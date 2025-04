Dal caffè etico al marketing su TikTok: le ultime novità del mondo del gusto

Nel mondo del gusto, l'Italia continua a giocare un ruolo da protagonista. Il numero 327 di Italia a Tavola racconta le nuove traiettorie di un settore in evoluzione, in cui eccellenza, sostenibilità e creatività sono i cardini di una proposta sempre più attenta ai cambiamenti del mercato.

A guidare questo racconto è Julius Meinl, protagonista della copertina, che rafforza il proprio impegno per un caffè etico e di qualità con la linea The Originals Bio Fairtrade: miscele pregiate, packaging riciclabile e una filiera controllata, con l'obiettivo ambizioso del 100% di approvvigionamento responsabile. Una visione moderna del caffè, capace di coniugare piacere e responsabilità ambientale e sociale.

Tuttofood 2025: la fiera che guarda lontano

Ma è Tuttofood 2025, in scena a Milano dal 5 all'8 maggio, il vero palcoscenico delle tendenze. Con oltre 3.000 espositori e attesi più di 90.000 visitatori, la fiera metterà al centro il dialogo tra mercati globali e made in Italy, tra export e filiere locali. In questo contesto si inserisce anche la partecipazione di Bord Bia, che porterà in fiera la carne dell'Isola di Smeraldo, sinonimo di qualità e rispetto per l'ambiente grazie al programma Origin Green.

Anche la Lombardia punta sulla qualità. È il caso di Lombardia Carni, realtà con quarant'anni di esperienza nella Gdo, che oggi guarda con decisione al mondo della ristorazione: tagli pregiati, confezionamento avanzato e un servizio sartoriale per rispondere alle esigenze degli chef.

Horeca, ingredienti d'autore per piatti d'eccellenza

Il segmento Horeca si conferma laboratorio creativo e punto d'incontro tra artigianalità e innovazione. Lo sa bene Agostoni - Icam Cioccolato, che offre referenze di alta gamma da filiera controllata: Grand Cru, Monorigine e Biologico pensati per il professionista che vuole distinguersi. Altrettanto strategico è l'apporto di Eurovo, che propone uova e ovoprodotti di qualità: dalle uova sode sgusciate alla Crema Pasticcera, soluzioni che coniugano praticità e sicurezza alimentare, senza rinunciare al gusto.

Freschezza e territorio: il valore degli ingredienti

Il viaggio nel gusto continua tra formaggi freschi, come mozzarella e ricotta, che restano protagonisti della dieta italiana ma si evolvono: si moltiplicano le versioni biologiche, delattosate o plant-based, con un'attenzione crescente al packaging sostenibile. Non poteva mancare l'olio extravergine siciliano, ambasciatore del territorio: dalle cultivar Biancolilla, Nocellara e Moresca nascono oli intensi e aromatici, ideali per esaltare la cucina mediterranea, tra ricette di mare e piatti contadini.

Il vino che racconta: eleganza e abbinamenti creativi

Tra le eccellenze enoiche, si fa notare il Flavio Trentodoc Riserva, uno spumante affinato 96 mesi che diventa protagonista in abbinamento alla Fregola sarda al nero di seppia: un incontro tra sapidità marina e note eleganti di nocciola, miele e cioccolato bianco, per un'esperienza sensoriale completa.

Ristorazione: tra paradossi, formazione e nuove frontiere digitali

Il settore della ristorazione si confronta con nuove dinamiche: secondo il Rapporto Fipe, crescono i consumi in valore (+11,3%) ma calano in volume (-6%). I locali diminuiscono, ma aumentano fatturato e dipendenti. Il vero nodo resta la formazione: solo il 30% delle imprese collabora con istituti scolastici, mentre la ricerca di personale qualificato si affida spesso al passaparola.

Per migliorare le relazioni con fornitori e collaboratori, si diffonde il metodo API (Acknowledge, Paraphrase, Inquiry), basato sull'ascolto attivo: uno strumento strategico nella negoziazione e nella gestione delle risorse umane.

Intanto, la globalizzazione del gusto entra in una nuova fase: crisi geopolitiche, dazi e cambiamento climatico stanno ridisegnando mappe e approvvigionamenti. Per l'Italia si aprono nuove opportunità, puntando su filiere corte, sostenibilità e diplomazia del gusto.

E se il futuro si gioca anche online, il fenomeno TikTok è la nuova leva del marketing: ricette virali come il Dalgona Coffee o la Pasta Feta al Forno dimostrano come il social possa dettare trend globali e trasformarsi in una risorsa preziosa per ristoratori e negozi, grazie a video accattivanti, hashtag e collaborazioni.