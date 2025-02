Capitale della cultura o del gusto? Ecco le città protagoniste del 2025

Il 2025 si preannuncia un anno ricco di eventi imperdibili e destinazioni da sogno. Dalla Germania alla Tunisia, passando per le Alpi italiane e le atmosfere senza tempo di New York, nel numero 36 di CHECK-IN un viaggio tra le migliori esperienze da vivere quest’anno.

Per un’immersione nella creatività e nell’arte, Chemnitz si prepara ad accogliere oltre mille eventi per celebrare il suo ruolo di Capitale europea della Cultura. Festival di jazz e indie, mostre interattive e la suggestiva Notte dei Musei renderanno la città un centro di fermento culturale. Da non perdere la Marcia Europea della Pace in bicicletta, un evento che unisce sport e valori sociali in un’atmosfera unica.

Gli amanti della gastronomia non possono lasciarsi sfuggire Djerba, nominata Capitale mondiale della gastronomia insulare 2025. Un viaggio tra piatti autentici, tecniche culinarie antiche e degustazioni che celebrano il patrimonio gastronomico dell’isola. Un’occasione perfetta per scoprire il cuore della cucina tunisina e vivere esperienze culinarie indimenticabili tra i mercati locali e i laboratori gourmet.

Gli amanti del turismo itinerante, invece, non possono perdersi la Fête Européenne du Camping-Car in Bretagna. Un evento che celebra la libertà del viaggio su strada con esposizioni, incontri e un’atmosfera conviviale tra paesaggi mozzafiato e innovazioni nel mondo dei camper.

Per un viaggio tra storia e note, la Grande Mela offre un itinerario sulle orme di Bob Dylan, dai locali iconici come il Café Wha? e il Gaslight Café, fino ai luoghi simbolo della sua carriera. Un’esperienza resa ancora più suggestiva dall’uscita del film “A Complete Unknown”, che ripercorre la sua ascesa artistica.

In primavera, Istanbul si trasforma in un’esplosione di colori grazie al Festival Internazionale dei Tulipani. Un’occasione per esplorare le bellezze storiche della città, dai vicoli di Sultanahmet ai panorami del Bosphoro, passando per mercati vivaci e la ricca tradizione gastronomica turca.

Per rimanere in Italia, chi ama la montagna e vuole chiudere la stagione invernale al meglio, troverà nei rifugi d’alta quota delle Alpi e degli Appennini il perfetto connubio tra tradizione e novità gastronomica. Da AlpiNN e Moritzino nelle Dolomiti, a Costamula in Val Gardena, fino a Madonna di Campiglio e Cortina, ogni sosta offre piatti ricercati, sostenibili e legati al territorio. Anche Livigno, la Valle d’Aosta e l’Abruzzo propongono menù d’autore con prodotti tipici di qualità.

Chi preferisce un viaggio tra storia e gusto, troverà in Novara una destinazione perfetta. Dal Castello Visconteo Sforzesco alla cupola di San Gaudenzio, la città offre un mix di cultura e bellezza. Nei dintorni, il Parco delle Lame del Sesia è un paradiso per gli amanti della natura, mentre la tradizione gastronomica vanta delizie come il Gorgonzola Dop, i biscotti novaresi e i pregiati vini del territorio.

Gli appassionati d’arte e storia potranno festeggiare i 500 anni di Palazzo Te, simbolo del Rinascimento italiano. Mantova, con i suoi palazzi affrescati e la ricca scena gastronomica, si conferma una meta perfetta per chi cerca un viaggio all’insegna della bellezza e del buon cibo.

Continua l'appuntamento con la “Capitale della Cultura a tavola...” che quest'anno vede protagonista la città di Agrigento. Lo chef Max Ballarò le rende omaggio con il dessert “Telamone”, ispirato alla celebre statua della Valle dei Templi. Un’esplosione di sapori siciliani tra mandorle, fichi d’India, pistacchio e gelsi.

Infine, per un viaggio tra gusti e culture, Gorizia (capitale europea della cultura insieme a Nova Gorica) offre un’inedita fusione di influenze italiane, friulane, austriache e slovene. Dai gnocchi ripieni alla Jota, fino ai vini Doc del Collio, ogni piatto racconta una storia di tradizione e contaminazione culturale.

Il 2025 è l’anno perfetto per scoprire nuove destinazioni e lasciarsi conquistare da eventi unici. Che sia un festival culturale, un’esperienza gastronomica o un viaggio on the road, l’importante è partire alla scoperta del mondo con curiosità e gusto.