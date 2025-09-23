34 vignette per celebrare la Cucina Italiana Patrimonio Unesco

Tricolore italiano di TIZIANO RIVERSO

Tiziano Riverso

La candidatura della Cucina Italiana a patrimonio Unesco rappresenta un’opportunità per il nostro Paese, ma soprattutto una grande prova di maturità di un progetto che deve unire i territori e le tipologie di attori, gli chef come i cuochi, i contadini come gli artigiani. La cucina italiana è racconto, ambientazione. Messico, Corea, Francia e Giappone sono le uniche cucine che nella totalità o in parte sono patrimonio Unesco. Non può mancare l’Italia.

I cuochi italiani come ambasciatori di cultura

I nostri cuochi sono produttori di cultura, storia, estetica, poesia, valori fondanti dell’Italia. E i nostri ristoranti, soprattutto quelli all’estero, sono le ambasciate del nostro stile di vita, invidiato in tutto il mondo. La sfida sarà unire l’intera Italia in un unico racconto, senza figli e figliastri, partendo ovviamente da quella Dieta Mediterranea che il ministro Francesco Lollobrigida ha messo alla base di un progetto sostenuto da tutto il Paese.

Da tempo in prima fila a sostenere il riconoscimento Unesco, auspicato in anni in cui nessuno ne parlava, c’è ovviamente Italia a Tavola, che da sempre ha fatto della cucina l’emblema dello stile italiano, che ci apre le porte per le esportazioni.

Cartoonist italiani per celebrare la Cucina Italiana

Sono state raccolte firme, si sono fatti convegni e ormai il tempo stringe. In attesa di un verdetto che non potrà che essere positivo, Italia a Tavola ha invitato a collaborare alcuni dei noti cartoonist italiani che, coordinati da Giovanni Beduschi, ci offrono una visione originale e divertente della cucina italiana. È il nostro contributo culturale al successo del progetto Unesco.

A partire da oggi, ogni giorno pubblicheremo un disegno realizzato per Italia a Tavola da...

Luca Ricciarelli

Chirurgia gastronomica all’italiana di LUCA RICCIARELLI

Luca Ricciarelli

Pierpaolo Perazzolli

La processione della cucina italiana di PIERPAOLO PERAZZOLLI

Pierpaolo Perazzolli

Lucia Lepore

La sfilata della cucina italiana - di LUCIA LEPORE

Lucia Lepore

Alfio Leotta

Parola d'ordine? Spaghetti alla carbonara di ALFIO LEOTTA

Alfio Leotta

Roberto Giannotti

L'istinto irrefrenabile del Parmigiano Reggiano di ROBERTO GIANNOTTI

Roberto Giannotti

Vladimiro Di Stefano

Il piccione cotto a puntino di VLADIMIRO DI STEFANO

Vladimiro Di Stefano

Nino Di Fazio

Mangiate Italiano di NINO DI FAZIO

Nino Di Fazio

Athos Careghi

Dietine & Dietona Mediterranea di ATHOS CAREGHI

Athos Careghi

Enrico Biondi

Mmmh la pasta e fagioli di ENRICO BIONDI

Enrico Biondi

Michela Bevilacqua

La cucina italiana farà vedere di che pasta è fatta di MICHELA BEVILACQUA

Michela Bevilacqua

Giovanni Beduschi

La cucina italiana sarà come un affresco per l'Unesco di GIOVANNI BEDUSCHI

Giovanni Beduschi

Fabio Barbini

Pasta al sugo di pomodoro.. io mangio bene di FABIO BARBINI

Fabio Barbini

Stefano Arzuffi

Dietro ogni piatto c'è una storia di STEFANO ARZUFFI

Stefano Arzuffi

Mario Airaghi

Perchè piange mentre cucina? di MARIO AIRAGHI

Mario Airaghi