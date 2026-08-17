Sant’Elena, cosa si mangia: quattro piatti tipici e i vini da abbinare

Nel cuore del mese di agosto, il giorno 18 è dedicato a Sant'Elena Imperatrice, madre di Costantino il Grande e figura centrale della tradizione cristiana. A lei la devozione popolare attribuisce il ritrovamento della Vera Croce a Gerusalemme, episodio che nei secoli è diventato simbolo di fede, perseveranza e ricerca spirituale. La ricorrenza cade in uno dei momenti più generosi dell'anno per la tavola italiana. Gli orti sono colmi di verdure mature, i frutteti offrono gli ultimi raccolti della estivi, il mare continua a regalare pesce di grande qualità e nelle campagne si iniziano le preparazioni che accompagneranno il passaggio verso l'autunno. Più che a una specifica tradizione gastronomica comune, il 18 agosto richiama dunque il patrimonio di sapori che caratterizza questo periodo dell'anno, diverso da regione a regione ma accomunato dalla valorizzazione delle materie prime di stagione.

In Veneto i bigoli in salsa raccontano la cucina della Serenissima

In Veneto, dove il nome di Sant'Elena è profondamente legato alla storia di Venezia e dell'omonima isola lagunare, la cucina trova una delle sue espressioni più autentiche nei tradizionali bigoli in salsa, preparati con cipolle dolci e sarde sotto sale. È un piatto che racconta il rapporto secolare della Serenissima con il mare e con l'arte della conservazione del pesce, mantenendo un equilibrio raffinato tra sapidità e dolcezza.

I bigoli in salsa, preparati con cipolle dolci e sarde sotto sale

L'abbinamento ideale resta quello con un Soave Classico Doc, la cui freschezza minerale e le delicate note di mandorla accompagnano con eleganza ogni boccone.

Dall’Appennino tosco-emiliano arrivano ricotta, erbe e Parmigiano

Lungo l'Appennino tosco-emiliano, invece, l'estate è il momento in cui latticini freschi ed erbe spontanee raggiungono la loro massima espressione. È questo il periodo ideale per portare in tavola tortelli ripieni di ricotta e bietole, conditi con burro fuso, salvia e Parmigiano Reggiano stagionato: una preparazione che racconta la cucina pastorale e la ricchezza dei pascoli.

I tortelli ripieni di ricotta e bietole, conditi con burro fuso, salvia e Parmigiano Reggiano stagionato

Nel calice trova naturale compagnia una Malvasia dei Colli di Parma Frizzante Doc, la cui vivace acidità alleggerisce la succulenza del condimento.

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In Ciociaria agosto è il mese dei pomodori e dei peperoni ripieni

Nel Lazio, e in particolare nelle campagne della Ciociaria, la seconda metà di agosto coincide con la piena maturazione dei pomodori destinati alle conserve domestiche. Ed è anche il momento in cui i peperoni ripieni diventano protagonisti delle tavole familiari, farciti con pane raffermo, alici, capperi, olive e pomodoro fresco secondo ricette tramandate da generazioni.

I peperoni ripieni

Un Frascati Superiore Docg, sapido e armonico, accompagna con equilibrio la ricchezza aromatica di questa preparazione.

In Calabria il tonno alla bagnarese incontra i sapori del Tirreno

Più a sud, lungo la costa tirrenica della Calabria, il mare continua a offrire il meglio della propria pesca e il tonno è protagonista di numerose ricette, tra le quali spicca il tonno alla bagnarese, cotto lentamente con cipolla rossa di Tropea, capperi, aceto e un lieve tocco di peperoncino, in un perfetto equilibrio tra intensità e freschezza.

Il tonno alla bagnarese