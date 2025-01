Dal 2025 per entrare nel Regno Unito serve l'Eta: come richiederla e quanto costa

Il Regno Unito cambia le regole per l'ingresso: da quest'anno sarà necessario ottenere l'Eta, l'Electronic travel authorisation. Per i cittadini italiani, le richieste possono essere fatte dal 5 marzo, mentre dal 2 aprile l'autorizzazione diventa obbligatoria per accedere al Paese. Ma di cosa si tratta, come funziona, quanto costa e chi ne è esente? Ecco, di seguito, tutti i dettagli su questa nuova misura che trasforma il modo di viaggiare verso Londra e dintorni.

Dal 2 aprile l'Eta è obbligatoria per entrare nel Regno Unito: ecco come funziona

Regno Unito: che cos'è l'Eta e come funziona?

L'Eta non è un visto, ma un'autorizzazione elettronica riservata agli stranieri esentati dall'obbligo di visto per viaggiare nel Regno Unito. In pratica, si tratta di un permesso digitale che consente viaggi multipli nel Paese Unito per soggiorni fino a sei mesi alla volta, nell'arco di due anni o fino alla scadenza del passaporto del titolare, a seconda di quale di questi eventi si verifichi prima.

La procedura di richiesta è semplice: servono solo il passaporto con cui si viaggia, un indirizzo email valido e un metodo di pagamento elettronico, come carta di credito, carta di debito, Apple Pay o Google Pay. La domanda può essere presentata tramite l'app gratuita "Uk Eta", scaricabile da Apple Store e Google Play. Per chi avesse dubbi sull'uso dell'app, il governo britannico ha pubblicato una guida dettagliata, disponibile sul sito ufficiale a questo indirizzo.

Eta in Regno Unito: i costi e le limitazioni

La richiesta dell'Eta ha un costo è di 10 sterline (11-12 euro). Tuttavia, l'autorizzazione è pensata esclusivamente per visite turistiche, viaggi di studio di breve durata o soggiorni non legati ad attività lavorative. Non può essere utilizzata per lavorare, sia retribuiti che come volontari, per vivere nel Regno Unito con frequenti ingressi o per celebrare matrimoni o unioni civili. Per queste finalità, resta obbligatorio richiedere visti specifici come il Marriage Visitor visa o altre soluzioni ad hoc.

Regno Unito: chi deve richiedere l'Eta e chi è esente?

Dall'8 gennaio, i cittadini di Paesi extra-Ue - come Stati Uniti, Cina e Giappone - devono già avere un'Eta per entrare nel Regno Unito. Per i cittadini italiani e degli altri Paesi Ue, le domande, come già annunciato, possono essere inoltrate dal 5 marzo e l'obbligo effettivo di possedere l'Eta scatta dal 2 aprile. Ma non tutti i viaggiatori devono richiedere questa autorizzazione. L'Eta non è infatti necessaria per chi possiede già un visto o un permesso di soggiorno, lavoro o studio nel Regno Unito.

Eta: per i cittadini italiani le domande possono essere inoltrate dal 5 marzo

Sono inoltre esenti i cittadini britannici, irlandesi, i residenti permanenti o provvisori e chi viaggia con passaporti dei territori britannici d'oltremare. Anche chi vive in Irlanda e viaggia da Irlanda, Guernsey, Jersey o dall'Isola di Man non avrà bisogno dell'autorizzazione.