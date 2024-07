Decreto salva-dehors: si attende il via libera dal Consiglio dei ministri

Bar e ristoranti attendono il via libera definitivo al salva-dehors. Il ddl Concorrenza, che include la misura per rendere strutturale la possibilità di installare dehors all'aperto, è all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri in programma per lunedì 22 luglio.

Bar e ristoranti, si attende il via libera sul decreto salva-dehors

Se approvato, il provvedimento metterebbe fine all'incertezza che regna sul futuro dei dehors, introdotti durante la pandemia per consentire ai locali di ampliare la capienza e fronteggiare le restrizioni anti-Covid. E l'attesa per il sì definitivo è alta: il nuovo strumento normativo garantirebbe stabilità al comparto e consentirebbe ai locali di investire con maggiore serenità nell'allestimento e nella gestione degli spazi esterni. Ma l'iter del ddl Concorrenza è strettamente legato al calendario del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): il pacchetto di norme deve essere approvato entro il 31 dicembre per accedere alla settima rata da 18,2 miliardi di euro. Per questo motivo, il Consiglio dei ministri potrebbe decidere di rinviare la discussione sul salva dehors per approfondire alcuni aspetti o per trovare un accordo con le Regioni e le categorie interessate.

