La vicenda dell’arrivo di Kfc sulle Dolomiti, già al centro delle discussioni per l’accordo con Super G a Madonna di Campiglio e Cortina d’Ampezzo, registra un nuovo sviluppo. A intervenire in particolare è Faloria S.p.A., la società che gestisce gli impianti di risalita e il comprensorio sciistico Faloria-Cristallo a Cortina, che ha voluto precisare alcuni aspetti del progetto al Rifugio Faloria, dopo le reazioni suscitate dall’annuncio della collaborazione commerciale con il colosso del pollo fritto americano. In particolare, la società chiarisce che non sono previste modifiche all’edificio e che l'iniziativa con il marchio statunitense avrà dimensioni più circoscritte rispetto a quanto rappresentato inizialmente, con l'introduzione solamente di sei prodotti allo snack bar già presente al rifugio.

Il render apparso su molte testate giornalistiche nei giorni scorsi, secondo Faloria spa, non corrisponde a ciò che verrà effettivamente realizzato

Kfc al Rifugio Faloria: nessuna modifica agli spazi esterni

Il Consiglio di amministrazione di Faloria S.p.A. ha esaminato la comunicazione diffusa nei giorni scorsi da Kfc, rilevando che il rendering relativo alla personalizzazione degli spazi esterni del rifugio è stato pubblicato senza una preventiva condivisione né una formale approvazione del Cda. La società precisa di non aver mai autorizzato interventi estetici o architettonici sull'edificio. Il Rifugio Faloria manterrà quindi integralmente il proprio aspetto attuale. Non sono previsti cambiamenti alle facciate o agli spazi esterni: l'obiettivo dichiarato è preservare l'architettura della struttura, la sua identità storica e il rapporto con il paesaggio delle Dolomiti.

L'attuale aspetto del Rifugio Faloria, che non verrà modificato in maniera sostanziale dall'arrivo di Kfc

Un chiarimento che interviene su uno degli aspetti maggiormente discussi dopo l'annuncio della collaborazione, ovvero la compatibilità tra l'ingresso di un marchio internazionale del fast food e la tutela dei luoghi simbolo della montagna. «Il Rifugio Faloria è un luogo simbolico, parte integrante della storia e dell’identità del comprensorio. Abbiamo il dovere di tutelarne l’architettura e il rapporto con il paesaggio: su questo non ci sono margini di ambiguità», dichiara Renzo Minella, direttore generale di Faloria spa.

Renzo Minella, direttore generale di Faloria spa

«È altrettanto importante fare chiarezza sui rispettivi ruoli. Faloria S.p.A. gestisce gli impianti e il comprensorio, mentre la gestione del Rifugio è affidata, dallo scorso anno, a Super G. Abbiamo condiviso con il gestore precise linee guida per lo sviluppo di un'offerta articolata, capace di rispondere a esigenze e momenti diversi della giornata. Un modello già avviato nella scorsa stagione e che prosegue in continuità anche quest’anno».

Super G e Kfc: sei prodotti nel bar-caffetteria

Un secondo chiarimento riguarda la natura dell'accordo commerciale. Non è prevista l'apertura di un ristorante Kfc autonomo in quota né una trasformazione complessiva dell'offerta gastronomica del rifugio. La collaborazione interesserà esclusivamente il bar-caffetteria al piano terra, dove saranno introdotti sei prodotti del marchio americano all'interno della proposta dedicata al consumo veloce.

Che cos'è Faloria e quale ruolo ha nella vicenda Faloria spa. è la società che gestisce gli impianti di risalita e il comprensorio sciistico Faloria-Cristallo, nell'area di Cortina d'Ampezzo (Bl). Il comprensorio, attivo dal 1939 con la storica funivia Faloria, comprende oltre 16 chilometri di piste da sci. Nella vicenda Kfc, Faloria è il soggetto che gestisce l'area sciistica, ma non direttamente il Rifugio Faloria, affidato a Super G dal 2025. È proprio la società a essere intervenuta per precisare che l'accordo commerciale non autorizza modifiche estetiche o architettoniche all'edificio.

Che cos'è Faloria e quale ruolo ha nella vicenda Faloria spa. è la società che gestisce gli impianti di risalita e il comprensorio sciistico Faloria-Cristallo, nell'area di Cortina d'Ampezzo (Bl). Il comprensorio, attivo dal 1939 con la storica funivia Faloria, comprende oltre 16 chilometri di piste da sci. Nella vicenda Kfc, Faloria è il soggetto che gestisce l'area sciistica, ma non direttamente il Rifugio Faloria, affidato a Super G dal 2025. È proprio la società a essere intervenuta per precisare che l'accordo commerciale non autorizza modifiche estetiche o architettoniche all'edificio.

«Non è prevista la realizzazione di un nuovo ristorante né la trasformazione della proposta gastronomica - precisa Andrea Baccuini, ceo e founder di Super G - Kfc quindi non si aggiunge con un suo punto vendita monomarca in quota. Coerentemente con le linee guida indicateci dalla società Faloria spa, il Super G continuerà a proporre la ristorazione italiana di qualità a marchio Meraviglioso, il momento apres-ski pomeridiano e la ristorazione veloce. L'iniziativa commerciale riguarda dunque il bar-caffetteria già esistente al piano terra del rifugio, che si basa sull'offerta informale di panini, toast, bevande e snack, che, solo nell’ambito dei prodotti da consumo veloce, introdurrà 6 prodotti Kfc, mantenendo una proposta tradizionale ed allargata, come fatto in precedenza».

Andrea Baccuini, ceo e founder di Super G

Rimarranno dunque presenti panini, toast, bevande e snack, affiancati dalle nuove referenze Kfc. Non cambierà invece il resto del modello di ristorazione proposto da Super G, che continuerà a comprendere la cucina italiana di qualità con il marchio Meraviglioso, il servizio di après-ski pomeridiano e le diverse formule di ristorazione veloce. La società distingue così l'inserimento di alcuni prodotti commerciali dall'apertura di un'attività monomarca, escludendo una sostituzione dell'offerta già esistente.

Kfc sulle Dolomiti, il confronto sul turismo in montagna

I chiarimenti di Faloria arrivano dopo le accese discussioni sull'arrivo di Kfc a Madonna di Campiglio e Cortina. L'accordo tra Super G e il marchio americano aveva alimentato un confronto sul modello di sviluppo delle località alpine, con osservazioni da parte di associazioni e rappresentanti politici sulla presenza dei grandi marchi internazionali in contesti caratterizzati da una forte identità paesaggistica e culturale. Nel caso di Cortina, la questione aveva riguardato non soltanto la proposta gastronomica, ma anche il modo in cui le attività commerciali possono inserirsi in un territorio ad alta vocazione turistica.

L'area bar del Rifugio Faloria Cristallo dove saranno disponibili alcuni prodotti di Kfc