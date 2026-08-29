Un cliente che non ha mai messo piede nello chalet giudica con 2,5 su 10 la pulizia, il personale , il comfort e perfino le dotazioni. Booking pubblica la recensione e, quando l’albergatore ne chiede la cancellazione, inizialmente non la rimuove. Booking disponeva dei dati della prenotazione e avrebbe quindi potuto verificare che il cliente, pur avendo prenotato, non aveva effettivamente soggiornato nella struttura. Per farla sparire servono due interventi del Tribunale di Bolzano . Questa vicenda è al centro della controversia giudiziaria che ha coinvolto lo Stern Mountain Chalet , struttura ricettiva situata presso la stazione sciistica di Monte Cavallo, a Vipiteno (Bz) . Con un’ ordinanza firmata a inizio giugno dal giudice Ivan Rauzi , il Tribunale di Bolzano ha ribadito quanto già stabilito a marzo, confermando l’obbligo per Booking di rimuovere la recensione ritenuta falsa .

Una vicenda che va oltre il singolo caso e riporta l’attenzione su un problema sempre più discusso nel settore dell’ospitalità: quello delle recensioni false o prive di un’esperienza reale alla base , un tema sul quale Italia a Tavola porta avanti da tempo una battaglia per una maggiore tutela delle imprese e una più efficace verifica dei giudizi online . Tutto prende avvio il 4 dicembre 2025 , quando un cliente ungherese effettua una prenotazione di due notti , dal 6 all’8 dicembre, per un importo complessivo di 842 euro . Il giorno prima del check-in, l’ospite chiede di poter annullare gratuitamente la prenotazione , spiegando di aver modificato i propri programmi. La struttura, tuttavia, non accoglie la richiesta e applica le condizioni di prenotazione previste , che non consentivano la cancellazione gratuita in quelle circostanze.

Il 3 gennaio , a circa un mese dalla prenotazione, sulla piattaforma Booking appare una valutazione complessiva di 1 su 10 , accompagnata da punteggi di 2,5 su 10 assegnati a personale, pulizia, posizione, dotazioni, comfort e rapporto qualità-prezzo. Lo Stern Mountain Chalet chiede quindi alla piattaforma di rimuovere il giudizio, ma Booking respinge la richiesta , facendo riferimento anche al termine di 48 ore previsto dalle condizioni contrattuali per segnalare la mancata presenza dell’ospite. La struttura decide così di rivolgersi al Tribunale , che il 12 marzo dispone la cancellazione della recensione e stabilisce una penale di 50 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine.

Nella seconda ordinanza , il Tribunale di Bolzano definisce la recensione «palesemente falsa» , rilevando che il cliente, nonostante avesse effettuato la prenotazione, non aveva mai raggiunto lo chalet né vi aveva soggiornato. Di conseguenza, non avrebbe potuto esprimere un giudizio su servizi e condizioni della struttura che non aveva concretamente sperimentato. Secondo il giudice, la recensione avrebbe quindi rappresentato un’ esperienza inesistente , pubblicata con ogni probabilità come forma di ritorsione per il mancato accoglimento della cancellazione gratuita , con «l’intento di arrecare un pregiudizio» alla struttura. Per questo, Booking è stata obbligata a rimuovere il contenuto e a corrispondere una penale di 50 euro per ogni giorno di ritardo , oltre a 3.228 euro di spese legali , 313 euro di anticipazioni e gli ulteriori accessori previsti dalla legge.

Il caso dello Stern Mountain Chalet si inserisce in una vicenda che Italia a Tavola segue da anni: quella delle recensioni false o non verificabili che possono incidere sulla reputazione di ristoranti e strutture ricettive. Dagli ultimi casi di rimborsi mai dovuti di un ristorante nel trevigiano o di un hotel che ha subito danni (totalmente inventati nella recensione) dopo una frana , fino alle recensioni acquistate e alle difficoltà degli esercenti nel ottenere la rimozione di contenuti ritenuti falsi, il tema è tornato al centro anche sul piano normativo. Dal 7 aprile 2026 è infatti in vigore la legge 34/2026 , che introduce nuove regole sulle recensioni nel settore turistico e dell'ospitalità, mentre l'Antitrust ha recentemente avviato una consultazione su strumenti come QR Code, codici OTP e intelligenza artificiale per verificarne l'autenticità.

Il caso di Vipiteno non consente di affermare in generale che Booking sia responsabile delle recensioni false: il Tribunale si è pronunciato su una vicenda specifica e ha ordinato la rimozione di quel contenuto. Ma proprio la dinamica del caso pone una domanda difficile da eludere: se una piattaforma gestisce la prenotazione e dispone degli elementi per sapere che il cliente non ha soggiornato, quanto può essere considerata effettiva una verifica dell’esperienza alla base della recensione?

È questo il punto che rende la vicenda particolarmente significativa anche nel quadro delle nuove regole italiane sulle recensioni. A Vipiteno l’albergatore non si è limitato a contestare un giudizio: ha dovuto chiedere la rimozione, documentare l’assenza dell’ospite e rivolgersi due volte al Tribunale per ottenere ciò che la piattaforma, disponendo dei dati della prenotazione, avrebbe potuto verificare a monte. La questione, dunque, non riguarda soltanto la libertà di lasciare un giudizio, ma il livello di responsabilità delle piattaforme nel garantire che quel giudizio corrisponda a un’esperienza realmente vissuta. Ed è proprio su questo terreno che la battaglia per recensioni più affidabili diventa anche una questione di tutela concreta delle imprese.