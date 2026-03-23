Il marzo di Italia a Tavola: dal primo premio alle Famiglie del Cibo alle novità per Vinitaly

Il numero di marzo 2026 di Italia a Tavola è un numero ricco di approfondimenti, anteprime di prodotto e storie di eccellenza, con contenuti per chi opera nella ristorazione, nel beverage e nel foodservice. In copertina Bindi che per gli 80 anni celebra la storia con nuove proposte per la ristorazione: dai semifreddi e monoporzioni alla Dubai Chocolate Style, fino ai nuovi gelati pronti per il servizio in sala. Una celebrazione che unisce esperienza e gusto contemporaneo, pensata per clienti e professionisti del settore.

Durante il Festival Tipicità a Fermo, sei aziende con almeno tre generazioni alla guida dell'azienda - Acetaia Giusti, Antica Corte Pallavicina, Mulino Caputo, Loison, Erede Rossi Silvio e Salumificio Ciriaci - hanno ricevuto il premio “Famiglie del cibo - Un patrimonio dell’umanità”, per celebrare continuità familiare, qualità e leadership produttiva nel tempo. Uno dei primi appuntamenti che accompagneranno Italia a Tavola durante la celebrazione del quarantesimo anniversario.

Il numero di marzo sarà anche distribuito durante la 58ª edizione di Vinitaly. La fiera amplia il business del vino tra mercati globali e enoturismo, con incoming da oltre 70 Paesi, masterclass e nuovi format B2b digitali. Cuvage presenterà due espressioni del Metodo Classico piemontese, mentre San Felice in Chianti Classico svelerà quattro nuove etichette dal Borgo alla Gran Selezione, raccontando biodiversità, identità territoriale e linguaggio pensato per la sommellerie contemporanea.

L’acquisizione di Cinzano da parte del Gruppo Caffo 1915 crea un gigante nazionale tra amari, vermouth, spumanti e aperitivi, unendo tradizione piemontese e calabrese e rafforzando la leadership italiana nel mercato globale degli aperitivi.

Il numero dedica un ampio approfondimento allo Champagne, analizzando la complessità di una regione unica al mondo. Dalla Montaigne de Reims alla Côte des Bar, la Champagne offre terroir unici, dove suolo, clima e vitigni definiscono aromi e complessità dei vini. Il numero spiega come gestire la carta degli Champagne nei ristoranti, valorizzando piccoli produttori e guidando il cliente nella scelta tra Brut, Extra Brut, Sec, Demi-Sec, Blanc de Blancs, Blanc de Noirs, Rosé e Millesimati.

Tra gli altri approfondimenti, attenzione al fatto che sempre più ristoranti scelgono basi e semilavorati pronti per pizza, pinsa e focaccia, gestendo food cost e produzione senza rinunciare alla qualità percepita, riducendo sprechi e dipendenza da personale altamente specializzato.

Il mercato italiano dei vegetali surgelati supera 1 miliardo di euro, con oltre 250 milioni di chilogrammi venduti e una penetrazione dell’88% nelle famiglie. Segmenti come zuppe, vegetali preparati e naturali confermano la domanda per soluzioni pratiche e versatili, adatte anche al food service.

Il caviale esce dalla teca e diventa protagonista della ristorazione quotidiana. Dalla produzione italiana di 67 tonnellate nel 2024 al fenomeno virale del “caviar bump”, in sala contano grammi, temperatura, apertura al tavolo, pairing e rotazione del prodotto, trasformando un simbolo di lusso in proposta gastronomica e commerciale concreta.