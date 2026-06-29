50 Top Pizza, è a Londra la miglior pizzeria d'Europa: vince Napoli on the road

La miglior pizzeria d’Europa del 2026, Italia esclusa, si trova a Londra: si tratta di Napoli on the road di Michele Pascarella, votato dai giudici della 50 Top Pizza Europa nella serata di lunedì 29 giugno a Madrid. A completare il podio, Baldoria - che ha sede proprio nella capitale spagnola, e IMperfetto di Puteaux in Francia. Il riconoscimento arriva in un momento significativo per l'insegna, che ha recentemente ampliato la propria presenza nella capitale britannica con l'apertura del terzo locale nel quartiere di Soho, consolidando un percorso di crescita costruito sulla valorizzazione della pizza napoletana contemporanea. La premiazione europea si è svolta a Madrid ed è stata condotta dalla giornalista e divulgatrice gastronomica Verónica Zumalacárregui, con la serata finale ospitata negli spazi del Bernabéu Market, all'interno dello stadio Santiago Bernabéu.

Michele Pascarella con il premio di miglior pizzeria d‘Europa 2026 al termine della cerimonia di 50 Top Pizza

Michele Pascarella con il premio di miglior pizzeria d‘Europa 2026 al termine della cerimonia di 50 Top Pizza

50 Top Pizza Europa 2026, il podio e la top 10

Alle spalle di Napoli on the Road si colloca Baldoria, a Madrid, guidata da Ciro Cristiano, che conferma anche quest'anno il titolo di migliore pizzeria di Spagna. Il terzo posto va invece a IMperfetto, a Puteaux, alle porte di Parigi, il progetto firmato da Tonino Cogliano e Simone Lombardi.

Una pizza di Napoli on the road, 1° classificato Una pizza di Baldoria, 2° classificato Una pizza di IMperfetto, 3° classificato ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una pizza di Napoli on the road, 1° classificato Una pizza di Baldoria, 2° classificato Una pizza di IMperfetto, 3° classificato

La top ten evidenzia la diffusione della pizza di qualità in tutta Europa. 50 Kalò London di Ciro Salvo conquista la quarta posizione, seguita da Sartoria Panatieri di Barcellona. Completano i primi dieci Pizza Zulu di Fürth, nNea ad Amsterdam, Sapori Italiani U Taliana a Bratislava, Forno d'Oro a Lisbona e Via Toledo a Vienna.

La Spagna resta il Paese più rappresentato nella guida

Nel presentare la nuova edizione della guida, i curatori Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere hanno sottolineato la continua espansione del movimento europeo della pizza. «La crescita del movimento europeo della pizza non conosce sosta. Per la decima edizione abbiamo deciso di portare a sessanta le posizioni della classifica. La guida comprende duecento pizzerie distribuite in trentacinque Paesi europei, risultato di un importante lavoro di ricerca svolto dai nostri ispettori», spiegano.

Dal punto di vista geografico, la Spagna è il Paese con il maggior numero di locali presenti nella guida, con ventinove pizzerie, seguita dalla Francia con ventiquattro e dall'Inghilterra con ventidue. Tra le città, il primato spetta a Parigi, che conta diciassette pizzerie, davanti a Londra con quindici e Madrid con nove. La graduatoria conferma come il know-how italiano continui a rappresentare il punto di riferimento per la ristorazione dedicata alla pizza anche fuori dai confini nazionali. Molti dei locali premiati sono infatti guidati da pizzaioli italiani che hanno scelto di sviluppare il proprio progetto all'estero, contribuendo alla diffusione di uno stile produttivo che mantiene un forte legame con la tradizione, pur adattandosi ai mercati internazionali.

Le prime venti pizzerie accederanno alla classifica mondiale

Le prime venti pizzerie della graduatoria europea entreranno automaticamente nella classifica delle 100 Migliori Pizzerie al Mondo, che sarà presentata il prossimo 15 settembre al Teatro Mercadante di Napoli, appuntamento conclusivo del circuito internazionale di 50 Top Pizza.

50 Top Pizza Europa 2026, i premi speciali

Durante la serata sono stati consegnati anche i premi speciali. Ecco quelli assegnati durante l’edizione 2026 di 50 Top Pizza 2026:

Green Oven 2026:

Alba - Zurigo (Svizzera)

Oura - Santiago de Compostela (Spagna)

Sartoria Panatieri - Barcellona (Spagna)

Alba - Zurigo (Svizzera) Oura - Santiago de Compostela (Spagna) Sartoria Panatieri - Barcellona (Spagna) Best fried food 2026 : 50 Kalò - Londra (Inghilterra)

: 50 Kalò - Londra (Inghilterra) Best customer satisfaction 2026 : Demaio - Bilbao (Spagna)

: Demaio - Bilbao (Spagna) New entry of the year 2026 : Alba - Zurigo (Svizzera)

: Alba - Zurigo (Svizzera) Performance of the year 2026 : Oura - Santiago de Compstela (Spagna)

: Oura - Santiago de Compstela (Spagna) One to watch 2026 : Connie’s Pizza - Londra (Inghilterra)

: Connie’s Pizza - Londra (Inghilterra) Made in Italy 2026: Sapori Italiani U Taliana - Bratislava (Slovacchia)

Sapori Italiani U Taliana - Bratislava (Slovacchia) Best cocktail list 2026 : Pietra - Belgrado (Serbia)

: Pietra - Belgrado (Serbia) Best pasta proposal 2026 : Filo d’Olio - Sanyer, Istanbul (Turchia)

: Filo d’Olio - Sanyer, Istanbul (Turchia) Pizza of the year 2026 : Marinara by Surt - Copenhagen (Danimarca)

: Marinara by Surt - Copenhagen (Danimarca) Pizza maker of the year 2026: Gaspare Squitieri (Pizza Zulu) - Fürth (Germania)

50 Top Pizza Europa 2026, la classifica completa

Ecco la classifica completa di 50 Top Pizza Europa

Napoli on the road - Londra (Inghilterra) Baldoria - Madrid (Spagna) IMperfetto - Puteaux (Francia) 50 Kalò - Londra (Inghilterra) Sartoria Panatieri - Barcellona (Spagna) Pizza Zulu - Fürth (Germania) nNea - Amsterdam (Paesi Bassi) Sapori Italiani U Taliana - Bratislava (Slovacchia) Forno d’Oro - Lisbona (Portogallo) Via Toledo - Vienna (Austria) Fratelli Figurato - Madrid (Spagna) Surt - Copenhagen (Danimarca) Stile Napoletano - Chester (Inghilterra) Oura - Santiago de Compostela (Spagna) La Piola Pizza - Bruxelles (Belgio) Demaio - Bilbao (Spagna) Balmesina - Barcellona (Spagna) Zielona Górka - Pabianice (Polonia) Matto Napoletano - Skopje (Macedonia del Nord) Franko’s Pizza & Bar - Zagabria (Croazia) Pietra - Belgrado (Serbia) MaMeMi - Copenhagen (Danimarca) Oobatz - Parigi (Francia) Roco - Parigi (Francia) Forza - Helsinki (Finlandia) Da Noi - Zurigo (Svizzera) 450° C - Turku (Finlandia) L’Antica Pizzeria - Londra (Inghilterra) La Pizza è bella - Bruxelles (Belgio) Pizza Nuova - Praga (Repubblica Ceca) Buon appetito - Burgess Hill (Inghilterra) Arte Bianca - Sagres (Portogallo) Ciao a tutti - Varsavia (Polonia) Pop’s Pizza - Lubiana (Slovenia) La Manifattura - Parigi (Francia) Filo d’Olio - Sayer, Istanbul (Turchia) Majstor i Margarita - Belgrado (Serbia) Napizza - Norimberga (Germania) Gasparic - Girona (Spagna) Belli di Mamma - Budapest (Ungheria) Calvello’s - Monaco di Baviera (Germania) Fimmina - Parigi (Francia) Alba - Zurigo (Svizzera) 450° C - Lidingo (Svezia) Pizza Margherita - Tallinn (Estonia) Villa Severino - Helsinki (Finlandia) Paneólio - Caldas de Rainha (Portogallo) Connie’s Pizza - Londra (Inghilterra) UNO Pizza - Dublino (Irlanda) Bottega Ceccarelli - Brunswick (Germania) Zano - Iasi (Romania) Mamma Pizza - Oslo (Norvegia) Mozz. - Ankara (Turchia) O’Panuozzo - Utrecht (Paesi Bassi) Paesano Pizza - Glasgow (Scozia) Napul’è - Atene (Grecia) Gemello - Berlino (Germania) Acque e Farina - Lugano (Svizzera) Na Pizza - Bruxelles (Belgio) Bella Napoli - Riga (Lettonia)

50 Top Pizza Europa – Top in Country 2026