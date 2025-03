Giro d'Italia: anche un giro enogastronomico attraverso l'Italia con CHECK IN

Nel numero 37 di CHECK IN scopri le destinazioni più affascinanti e gli eventi imperdibili che ti accompagneranno in un viaggio tra cultura, sport e gastronomia. Un anno ideale per esplorare il mondo con curiosità e gusto, dal cuore pulsante delle grandi città alle meraviglie naturali più nascoste. Il 2025 segna un altro anno di grande passione per il Giro d'Italia, la corsa più iconica del ciclismo. Ma, oltre alla competizione, questa è anche un'opportunità unica per esplorare le meraviglie enogastronomiche del nostro paese. Il Giro permette di viaggiare, virtualmente e fisicamente, attraverso le provincie italiane, facendo tappa in luoghi che offrono il meglio della cucina locale.

Italia a Tavola presenta in anteprima consigli per viaggiare e sfruttare tutto il meglio che l'enogastronomia e l'accoglienza possono offrire lungo il percorso, tappa per tappa. Tolte le isole, ma potremmo considerare tale l'Albania visto che ci separa il mare, e con l‘eccezione di Calabria e Liguria, anche quest'anno il Giro d'Italia è destinato a rappresentare uno degli eventi che meglio di altri ci permette di visitare “virtualmente”, tappa dopo tappa, il bel Paese. Un appuntamento che negli anni ha permesso a tanti italiani di viaggiare grazie alla televisione in un po' tutte le province, contribuendo alla promozione di tanti territori.

Le soprese non finiscono qui per gli amanti dello sport, infatti, le finali delle due maggiori competizioni europpe per club, ci portano a Monaco di Baviera che, il 31 maggio 2025, ospiterà la finale di Champions League. Per l'occasione, la città si riempirà di tifosi e visitatori, tra vie storiche, quartieri creativi e birrerie all'aperto. Mentre l'Allianz Arena sarà il centro dell'attenzione, Monaco offrirà un'esperienza completa, tra arte, gastronomia e un'atmosfera elettrica; e a Bilbao, un tempo cuore industriale del Nord della Spagna, oggi simbolo di innovazione e cultura dopo l'apertura del Museo Guggenheim. Il 21 maggio ospiterà la finale di Europa League allo stadio San Mamés, tempio dei tifosi dell'Athletic Club che lo chiamano “La Cattedrale”. Visitare questo centro dei Paesi Baschi, è un'esperienza unica tra sport, arte e gastronomia

Nel 2025 sono molte le località che richiamano l'attenzione dei turisti in occasione di eventi o ricorrenze particolari. L'Irlanda si presenta come una destinazione imperdibile per chi cerca un mix di paesaggi mozzafiato e tradizioni secolari. Oltre alle celebrazioni per Oscar Wilde e Brígida d'Irlanda, la gastronomia locale si fa protagonista con piatti unici. Non perdere il ritorno di The Open al Royal Portrush, un'occasione per unire sport, cultura e buona cucina.

Vilnius sarà Capitale Verde d'Europa 2025, simbolo di sostenibilità e innovazione. La città unisce storia e modernità con infrastrutture rinnovate, energie pulite e biodiversità. Tra arte barocca, natura e cultura green, Vilnius offre esperienze uniche tra tradizione e futuro, rendendola una meta imperdibile per il turismo sostenibile Per finire, nel 2025 Vienna rende omaggio a Johann Strauss con una serie di eventi che celebrano la sua eredità musicale. La città, un palcoscenico vivente, offre eventi che mescolano storia, innovazione e, ovviamente, una straordinaria offerta gastronomica.