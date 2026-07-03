Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 03 luglio 2026  | aggiornato alle 19:57 | 120161 articoli pubblicati

Rational
Feudo Arancio
Rational

Il bar sotto casa scompare e la vita delle città italiane cambia ogni giorno

L’indagine Fipe-Confcommercio fotografa la crisi strutturale dei pubblici esercizi in Italia: i bar calano di oltre 22mila unità dal 2015. Il modello economico non è più sostenibile tra costi crescenti e marginalità ridotte. A rischio non è solo il settore, ma il ruolo sociale dei bar come presidi di comunità, identità urbana e spazi di relazione quotidiana

di Aldo Mario Cursano
Vice Presidente Vicario Fipe
03 luglio 2026 | 15:46
Il bar sotto casa scompare e la vita delle città italiane cambia ogni giorno
Il bar sotto casa scompare e la vita delle città italiane cambia ogni giorno

Il bar sotto casa scompare e la vita delle città italiane cambia ogni giorno

L’indagine Fipe-Confcommercio fotografa la crisi strutturale dei pubblici esercizi in Italia: i bar calano di oltre 22mila unità dal 2015. Il modello economico non è più sostenibile tra costi crescenti e marginalità ridotte. A rischio non è solo il settore, ma il ruolo sociale dei bar come presidi di comunità, identità urbana e spazi di relazione quotidiana

di Aldo Mario Cursano
Vice Presidente Vicario Fipe
03 luglio 2026 | 15:46
 

Indice

L’indagine “Pubblici esercizi e movida. La demografia d’impresa nei centri storici”, realizzata da Fipe-Confcommercio con il Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, conferma una trasformazione ormai strutturale del nostro settore. Non siamo davanti a una fase congiunturale, ma a un cambiamento profondo: i pubblici esercizi non crescono più e dal 2015 si registra una contrazione particolarmente evidente nei bar, che in dieci anni hanno perso oltre 22.000 unità.

La fotografia del settore: bar in calo e sistema in trasformazione

Questo dato va letto oltre la dimensione economica. Il bar in Italia non è mai stato solo un’attività commerciale, ma un presidio di socialità quotidiana, un luogo accessibile dove si costruiscono relazioni e si dà forma a una comunità. La sua progressiva scomparsa significa perdere un pezzo di identità urbana, soprattutto nei centri storici e nelle periferie, dove questi spazi sono spesso l’unico punto di aggregazione stabile.

Da sempre in Italia il bar è il luogo di aggregazione per eccellenza
Da sempre in Italia il bar è il luogo di aggregazione per eccellenza

Il problema principale è la sostenibilità del modello economico. Oggi il prezzo del caffè non riesce più a coprire la somma dei costi che gravano su un esercizio: affitti, personale, utenze, energia, tassazione e tutta la parte nascosta legata alla gestione quotidiana del servizio, dagli spazi igienici alla manutenzione. È un equilibrio che non regge più e che porta molte attività a chiudere o a ridurre drasticamente gli orari di apertura.

Il bar come presidio sociale e identità dei territori

A questo si aggiunge un cambiamento sociale evidente: le nuove generazioni non sono più disposte a sostenere ritmi di lavoro estremi e modelli imprenditoriali basati sul sacrificio totale. Serve quindi un salto di consapevolezza attraverso la formazione e una più corretta lettura della gestione d’impresa, che aiuti a comprendere la reale struttura dei costi e dei ricavi.

Se questo squilibrio non viene affrontato, il rischio è la progressiva scomparsa del bar di prossimità e, con esso, di una funzione sociale essenziale. Non è solo un tema di imprese, ma di tenuta dei territori: quando si spengono questi presidi, si indebolisce la vita delle comunità. Per questo è necessario riconoscere il valore reale dei pubblici esercizi, perché senza sostenibilità economica e sociale insieme, questo modello non potrà reggere ancora a lungo.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Fipe-Confcommercio pubblici esercizi bar italiani crisi bar centri storici socialità urbana costo caffè marginalità chiusura bar presidio territorialeAldo Cursano
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Comavicola
Molino Dallagiovanna
Consorzio Asti DOCG
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Comavicola
Molino Dallagiovanna
Consorzio Asti DOCG
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Elle & Vire
Sogemi

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026