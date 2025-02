Alla scoperta dell'Irlanda fra tradizioni, buon cibo e soggiorni lussuosi

Paesaggi incontaminati dove la natura sembra l’unica protagonista, borghi affacciati sull’oceano, castelli immersi nel verde e un’atmosfera avvolta da tradizioni secolari e un pizzico di mistero. L’Irlanda è un viaggio tra storia, cultura e scenari spettacolari, un altro mondo a pochi passi da casa.

Nel 2025, il paese offre nuove ragioni per essere visitato, rafforzando i suoi pilastri più iconici: la letteratura, la musica e i set cinematografici che hanno fatto sognare milioni di spettatori. A queste esperienze si aggiunge una crescente attenzione verso l’Irlanda del Nord, grazie a un’offerta alberghiera in espansione e a itinerari meno conosciuti ancora da esplorare.

L'Irlanda con i suoi paesaggi mozzafiato

Dai festival dedicati ai grandi scrittori ai concerti che animano le città e i villaggi, dai percorsi sulle tracce delle serie più amate fino ai panorami da togliere il fiato: il 2025 è l’anno perfetto per lasciarsi affascinare dall’Irlanda.

125 anni senza Oscar Wilde: Dublino e l'Irlanda lo celebrano nel 2025

Nel 2025 si celebrano i 125 anni dalla scomparsa di Oscar Wilde, una delle figure più iconiche della letteratura irlandese. A Dublino, il Trinity College ha reso disponibile online la mostra From Decadence to Despair, mentre la Oscar Wilde House, casa dell’autore fino ai 10 anni, amplierà orari e visite guidate.

Oscar Wilde House a Dublino

Il MoLI - Museum of Literature Ireland ospiterà una mostra dedicata alla sua epistola De Profundis, con contributi di artisti e attivisti Lgbtq+. Ad arricchire le celebrazioni, la terza edizione del festival Oscariana e i tour A Walk on the Wilde Side, che porteranno i visitatori nei luoghi legati alla vita dello scrittore. Anche l’Irlanda del Nord renderà omaggio a Wilde con il festival In Our Dreams a Enniskillen, città in cui studiò e trovò ispirazione per Il principe felice.

Il giorno di San Patrizio a Dublino

Il St. Patrick's Day, celebrato ogni 17 marzo in onore di San Patrizio, patrono d'Irlanda, è la festa più importante del paese e un simbolo di identità nazionale per le comunità irlandesi nel mondo. Per l'occasione, l'isola si tinge di verde e si anima con eventi spettacolari: parate, concerti, fuochi d'artificio e celebrazioni che trasformano Dublino in un vivace palcoscenico di festa.

Il giorno di San Patrizio

Durante questi giorni, la capitale si riempie di turisti e appassionati pronti a immergersi in un'atmosfera di pura allegria, tra festival culturali, spettacoli musicali e sessioni di musica tradizionale nei pub. La Guinness scorre a fiumi, accompagnando il ritmo travolgente delle danze e delle esibizioni che invadono le strade e le piazze. Il giorno di San Patrizio non è solo un evento di festa, ma anche un forte richiamo al senso di appartenenza e alle radici irlandesi, un momento in cui tutto il mondo si lascia coinvolgere dallo spirito unico di questa giornata.

Dove mangiare e dormire a Dublino

Dublino, la capitale dell'Irlanda, è una città che sa affascinare con il suo perfetto mix di storia, cultura e vitalità moderna. Passeggiando per le sue strade, si può sentire il battito del cuore di una metropoli giovane e vivace, che però conserva con orgoglio il suo patrimonio secolare. Le sponde del fiume Liffey raccontano storie di poeti e scrittori, di rivoluzioni e tradizioni secolari. Le antiche università, i pub tradizionali e le vivaci piazze si intrecciano in uno spirito che invita a scoprire, vivere e assaporare ogni angolo della città. Ecco quindi L'Old Mill Restaurant e The Shelbourne, Autograph Collection.

Old Mill Restaurant

L'Old Mill Restaurant, situato nel cuore del quartiere culturale di Dublino, Temple Bar. Specializzato in piatti tradizionali irlandesi come lo Irish Stew, il famoso Stinco di Agnello di Wicklow, il Coddle di Dublino, la Torta di ricotta e lo Stufato di manzo e Guinness a cottura lenta oltre alle bistecche tenere e succulente e piatti a base di pesce come il Fish and chips.

Fish and chips al The Old Mill Restaurant

Old Mill Restaurant Temple Bar 14 Dublino Tel +353 1 671 9266 Lunedì-Domenica 9-22:30

The Shelbourne, Autograph Collection

Lo Shelbourne Hotel è il più prestigioso hotel di lusso a 5 stelle di Dublino. Da 200 anni, questo storico albergo si trova nel cuore della capitale irlandese, con vista sul meraviglioso St. Stephen's Green e a pochi passi dalle principali attrazioni culturali e storiche, come Grafton Street e il Trinity College, nonché dalle aree di shopping più rinomate di Dublino.

The Shelbourne, Autograph Collection a Dublino

Restaurato magnificamente e condotto con grande professionalità, è uno degli hotel più esclusivi del centro città, offrendo camere eleganti e ben arredate, spazi per incontri straordinari e una scelta irresistibile di bar e salotti. I servizi di lusso comprendono una spa, un salone di bellezza, un barbiere e un centro fitness con piscina.

The Shelbourne, Autograph Collection 27 St Stephen's Green Dublino Tel +353 1 663 4500

Cork: città di storia, cultura e gastronomia nel cuore dell'Irlanda

Cork, collegata con voli diretti all’Italia, è stata inserita dal National Geographic tra i migliori luoghi da visitare nel 2025. L’ha definita “un’inebriante miscela di antico e moderno”, evidenziando attrazioni come il forte del XVII secolo, la cattedrale neogotica e l’English Market, dove trovare il meglio tesori agroalimentari locali e perdersi tra banchi, spazi in cui mangiare e profumi.

Cork e la cattedrale neogotica

La città sta vivendo un’autentica trasformazione, con ambiziosi piani di rinnovamento che includono il recupero delle aree portuali, l’ampliamento dei collegamenti aerei, la ristrutturazione della Crawford Art Gallery e del Centro Eventi, che saranno in grado di ospitare concerti, mostre e festival di maggiore portata. Punto di forza di Cork è anche essere una delle capitali gastronomica dell’isola con eccellenze a km0, perfette per chi ama la sostenibilità in cucina: unisce, infatti, sapori tradizionali e nuove creazioni culinarie grazie alla felice sinergia tra chef e produttori locali.

Cork capitale del cibo in Irlanda

Da mettere in agenda un bistellato come Terre, a mezz’ora dal centro. Da non perdere dall’11 al 14 settembre un attesissimo ritorno: il festival artistico multidisciplinare Sounds from a Safe Harbour, co-fondato dall’attore premio Oscar Cillian Murphy, nato a Cork e molto legato alla città.

Dove mangiare e dormire a Cork

Situato in un bell'edificio alla fine di Oliver Plunkett Street nella città di Cork, il ristorante Elbow Lane Brew and Smoke House è un piccolo spazio dei miracoli di gusto, un microbirrificio con cucina tipica irlandese e alla griglia con specialità di carne, pesce e vegetale accompagnate dalle loro birre Elbow Lane.

Elbow Lane Brew and Smokehouse a Cork

Hayfield Manor Hotel

L'Hayfield Manor Hotel di Cork, un esclusivo boutique hotel a 5 stelle di proprietà familiare, offre ai suoi ospiti un'esperienza senza pari, consolidandosi tra le strutture più rinomate d'Irlanda. Situato in una posizione centrale, l'hotel è immerso in incantevoli giardini recintati, un rifugio di pace nel cuore della vivace città di Cork, nel sud-ovest dell'Irlanda. Inserito nella prestigiosa collezione The Blue Book.

Hayfield Manor Hotel a Cork

Inoltre, fa parte della Preferred Hotels & Resorts Legend Collection, una selezione di hotel di lusso che rappresentano il massimo del comfort e della raffinatezza globale. Sia per motivi di lavoro che di svago, ogni soggiorno è curato nei minimi dettagli. Gli ospiti possono rilassarsi e gustare piatti raffinati nel ristorante Orchids, il fiore all'occhiello dell'hotel, che offre una vista mozzafiato sui giardini privati.

Hayfield Manor Hotel Perrott Ave, College Rd, Centre Cork Tel +353 21 484 5900

The Open 2025 al Royal Portrush: il grande golf torna in Irlanda del Nord

In attesa del ritorno in Irlanda della Ryder Cup previsto per il 2027, nel campo della magnifica tenuta Adare Manor, chi ama campi spettacolari e vedere in azione le star del golf potrà puntare l’attenzione sui green del Royal Portrush. Situato sulla spettacolare Causeway Coast, l'Irlanda del Nord ospiterà nel 2025 per la terza volta il prestigioso torneo The Open. Le precedenti edizioni furono nel 1951 e nel 2019 e quella sarà la numero 153 e andrà in scena dal 13 al 20 luglio, richiamando numerosi appassionati da tutto il mondo.

Tenuta Manor: sede della Ryder Cup

Tra i nomi di prestigio presenti, immancabile quello dell’irlandese Shane Lowry, che proverà a bissare il successo del 2019. Insieme al campione di casa, a cui è stato dedicato un murales, si sfiderà davanti all’oceano una super serie di star del Pga Tour, del Dp World Tour e del Liv Golf, oltre ai campioni dell'Open degli anni precedenti. Oltre a questo campo, la zona è un vero e proprio sogno per chi gioca a golf poiché nell’arco di pochi chilometri mette insieme terreni di gioco eccezionali come il Portstewart Golf Club, con il celebre Strand Course, e il Castlerock Golf Club, noto per i suoi link difficili e mozzafiato.

Il Ballycastle Golf Club

Altri gioielli includono il Ballycastle Golf Club e il pittoresco Bushfoot Golf Club, ideali per una partita immersi in panorami incantati lungo la costa nordirlandese. Da mettere assolutamente in programma anche una visita alla capitale Belfast, con la sua vivace scena culturale, gastronomica e musicale (è città Unesco della musica) e il rinnovato Titanic Museum, luogo di avvincenti scoperte.

La musica irlandese in festa: gli eventi più importanti del 2025

Il 2025 sarà un anno ricco di eventi musicali irlandesi da non perdere. Van Morrison festeggerà il suo 80° compleanno il 31 agosto con un tour mondiale. La sua città natale, Belfast, è anche il punto di partenza di The Trail, un percorso che tocca i luoghi che hanno segnato la sua giovinezza. Enya celebrerà 40 anni di carriera, con un successo globale grazie alla sua fusione di musica celtica, classica e new age. Nonostante non abbia mai fatto tour, ha venduto oltre 80 milioni di dischi.

Musica tradizionale irlandese

Una visita a Meenaleck, nel Donegal, e alla Leo’s Tavern, dove iniziò la sua carriera, è un ottimo modo per immergersi nella sua musica. Nel 2025 si festeggiano anche i 30 anni della morte di Rory Gallagher, icona della chitarra. Dal 29 maggio al 1° giugno, Ballyshannon ospiterà il Rory Gallagher International Festival, con tributi dal vivo e performance in luoghi simbolici legati alla sua vita. Infine, Riverdance compirà 30 anni, con spettacoli speciali che celebreranno l’energia della danza tradizionale irlandese in chiave moderna. Un anno di celebrazioni imperdibili per la musica e la cultura irlandese.

Da Mercoledì 2 a Game of Thrones: il turismo cinematografico in Irlanda

Si dice che il turismo cinematografico sia nato in Irlanda quando negli anni '50 John Ford girò a Cong il film Un uomo tranquillo, trasformando il villaggio in una meta di pellegrinaggio per gli amanti della celluloide. Nel 2025 la lunga lista di produzioni importanti girate sull’isola d’Irlanda si allungherà ancora: quest’anno sarà trasmessa la seconda stagione di Mercoledì, girata nella zona di Wicklow, già sede di grandi produzioni come Braveheart o Vikings.

Powerscourt Estate a Wicklow: sede della seconda stagione di Mercoledì

Si attendono dettagli, ma la troupe è stata vista attorno a Powerscourt Estate, una delle antiche tenute più belle e visitate d’Irlanda. Altro titolo in arrivo A Knight of the Seven Kingdoms, spin-off di Game of Thrones, girato in Irlanda del Nord, sullo sfondo di scenari naturali incredibili.

Il Glenarm Castele a Ballymena: sede di Game of Thrones

Tra le location principali per chi è appassionato della saga, il maestoso Glenarm Castle a Ballymena e nella contea di Down, il Myra Castle a Strangford, oltre al Tollymore Forest Park, usato per i dintorni di Winterfell. Restando in tema Got, immancabile una visita al Game of Thrones Studio Tour di Banbridge, località vicina a Belfast, creato nei teatri di posa dove è stata girata la serie.

Santa Brigida d’Irlanda: 1500 anni di eredità e spiritualità

Brígida d'Irlanda, nata a metà del V secolo, è recentemente diventata santa patrona d’Irlanda per celebrare la sua figura carismatica e il suo impatto sulla storia dell’isola. Il 2025 segna i 1500 anni dalla sua morte, mettendo in luce il sincretismo culturale che rende unica l’Irlanda. Con una forte connessione alla spiritualità e alla natura, Brígida fu una delle prime donne a fondare un monastero, a Kildare, in un mondo dominato dagli uomini: che divenne un importante centro di spiritualità, cultura e apprendimento.

La Cattedrale di Santa Brigida

Oggi, la cattedrale di Kildare, a lei intitolata, conserva il Pozzo Sacro e la Fiamma Eterna in sua memoria. Il Brigid’s Way, un cammino di circa 110 km che collega Faughart, suo luogo natale, a Kildare, è un'opportunità unica per seguire le sue orme attraverso paesaggi suggestivi. Ogni mese, escursioni guidate permetteranno di scoprire le tappe del cammino, immergendosi nella connessione tra cultura, spiritualità e natura.

Atmosfera intima negli snug e pub tipici

In Irlanda il pub non è solo un posto dove bere qualcosa, ma un luogo dove rilassarsi e stare bene insieme. Gli snugs, piccole aree riservate all'interno dei pub, offrono un ambiente raccolto e accogliente. Un tempo pensati per garantire privacy a donne e personaggi illustri, oggi sono perfetti per una serata tranquilla. Tra i più caratteristici ci sono il Dick Mack's a Dingle, l'Hargadon's a Sligo e il Crown Liquor Saloon a Belfast, che conserva ancora l'atmosfera di un'altra epoca.

Il Dick Mack's a Dingle 1/5 Il Crown Liquor Saloon a Belfast 2/5 L'Hargadon's a Sligo 3/5 The Temple Bar a Dublino 4/5 The Brazen Head a Dublino 5/5 Previous Next

Ritrovarsi in questi ambienti significa fare un salto nel passato, tra arredi in legno scuro, luci soffuse e il calore tipico dell'ospitalità irlandese. Una pinta di stout o un Irish coffee completano l'esperienza, rendendo la serata ancora più speciale. Oltre agli snug ci sono anche i pub tradizionali come il famoso Temple Bar di Dublino e il The Brazen Head, il più antico pub d'Irlanda, situato sempre nella Capitale.

Soggiornare e rilassarsi in Irlanda: un'esperienza indimenticabile

L'Irlanda è famosa per i suoi castelli, molti dei quali trasformati in hotel e dimore di charme. Il Cashel Palace Hotel, nella contea di Tipperary, è stato restaurato di recente e offre un'esperienza raffinata, combinando il fascino storico con i comfort moderni. Se invece si cerca un luogo immerso nel verde, il Castlemartyr Resort, nell'East Cork, permette di soggiornare in un'elegante casa padronale circondata da giardini e rovine medievali.

Il Cashel Palace Hotel 1/6 Il Castlemartyr Resort 2/6 Il Galgorm Resort 3/6 Relax al Farnham Estate 4/6 L'Ice House Hotel 5/6 Una bubble del Finn Lough 6/6 Previous Next

Per chi preferisce una fuga nella natura, il Galgorm Resort, nella contea di Antrim, è l'ideale. Situato lungo le rive di un fiume, offre un ambiente perfetto per chi cerca tranquillità e benessere. Tra spa, percorsi nel verde e un ristorante gourmet, questo resort rappresenta una destinazione perfetta per un soggiorno rilassante.

Ecco invece tre esperienze relax in Irlanda: Il Farnham Estate, nella contea di Cavan, ha un pacchetto dedicato alle coppie che include massaggi, percorsi termali e momenti di puro relax. L'Ice House Hotel, a Ballina, permette di rilassarsi con una vista sul fiume Moy, mentre il Finn Lough nella contea di Fermanagh propone l'Elements Spa Trail, un percorso benessere tra saune, vasche e trattamenti immersi nel verde. Scegliere un'esperienza di questo tipo significa dedicarsi del tempo, staccare dalla quotidianità e lasciarsi avvolgere da un'atmosfera che favorisce il relax e il benessere condiviso.

Vacanze in Irlanda: il fascino dei cottage tradizionali

I cottage irlandesi sono una soluzione ideale per chi cerca un'atmosfera rilassata. Sparsi in scenari suggestivi, permettono di vivere un'esperienza autentica senza rinunciare alla comodità. Il Lost Cottage, nella contea di Kerry, si affaccia su un lago ed è circondato dalle montagne, creando un senso di isolamento che aiuta a staccare dalla routine.

Il Keenaghan Cottage in Irlanda del Nord

Anche il Keenaghan Cottage, in Irlanda del Nord, è un'ottima scelta, con la sua struttura ottocentesca e il fascino delle dimore rurali. The Cottages a Bettystown, nella contea di Meath, invece, offrono un'atmosfera particolare, essendo state un tempo le abitazioni dei pescatori. Questi alloggi sono perfetti per trascorrere qualche giorno senza orari, immersi nella natura, con la possibilità di fare passeggiate lungo la costa o semplicemente rilassarsi davanti al caminetto acceso.