i dehors di bar e ristoranti, introdotte durante l’emergenza Covid, sono state nuovamente prorogate fino alla fine del 2025. La legge Concorrenza prevede inoltre una riforma organica della materia, delegando al Governo il compito di semplificare e liberalizzare le procedure entro dodici mesi.

Dehors, una nuova proroga

Le autorizzazioni speciali concesse a bar e ristoranti per l’installazione di dehors durante l’emergenza Covid continueranno a restare in vigore fino al 31 dicembre 2025. La decisione arriva con la legge Concorrenza, che introduce una nuova proroga e, al tempo stesso, avvia un percorso di revisione normativa destinato a riorganizzare la disciplina in modo definitivo.

Dall’inizio della pandemia, la normativa che regola i dehors ha subito numerose proroghe. Il primo intervento risale al decreto Sostegni del 2020, che consentiva deroghe fino al 31 dicembre di quell’anno. Successivamente, il termine è stato spostato più volte: prima al 31 marzo 2021, poi al 31 dicembre 2021, al 31 marzo 2022, al 30 giugno 2022, al 30 settembre 2022, al 31 dicembre 2022, fino alle ultime estensioni che hanno portato la scadenza al 31 dicembre 2024. Con la nuova legge Concorrenza, la scadenza viene ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2025, ma con un'importante novità: il termine è vincolato all’entrata in vigore della riforma complessiva che il Governo dovrà varare nei prossimi dodici mesi.

Dehors, verso una riforma strutturale

L’obiettivo della riforma è semplificare e uniformare le procedure per l’installazione dei dehors su tutto il territorio nazionale. Tra i punti chiave, si prevede una liberalizzazione delle autorizzazioni per le strutture esterne nei centri urbani di rilevanza storico-artistica, ad eccezione delle aree immediatamente prospicienti siti archeologici e beni culturali. Inoltre, si introduce la possibilità di applicare il principio del silenzio-assenso in determinati casi.

Un altro aspetto centrale della riforma sarà l’introduzione di procedure edilizie omogenee e semplificate per i dehors, con una riduzione degli adempimenti burocratici e un sistema sanzionatorio per le eventuali violazioni. Saranno definiti criteri uniformi per i Comuni, in modo da garantire il passaggio di pedoni, persone con mobilità ridotta e mezzi di soccorso in caso di occupazione del suolo pubblico.