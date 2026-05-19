Concessioni balneari, la Cassazione chiude ai ricorsi dei gestori esclusi dal giudizio

La vicenda delle concessioni balneari torna al centro del confronto giuridico con una nuova decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da ventidue società titolari di stabilimenti balneari di Rimini contro la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2021. Al centro del contenzioso resta il nodo delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime e il rapporto tra normativa italiana e diritto europeo. Secondo la Suprema Corte, gli operatori che non hanno partecipato al giudizio amministrativo originario non possono impugnare successivamente quella decisione davanti alla Cassazione contestando un presunto difetto di giurisdizione.

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Concessioni balneari: cosa è successo

La questione nasce dalle sentenze n. 17 e 18 del 2021 con cui l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato aveva stabilito il contrasto tra le proroghe automatiche delle concessioni balneari e il diritto dell’Unione europea, in particolare con la direttiva Bolkestein e con l’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La Plenaria aveva affermato che le concessioni dovessero essere assegnate tramite gara pubblica, indicando anche il termine finale del 31 dicembre 2023 per l’efficacia delle concessioni allora in essere. I ricorrenti sostenevano invece che il Consiglio di Stato si fosse «sostituito al legislatore», disapplicando norme nazionali che avevano previsto prima la proroga al 2033 e successivamente una durata sostanzialmente senza termine definito.

Negli ultimi anni il quadro normativo è stato modificato più volte. Con la legge di Bilancio 2019 era stata introdotta la proroga automatica delle concessioni fino al 31 dicembre 2033. Successivamente la legge annuale sulla concorrenza del 2022 aveva confermato la validità temporanea delle concessioni già prorogate, delegando il Governo al riordino complessivo del settore. Il decreto Milleproroghe convertito nel 2023 aveva poi spostato il termine al 31 dicembre 2024, prevedendo anche una possibile ulteriore estensione al 2025 in presenza di condizioni oggettive che impedissero la conclusione delle gare. Nel frattempo, numerosi Comuni costieri hanno iniziato ad adeguarsi agli orientamenti della giurisprudenza amministrativa, aprendo una fase di forte incertezza per operatori e amministrazioni locali.

Perché il ricorso è stato giudicato inammissibile

Secondo la Cassazione, il punto decisivo riguarda la posizione processuale dei ricorrenti. Le società balneari riminesi non avevano partecipato al giudizio concluso dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria e, proprio per questo, non potevano impugnarla successivamente. Le Sezioni Unite evidenziano inoltre che il presunto danno lamentato dai concessionari non deriverebbe direttamente dalla sentenza, ma dalla sua capacità di orientare le decisioni future dei giudici amministrativi e delle pubbliche amministrazioni. La Corte sottolinea però che il precedente giurisprudenziale non produce un vincolo assoluto. «Il vincolo del precedente giudiziale è solo in via di fatto», osservano i giudici, ricordando che in eventuali futuri contenziosi le questioni potranno comunque essere nuovamente esaminate.

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Turismo balneare e incertezza normativa

La decisione si inserisce in un momento delicato per il comparto turistico balneare italiano, che continua a muoversi tra proroghe legislative, richiami europei e attese per il riordino definitivo del settore. Per molte imprese il tema riguarda non soltanto la durata delle concessioni, ma anche il valore degli investimenti realizzati negli anni e le modalità con cui verranno organizzate le future gare pubbliche. La questione resta quindi aperta sul piano politico e amministrativo, mentre la giurisprudenza continua a rappresentare uno degli elementi centrali nella ridefinizione del sistema delle concessioni demaniali marittime.