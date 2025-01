Locatelli torna con il botto e apre un nuovo ristorante alla National Gallery di Londra

Lo chef Giorgio Locatelli, giudice di Masterchef Italia e ambasciatore della cucina italiana all'estero, torna con il botto nella scena gastronomica londinese, annunciando l'apertura di un ristorante all'interno della National Gallery di Trafalgar Square, uno dei musei più importanti del mondo. «È un progetto ambizioso che partirà a maggio» ha annunciato entusiasta durante un'intervista al podcast Foodminds.

La National Gallery di Londra

Una novità, quella annunciata da Locatelli, che arriva a pochi giorni dal'annuncio della chiusura della storica Locanda a Marylebone, ristorante che per oltre vent'anni ha rappresentato un punto di riferimento per la cucina italiana nella capitale britannica, conquistando e mantenendo una stella Michelin.

Locatelli alla National Gallery: è il primo ristorante italiano della storia

«Per la prima volta, la National Gallery avrà un ristorante italiano, e siamo stati scelti dopo aver vinto un bando pubblico qualche settimana fa» ha spiegato Locatelli con orgoglio. «Seguiremo la stessa filosofia della Locanda: ingredienti di qualità, tradizione italiana e un'attenzione particolare a promuovere il made in Italy in un contesto così prestigioso» ha aggiunto lo chef, facendo riferimento alla National Gallery, diretta dall'italiano Gabriele Finaldi. Nel dare l'addio alla Locanda Locatelli, lo chef aveva già lasciato intendere di avere in mente un nuovo progetto con la frase: «Quando una porta si chiude, un'altra si apre». Detto, fatto.

Che cosa sapere sullo chef Giorgio Locatelli

Giorgio Locatelli è uno degli chef italiani più celebri e amati a livello internazionale. Nato il 7 aprile 1963 a Corgeno, un piccolo paese in provincia di Varese, cresce in una famiglia di ristoratori che gli trasmette fin da piccolo la passione per la cucina. La sua carriera prende il via con esperienze formative a Londra, in Svizzera e in Francia, dove lavora in alcuni dei ristoranti più prestigiosi dell'epoca, come il Tour d'Argent a Parigi. Tornato nel Regno Unito, conquista la sua prima stella Michelin al ristorante Zafferano nel 1999, imponendosi come uno dei grandi interpreti della cucina italiana all'estero.

Giorgio Locatelli aprirà il primo ristorante italiano della storia alla National Gallery di Londra

Nel 2002 fonda Locanda Locatelli a Londra, che diventa rapidamente un'icona della gastronomia italiana nel Regno Unito. Con oltre 20 anni di attività e una stella Michelin sempre confermata, la Locanda ha ospitato personalità di spicco del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica. Ma il 2 gennaio scorso, Locatelli ha deciso di chiudere il celebre ristorante per dedicarsi a un progetto altrettanto ambizioso: a maggio 2025 aprirà, come detto, un nuovo ristorante all'interno della National Gallery di Trafalgar Square, nel cuore di Londra.

Ma la carriera di Locatelli non si è limitata ai fornelli. Nel corso degli anni è infatti diventato una figura televisiva di riferimento, noto al pubblico italiano come giudice di Masterchef Italia dal 2019, dove ha conquistato i telespettatori grazie al suo stile elegante, pacato e carismatico. Ha inoltre collaborato con la Bbc per il programma Italy Unpacked, in cui racconta il patrimonio culturale e gastronomico italiano, ed è autore di diversi libri di cucina che celebrano le tradizioni culinarie del nostro Paese.

Nella sua vita privata, Giorgio Locatelli è profondamente legato alla famiglia. Vive a Londra con la moglie Plaxy Exton, incontrata negli anni '80, e i figli Margherita e Jack. La moglie, oltre a essere una compagna di vita, è anche la sua socia e il "cervello" dietro il successo imprenditoriale dello chef. Insieme, hanno saputo affrontare anche momenti difficili, come l'esplosione della Locanda nel 2014, trasformando ogni ostacolo in un'occasione per migliorare e innovare.