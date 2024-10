Fantasmi, demoni e vulcani per Halloween: benvenuto nelle Canarie del terrore

Se pensavi che Halloween fosse solo zucche intagliate, dolcetti o scherzetti e costumi di zombie poco credibili, sei chiaramente fuori strada. Le Isole Canarie sono qui per darti una lezione su come si fa sul serio. Dimentica i fantasmi di cartapesta e i party in maschera che non spaventano nemmeno il tuo gatto. Questo angolo di Spagna ha tutta l’intenzione di terrorizzarti sul serio, e lo farà con leggende antiche, miti misteriosi e una spruzzata di eventi a tema che ti faranno rivalutare quella serata di film horror che avevi in programma. Tra vulcani minacciosi, foreste oscure e piante che sembrano uscite da una favola gotica, qui Halloween si prende sul serio. Sei pronto per una vacanza che non dimenticherai facilmente? Forse. O forse no.

Cementerio Marino de Cofete a Fuerteventura

Gran Canaria: quando Halloween incontra i Finaos (e gli zombie)

Gran Canaria è un’isola che sa come fare le cose in grande, e Halloween non fa eccezione. Qui, la notte del 31 ottobre non si tratta solo di fantasmi e streghe, ma si intreccia con le tradizioni locali, come la Fiesta de los Finaos. Cos’è, ti chiederai? Beh, un tempo era una serata dedicata a commemorare i defunti: si andava di casa in casa, chiedendo noci, fichi secchi e castagne. Oggi, però, i finaos hanno lasciato il posto a sfilate di zombie che rendono le strade un vero inferno.

Plaza de Santa Ana, nel cuore di Las Palmas, diventa il palcoscenico perfetto per l’opera teatrale “Don Juan Tenorio”, perché, diciamocelo, cosa c’è di più romantico di un eroe dannato che si confronta con il suo destino? Ma se preferisci qualcosa di più… macabro, c’è sempre il University Halloween XL 2024. Ah, vuoi entrare in un cimitero vivente e assistere a spettacoli spaventosi dal vivo? Nessun problema, Telde ti aspetta con photo opportunities pronte a immortalare il terrore nei tuoi occhi. Preparati, però, perché questa festa è tutto tranne che adatta ai deboli di cuore.

Halloween a Tenerife: tra demoni e spettri illustri

Tenerife, l’isola delle spiagge dorate e delle notti infinite, ha in serbo per te un Halloween che non dimenticherai. Dici vulcano e già tremi? Beh, allora preparati a conoscere Guayota, il demone che vive nel Monte Teide. Secondo la leggenda, questo simpatico figuro ha rapito il dio del sole e ha minacciato di tenere il mondo al buio. Certo, Achamán, il dio del cielo, ha sistemato tutto, ma non ti preoccupare: il Teide rimane un posto perfetto per un’escursione “rilassante” ad Halloween. Voglio dire, chi non vorrebbe trovarsi a passeggiare su un vulcano abitato da un demone?

Tenerife, La Laguna

E se preferisci qualcosa di più gotico, Tenerife ha anche un fantasma tutto suo: Catalina Lercaro. La povera ragazza si è suicidata quando il padre l'ha costretta a sposare un uomo che non amava. Da allora, vaga per le stanze del palazzo di famiglia, oggi un museo. Magari, se sei fortunato, potrai sentire i suoi passi echeggiare nei corridoi. Non è affascinante?

Tenerife, Teide

Halloween a Lanzarote: tra diavoli, amori perduti e aloe vera

Lanzarote è l’isola delle meraviglie, ma anche delle leggende più assurde. Prendiamo per esempio il mito di Aloe e Vera (sì, proprio come la pianta). La loro storia d’amore tragica si è conclusa con un’eruzione vulcanica, un forcone alzato al cielo e una quantità di lava tale da fondere il loro amore per sempre. Quindi, la prossima volta che ti spalmi un po’ di aloe vera sulla pelle, sappi che stai onorando una storia d'amore più infuocata di un vulcano.

Lanzarote, Parque Nacional de Timanfaya

Ma Lanzarote non si ferma qui. L’isola ha anche il suo diavolo personale, il Diablo del Timanfaya, che diventa il simbolo di un paesaggio tanto affascinante quanto minaccioso. Il Parco nazionale del Timanfaya ti invita a scoprire una terra plasmata da colate di lava e miti antichi. E se pensavi di aver visto tutto, aspetta di camminare su queste terre desolate: la sensazione di essere osservato potrebbe non essere solo una suggestione.

Halloween a La Gomera: l’amore è una tragedia (soprattutto qui)

La Gomera è l’isola degli amanti sfortunati. Gara e Jonay sono i moderni Romeo e Giulietta delle Canarie, se per moderni intendiamo una storia che finisce in tragedia totale.

La Gomera, Garajonay

Lui attraversa a nuoto lo stretto per raggiungere la sua amata, ma il destino li condanna: si trafissero con un bastone appuntito, suggellando il loro amore eterno e dando il nome al Parco Nazionale del Garajonay. Non male come posto per un’escursione romantica, vero?

Halloween a El Hierro: un albero magico e un tradimento epico

Passiamo a El Hierro, dove la magia diventa realtà (o quasi). La leggenda del Garoé, un albero capace di raccogliere acqua dalle foglie, è così affascinante che i locali tentarono di nasconderlo agli spagnoli per evitare l’invasione. Peccato che una giovane indigena si sia innamorata di un soldato e lo abbia condotto dritto all’albero, tradendo così il suo popolo. Non c’è niente di meglio di un po’ di tradimento per condire una buona leggenda, vero?

Halloween a Fuerteventura: cimiteri solitari e luci misteriose

Fuerteventura non è da meno quando si parla di atmosfere inquietanti. Qui trovi la leggenda della luce di Mafasca, un fenomeno inspiegabile che spaventa chiunque osi avvicinarsi.

Fuerteventura, Parque Natural de Corralejo

La storia narra di pastori che utilizzarono una croce per alimentare il fuoco e furono puniti da una luce che prese vita dalle ceneri. Oggi, quella luce continua ad apparire nelle notti più oscure. E se questo non ti basta, c’è sempre il Cimitero Marino di Cofete, un luogo così desolato che ti farà venire voglia di tornare di corsa in spiaggia (se non fosse per le dune e i vulcani che ti aspettano lungo la strada).

Halloween alla Canarie e l’isola che non c’è: San Borondón

Infine, concludiamo con il mito di San Borondón, l’isola che appare e scompare a suo piacimento. Alcuni giurano di averla vista, altri dicono che sia solo un effetto ottico. In ogni caso, San Borondón è diventata la “isola segreta” delle Canarie, un posto dove il mistero si mescola alla realtà. Se mai riuscirai a trovarla, facci sapere.

Insomma, le Isole Canarie sanno come fare paura, e lo fanno con stile. Halloween qui non è solo una festa, è un’esperienza immersiva tra miti, leggende e paesaggi mozzafiato. Se hai il coraggio, prenota il tuo viaggio. Se non ce l’hai, beh… magari è meglio che resti a casa con le tue zucche.

Dove dormire alle Canarie - Barceló Playa Blanca: oasi di design e lusso a Lanzarote

Lanzarote non è solo spiagge spettacolari e vulcani, ma ora anche il regno del relax chic grazie al Barceló Playa Blanca, inaugurato a dicembre 2023. Questo resort sembra uscito da un sogno ad occhi aperti, incastonato tra mare cristallino e design d’avanguardia. A pochi passi dalla splendida Playa Dorada, l'hotel offre tutto ciò che serve per una fuga perfetta: lusso, comfort, e la possibilità di sentirsi re della propria vacanza.

Per chi vuole il massimo, c'è anche il Royal Level (alias “Non disturbatemi, sono troppo occupato a rilassarmi”), riservato solo agli adulti. Qui trovi 132 camere Deluxe, servizi esclusivi e un’atmosfera da mille e una notte, perfetta per chi vuole spegnere il mondo esterno e accendere il relax. E se questo non bastasse, alcune camere sono dotate di accesso diretto alla piscina semi-privata: un tuffo al mattino senza neanche uscire dalla stanza? Sì, grazie!

Ma non è tutto lusso senza anima. Il Barceló Playa Blanca si integra armoniosamente con la natura di Lanzarote. Architetti con un occhio attento all’ambiente, Cmv Architects, hanno creato un progetto che valorizza il paesaggio circostante. I giardini, piccole oasi verdi, offrono un luogo perfetto per ritrovare il proprio zen interiore, mentre la piscina a sfioro di 180 metri è il luogo perfetto per sentirsi in paradiso senza lasciare l’hotel.

Barcelò Playa Blanca | Avenida de Papagayo, 35580 - Playa Blanca, Las Palmas (Spagna) | Tel +34 828 78 98 20