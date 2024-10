Santabarbara, desco e cucina a prezzi pop a Firenze

A Firenze c’è un locale che si posiziona tra il bistrot e il ristorante classicamente inteso: è il Santabarbara Desco & Cucina, in via Pier Capponi (non esattamente in centro e quindi già balena il messaggio: non ci capitate per caso, o Voi fiorentini, o Voi turisti!). Firenze, va detto, è piazza difficile; un po’ come Roma. Troppo seducente l’idea di guadagnare soldi facili intrappolando malcapitati turisti, troppo arduo testardamente puntare su alta qualità a beneficio di clienti che “ne capiscono”! Al Santabarbara Desco & Cucina ci si va perché è il posto giusto per vivere esperienza che davvero emoziona. I patron-chef sono Alessio Ninci e Lorenzo Chirimischi, che non sono né pivelli né sconosciuti a clienti avveduti.

Bottoni di cipolla, salsa pearà, alloro e aceto balsamico di Santabarbara (Foto: Carlotta Vigo)

Gli chef patron di Santabarbara Desco & Cucina

Alessio Ninci, esperienze con chef Matteo Lorenzini al Se.sto on Arno; Lorenzo Chirimischi, nella brigata del mitico Arnolfo a Colle Val d’Elsa. Entrambi molto altro ancora ma bastano queste due citazioni per acclarare quanto esperti e quanto bravi sono entrambi. Un consiglio: non limitiamoci a sapere da dove provengono, cerchiamo, invece di capire cosa vogliono fare adesso e nel futuro che sarà certamente radioso.

Si diceva della piazza di Firenze. Ecco, Alessio e Lorenzo sono tra coloro che si rivolgono a quanti ne capiscono (!) e sanno quindi apprezzare la vera qualità senza fronzoli e prezzi di commovente onestà.

I piatti di Santabarbara cambian a seconda del mercato di Santabarbara (Foto: Carlotta Vigo)

Come è Santabarbara Desco & Cucina

Sala piccina con il bancone per il pass che qui è funzionale anche al servizio diretto dei due chef verso i clienti. Una dozzina di clienti possono prendere posto ai tre tavoli e gli altri otto intorno al bancone. Più di venti clienti proprio non si può: non c’è posto! Le prenotazioni giungono e si perfezionano online.

I percorsi degustazione di Santabarbara Desco & Cucina

Filiera corta per gli approvvigionamenti, offering mirato con menu calibrati. Si va oltre il fine dining canonicamente inteso, oramai in via di rapida obsolescenza, e si presta attenzione, in approccio simbiotico sia con i fornitori (in prevalenza locali) che con i clienti, a ché si abbia qualità elevatissima a prezzi abbordabili e percepiti congrui. Quattro proposte di percorso di degustazione: Cannone, Fulmine, Spada e Torre.

Cannone (45 €) consiste in tre piattini personali o in condivisione e 2 portate principali dai sapori “forti”.

(45 €) consiste in tre piattini personali o in condivisione e 2 portate principali dai sapori “forti”. Fulmine (25 €) è, dei quattro, il percorso più veloce: 5 piattini personali o in condivisione serviti one shot.

(25 €) è, dei quattro, il percorso più veloce: 5 piattini personali o in condivisione serviti one shot. Spada (60 €) è il percorso completo: 5 portate che diciamo così rappresentano altrettanti signature dish degli chef / patron.

(60 €) è il percorso completo: 5 portate che diciamo così rappresentano altrettanti signature dish degli chef / patron. Torre (45 €) è la seconda proposta con 3 piattini personali o in condivisione e 2 portate principali dai sapori più confidenziali (!) rispetto a quelli “esplosivi” del Cannone!

Prodotti a km zero per i menu di Santabarbara (Foto: Carlotta Vigo)

Cosa si mangia da Santabarbara Desco & Cucina

Alla memoria ricorrendo, imperdibile tra i piatti iniziali la Tarte tatin di cipolla e caprino. Semplicemente squisito, lungo il percorso Cannone, lo Spaghetto, Champagne, Burro Affumicato, Lievito e Ricci. Altrettanto squisito tra le portate principali del percorso Torre: bottoni ripieni di cipolla stufata, salsa pearà, zafferano, aceto balsamico e alloro.La pearà, tipica della cucina veronese, è una salsa a base di midollo di bue, pane raffermo grattugiato e pepe.

Spaghetto, champagne, burro affumicato, lievito e ricci di Santabarbara (Foto: Carlotta Vigo)

L’approccio di Santabarbara Desco & Cucina

Si diceva del porsi il “perché no” delle cose, onde progredire e creare il nuovo. Ecco, Alessio e Lorenzo, ardimentoso ma non velleitario il loro appassionato cimento, sono testimonianza nobile e generosa di cosa comporta e quante gioie e quante soddisfazioni (e responsabilità) arreca l’approccio “perché no”.

Santabarbara Desco & Cucina

Via Pier Capponi 72a - Firenze

Tel 055 8358985