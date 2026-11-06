Trovare un regalo di Natale perfetto per clienti, collaboratori o soci non è mai semplice, l'obiettivo è offrire qualcosa di unico, che venga apprezzato davvero e non finisca dimenticato in un cassetto. Per questo i doni gastronomici stanno spopolando negli ultimi anni, dato che sanno unire l'eleganza del gesto a un momento di convivialità, perfetto da vivere proprio durante le feste. Quando si parla di regali aziendali sicuramente la qualità del cesto e del cibo è molto importante, perché una selezione di prodotti attenti dimostra cura, rafforza i legami professionali e trasmette i valori del brand. Dalle confezioni più accessibili ai cesti di eccellenza, la gastronomia offre una flessibilità straordinaria, adattandosi a ogni budget e a qualsiasi destinatario.

Perché i regali aziendali gastronomici sono sempre più apprezzati

Rispetto agli oggetti promozionali con il logo aziendale, spesso percepiti come gadget di scarso valore, un regalo alimentare di qualità viene accolto con maggiore favore perché entra nella vita quotidiana di chi lo riceve, finisce sulla tavola di casa e viene condiviso con la famiglia. Questo passaggio dalla scrivania alla cucina crea un legame più personale con il mittente, che resta associato a un momento piacevole anziché a un oggetto destinato a essere accantonato. A favore dei regali aziendali di tipo gastronomico anche la loro trasversalità, dal momento che un cesto con olio, conserve, pasta e dolci risulta gradito a destinatari di età, ruolo e abitudini molto diverse, senza richiedere di conoscere nel dettaglio i gusti personali di ciascuno. Per un'impresa che deve gestire decine o centinaia di omaggi, poter contare su una soluzione adatta a tutti semplifica parecchio la pianificazione. Il cibo porta con sé poi un valore culturale che in Italia ha un peso particolare, perché i prodotti legati a un territorio raccontano una tradizione e permettono di trasmettere un'idea di cura e di attenzione alla qualità. Anche dal punto di vista della sostenibilità il regalo alimentare ha un vantaggio, perché viene consumato interamente e lascia in genere meno rifiuti di un oggetto che rischia di non essere mai usato.

Cesti natalizi per clienti, collaboratori e famiglia: come sceglierli

Prima di scegliere la confezione conviene definire il destinatario, anche perché un regalo per un cliente importante, uno per un dipendente e uno per un collaboratore potrebbero richiedere un’attenzione differente. Per i clienti di maggior rilievo ci si orienta di solito verso delle confezioni ricche, con un numero ampio di prodotti e una presentazione curata, mentre per i dipendenti o i fornitori si preferiscono spesso cesti di fascia intermedia, uguali per tutti, che garantiscono omogeneità e controllo del budget. Il numero e la varietà dei prodotti sono i parametri più utili per confrontare le proposte disponibili, insieme alla presenza di un prodotto principale di valore intorno al quale costruire il resto della confezione. Nei cesti natalizi di Fratelli Carli, ad esempio, il cuore della composizione è l'olio extravergine di oliva, classico o fruttato, affiancato da specialità come il pesto alla genovese, il tonno bianco, le olive taggiasche e i formati di pasta tipici liguri, con confezioni che vanno da due o tre referenze fino a una trentina di prodotti e permettono di scegliere in base alla fascia di spesa. Per un dono più contenuto, o per affiancare un pensiero dolce al cesto principale, i dolci delle feste sono un'alternativa ai lievitati tradizionali. Un ultimo elemento da non trascurare è il biglietto personalizzato, che migliora la confezione, e lo rende non un regalo in serie, ma davvero sentito.

Cosa mettere in un cesto gastronomico: prodotti e qualità verificabile