Da Dubai al mondo: 115 ristoranti in 25 Paesi e altri 55 pronti ad aprire

Dubai non esporta più soltanto hotel di lusso e grandi investimenti immobiliari. Dall'Emirato stanno crescendo gruppi capaci di trasformare ristorazione, ospitalità e intrattenimento in format internazionali e portarli nel mondo, dall'Europa all'Asia. Uno degli esempi è Sunset Hospitality Group, fondato a Dubai nel 2011 da Antonio González e Ahmad Hafez. Oggi conta 115 attività in 25 Paesi, circa 7mila dipendenti e altre 55 aperture in programma, secondo i numeri forniti dallo stesso González in un'intervista pubblicata da Cinco Días il 26 luglio.

Sunset Hospitality Group prevede 55 prossime aperture

Dai ristoranti a un ecosistema dell'ospitalità

Il gruppo è partito proprio dalla ristorazione. «Durante otto anni abbiamo fatto ogni tipo di ristorante, beach club, discoteca», racconta González a Cinco Días. Solo successivamente, dal 2019, Sunset ha completato il modello entrando anche nell'hotellerie. Oggi il principio è vendere non più semplicemente una cena o una camera, ma l'intero tempo libero del cliente: ristoranti, hotel, spiagge, nightlife, sport e benessere. Un modello che il gruppo sta esportando rapidamente e che vede nella Spagna uno dei principali terreni di sviluppo europeo, con 12-13 hotel tra strutture aperte e già firmate e nuovi progetti allo studio anche a Madrid, Maiorca, Ibiza e Formentera.