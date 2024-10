Ristorante La Fornace: quando l'arte del fuoco è protagonista in cucina

Il ristorante La Fornace a San Vittore Olona (MI) ha intrapreso un nuovo corso, e al centro di questa rinascita c'è un protagonista indiscusso: il fuoco. Elemento primordiale e simbolo di convivialità, il fuoco non è solo uno strumento per cucinare, ma un vero e proprio artefice del sapore, capace di trasformare ogni piatto in un'esperienza unica. Il menù ne celebra l’essenza con pietanze cotte alla brace, affumicate o ultimate al tavolo con il cannello, non per semplice effetto scenografico, ma per offrire una nuova profondità gustativa.

La sala accogliente e raffinata del ristorante La Fornace

Ristorante La Fornace: la struttura tra passato e presente

Il ristorante, che un tempo si trovava all'interno di una fornace per la produzione di mattoni, ha mantenuto viva la sua storia anche dopo il trasferimento, onorando le sue radici con dettagli come il camino stilizzato del logo e i vecchi carrelli della fornace, oggi trasformati in eleganti fioriere all’esterno. La tradizione si fonde con l'innovazione, mantenendo lo spirito pionieristico che negli anni Novanta lo rese uno dei primi a proporre eccellenze stagionali come tartufo bianco, porcini freschi, ostriche e crostacei.

L'atmosfera che si respira a La Fornace è quella di un'eleganza discreta e rilassata, lontana dagli eccessi formali, con tonalità neutre e dettagli raffinati come piccoli bonsai su ogni tavolo, che aggiungono un tocco di originalità senza mai risultare invadenti. Questo equilibrio tra sobrietà e ricercatezza si riflette anche nel servizio, attento e cordiale, che sa mettere a proprio agio i clienti, offrendo loro spazio per godere al meglio della serata.

La Fornace accoglie sia coppie in cerca di una cena raffinata e intima, sia una clientela business, favorita anche dalla vicinanza alla fiera di Milano. Per chi desidera maggiore riservatezza, è disponibile una saletta esclusiva con Chef’s Table sospeso, ideale per piccoli gruppi fino a 10 persone.

Ristorante La Fornace: la cucina dove il fuoco è il protagonista

Guidata dallo chef Vincenzo Marconi, una figura storica del ristorante con esperienze internazionali e televisive, la cucina de La Fornace si distingue per l'attenzione alla qualità delle materie prime e per un sapiente equilibrio di sapori. Il menù, in continua evoluzione secondo le stagioni, propone piatti dove il fuoco gioca un ruolo da protagonista.

Lo chef Vincenzo Marconi alla guida della cucina del ristorante La Fornace

Iconiche creazioni come il “Terra e Mare nel Cartoccio alla Fiamma”, il “Cubo di Tonno alla Fiamma” e il “Galletto di Bresse alla diavola” sono veri esempi di come questa filosofia si concretizzi in piatti dalla forte personalità, talvolta completati al tavolo, in un ritorno a una modalità di servizio che avvicina il cliente alla cucina.

Oltre al menù à la carte, La Fornace offre due percorsi degustazione: uno di quattro portate a 65 euro e un altro dedicato al "Buon Ricordo"; un omaggio alla tradizione con piatti come gli “Gnocchi DOP”, realizzati con ingredienti di eccellenza provenienti da produttori locali come la farina della Cascina Lattuada. Da dieci anni, infatti, La Fornace è parte dei Ristoranti del Buon Ricordo, celebrando i sapori autentici del territorio.

Gamberi alla carbonella cotti nel bambù con avocado, carote e zenzero del ristorante La Fornace 1/4 From Zibello with love...i salumi dei fratelli Spigaroli: culatello Presidio Slow Food - Coppa lunga della bassa Salame “spigarolino” con composta di pomodorini e riccioli di pasta fritta del ristorante La Fornace 2/4 Terra&Mare nel cartoccio alla fiamma: fusillone con guanciale affumicato, tonno, crostacei e molluschi del ristorante La Fornace 3/4 Cubo di tonno alla fiamma: tagliata di tonno su lastra rosa di sale, burro aromatizzato alla senape in grani, lime e tempura di verdure del ristorante La Fornace 4/4 Previous Next

La cantina del ristorante vanta quasi cinquecento etichette, con un'attenzione particolare ai vini vulcanici, perfettamente in linea con la nuova filosofia centrata sul fuoco. Interessanti anche le serate a tema enogastronomico, dove vengono proposti percorsi di degustazione con vini prestigiosi a prezzi accessibili, offrendo agli ospiti l'opportunità di assaporare grandi etichette senza l'onere di acquistare una bottiglia intera. Eventi come “Dalla Toscana a sotto il Vulcano” propongono accostamenti suggestivi, con vini del calibro di Etna Rosso, Brunello di Montalcino e Sassicaia.

Ristorante La Fornace

S.S. del Sempione 241 - angolo via Silvio Pellico - 20028 San Vittore Olona (MI)

Tel 0331 518308