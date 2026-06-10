CHECK-IN, le mete da segnare tra itinerari, isole e resort in Italia e nel mondo

Il numero 44 di Check-In propone un itinerario che attraversa l’Italia e il mondo, mettendo al centro un nuovo modo di viaggiare: più consapevole, legato ai territori e sempre più orientato alla qualità dell’esperienza. Dai musei del cibo italiani, custodi di saperi e produzioni identitarie, alle rotte meno battute della Svezia Occidentale, fino ai cammini tra natura e spiritualità, il viaggio diventa occasione di scoperta autentica. Non mancano le destinazioni iconiche, come le Isole Vergini Britanniche e le Isole Eolie, accanto a esempi di ospitalità evoluta tra Lago di Garda, Oltrepò Pavese e Sri Lanka.

In Italia anche il cibo diventa racconto culturale. I musei gastronomici italiani custodiscono strumenti storici, archivi e testimonianze che spiegano l’origine di prodotti simbolo come panettone, cioccolato, confetti e culatello. Questi spazi rappresentano un ponte tra territorio e identità, offrendo esperienze immersive ideali per chi desidera approfondire le eccellenze della tavola e il valore delle filiere locali.

Il viaggio italiano prosegue lungo il filo del movimento lento e dei cammini. Il tratto da Dovadola a Gubbio (151 km) collega i cammini di Sant’Antonio e San Francesco, attraversando tre regioni. Tra Foreste Casentinesi, borghi medievali e arte rinascimentale, il percorso offre soste gastronomiche di qualità, culminando nella Tenuta Borgo Santa Cecilia, esempio di ospitalità sostenibile e cucina territoriale.

A completare il quadro dell’ospitalità contemporanea, il Lago di Garda e l’Oltrepò Pavese propongono due interpretazioni evolute dell’accoglienza. A Rivoltella del Garda (Bs), Il Mansio introduce un modello di ospitalità premium a vocazione vegetale. Con sei camere e un ristorante da 28 coperti guidato da Veronica Lora, il progetto della famiglia Mori unisce benessere, estetica e cucina vegan. Il Grand Hotel Fasano di Gardone Riviera (Bs) amplia la propria offerta diventando un polo del turismo luxury sul Lago di Garda. Con il ristorante stellato Il Fagiano guidato da Maurizio Bufi, nuove proposte gastronomiche e il ciclo culturale “Aperitivo d’Autore”, la struttura punta su cucina, mixology e cultura per una stagione estesa fino al 2027.

Nel Relais Castello di San Gaudenzio, a Cervesina (Pv), il ristorante Dama propone tre percorsi degustazione che valorizzano territorio e creatività culinaria. L’esperienza è completata dai vini dell’Oltrepò Pavese, incluso il metodo classico Classese, in un contesto che unisce cucina d’autore e patrimonio storico.

Le Isole Eolie continuano a essere un punto di riferimento per il turismo esperienziale in Italia. Da Lipari a Stromboli, passando per Panarea e Salina, l’arcipelago propone dimore vista mare, cucina d’autore e borghi sospesi nel Tirreno, ideali per un soggiorno tra relax e scoperta.

La Svezia Occidentale emerge come destinazione chiave per il turismo sostenibile. Tra le oltre 8.000 isole del Bohuslän e la Ciclovia del Canale di Göta, premiata come migliore d’Europa 2025, il viaggio si trasforma in esperienza. Dai safari ai crostacei al design di Göteborg, fino ai siti UNESCO di Tanum, il territorio unisce alta cucina, paesaggi incontaminati e ospitalità diffusa, lontano dai flussi di massa.

Le Isole Vergini Britanniche rappresentano una delle destinazioni più affascinanti dei Caraibi. Spiagge iconiche come The Baths, White Bay e Loblolly Bay si alternano a fondali ideali per snorkeling e immersioni. Tra resort di lusso, vela e ristoranti sul mare, l’arcipelago offre un equilibrio tra natura incontaminata e servizi di alto livello.

Sulla costa orientale dello Sri Lanka, il Sun Siyam Pasikudah rappresenta un modello di turismo responsabile. Tra design sostenibile e cucina locale, il resort sostiene comunità e biodiversità, coinvolgendo artigiani, produttori e progetti di tutela ambientale, trasformando il viaggio in valore condiviso.

Dai musei del cibo ai resort internazionali, passando per cammini spirituali e isole vulcaniche, emerge un elemento comune: la ricerca di esperienze autentiche legate al territorio. Il viaggio contemporaneo privilegia gastronomia, sostenibilità e identità locale, trasformando ogni destinazione in un racconto da vivere e condividere.