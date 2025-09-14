EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
il riconoscimento

Italia a Tavola sostiene la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Unesco con il contributo di alcuni tra i più noti vignettisti italiani, che attraverso il disegno raccontano tradizione, stile di vita e cultura del nostro Paese

di Redazione Italia a Tavola
14 settembre 2025 | 11:00
 

34 vignette per celebrare la Cucina Italiana Patrimonio Unesco

Mmmh la pasta e fagioli di ENRICO BIONDI

Chi è Enrico Biondi? Per tutte le informazioni sulla biografia dell’autore clicca qui.

La candidatura della Cucina Italiana a patrimonio Unesco rappresenta un’opportunità per il nostro Paese, ma soprattutto una grande prova di maturità di un progetto che deve unire i territori e le tipologie di attori, gli chef come i cuochi, i contadini come gli artigiani. La cucina italiana è racconto, ambientazione. Messico, Corea, Francia e Giappone sono le uniche cucine che nella totalità o in parte sono patrimonio Unesco. Non può mancare l’Italia.

I cuochi italiani come ambasciatori di cultura

I nostri cuochi sono produttori di cultura, storia, estetica, poesia, valori fondanti dell’Italia. E i nostri ristoranti, soprattutto quelli all’estero, sono le ambasciate del nostro stile di vita, invidiato in tutto il mondo. La sfida sarà unire l’intera Italia in un unico racconto, senza figli e figliastri, partendo ovviamente da quella Dieta Mediterranea che il ministro Francesco Lollobrigida ha messo alla base di un progetto sostenuto da tutto il Paese.

Da tempo in prima fila a sostenere il riconoscimento Unesco, auspicato in anni in cui nessuno ne parlava, c’è ovviamente Italia a Tavola, che da sempre ha fatto della cucina l’emblema dello stile italiano, che ci apre le porte per le esportazioni.

Cartoonist italiani per celebrare la Cucina Italiana

Sono state raccolte firme, si sono fatti convegni e ormai il tempo stringe. In attesa di un verdetto che non potrà che essere positivo, Italia a Tavola ha invitato a collaborare alcuni dei noti cartoonist italiani che, coordinati da Giovanni Beduschi, ci offrono una visione originale e divertente della cucina italiana. È il nostro contributo culturale al successo del progetto Unesco.

A partire da oggi, ogni giorno pubblicheremo un disegno realizzato per Italia a Tavola da...

  1. Airaghi Mario 
  2. Arzuffi Stefano
  3. Barbini Fabio
  4. Beduschi Giovanni
  5. Bevilacqua Michela
  6. Biondi Enrico
  7. Careghi Athos
  8. Di Fazio Nino
  9. Di Stefano Vladimiro
  10. Giannotti Roberto
  11. Leotta Alfio
  12. Lepore Lucia
  13. Perazzolli Pierpaolo
  14. Ricciarelli Luca
  15. Riverso Tiziano
  16. Sacchi Oscar
  17. Tosti Paola

Mario Airaghi

Perchè piange mentre cucina? di MARIO AIRAGHI

Chi è Mario Airaghi? per tutte le informazioni sulla biografia dell’autore clicca qui

Stefano Arzuffi

Dietro ogni piatto c'è una storia di STEFANO ARZUFFI

Chi è Stefano Arzuffi? Per tutte le informazioni sulla biografia dell’autore clicca qui

Fabio Barbini

Pasta al sugo di pomodoro.. io mangio bene di FABIO BARBINI

Chi è Fabio Barbini? per tutte le informazioni sulla biografia dell’autore clicca qui

Giovanni Beduschi

La cucina italiana sarà come un affresco per l'Unesco di GIOVANNI BEDUSCHI

Chi è Giovanni Beduschi? Per tutte le informazioni sulla biografia dell’autore clicca qui

Michela Bevilacqua

La cucina italiana farà vedere di che pasta è fatta di MICHELA BEVILACQUA

Chi è Michela Bevilacqua? Per tutte le informazioni sulla biografia dell’autore clicca qui.

