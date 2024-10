L'Avocado toast come lo vuoi tu: succede da Cariño Nikkei a Napoli

Amici dei sapori e cultori del brunch, il ristorante giappo-peruviano Cariño Nikkei di piazzetta Rodinò, nel vibrante quartiere di Chiaia a Napoli, ha una chicca per voi: l’Avocado Toast in versione personalizzabile, perfetto per chi ama giocare con il cibo, con un occhio alla linea e al gusto.

Avocado Toast al salmone di Cariño Nikkei

L’Avocado Toast personalizzabile da Cariño Nikkei

Qui, infatti, l'Avocado Toast non è più solo un semplice piatto da brunch, ma un vero e proprio "canvas culinario"! Immaginate: una soffice fetta di pane abbraccia una crema di avocado vellutata, e poi… tutto dipende da voi! Siete amanti del classico? Aggiungete un uovo! Sognate in grande? Proponete salmone affumicato e un pizzico di queso peruviano! La cosa bella? Il prezzo non vi farà piangere! Ogni morso di questo toast non è solo un pasto, è una sperimentazione personale attraverso combinazioni di semi, mandorle tostate e chissà quali altri ingredienti sfiziosi. E ricordate: l’avocado è ricco di grassi buoni e vitamine. Quindi, mangiatene pure a volontà!

Aperitivi più ricercati da Cariño Nikkei

Ma non è finita qui! Con l’arrivo dell’autunno, Cariño Nikkei ha lanciato anche una nuova cocktail list ancora più ricercata, pensata per esaltare i finger food nikkei, che uniscono il meglio dei sapori giapponesi e peruviani. Preparati a gustare mix audaci che sprigionano aromi di lime, zenzero e note agrumate, frutto della creatività del team di baristi di Versa Mezzocannone, il cocktail bar del centro storico. Una nuova mixology d’autore che promette di conquistare i palati più esigenti. E se non avete mai provato a sorseggiare un drink mentre mangiate un avocado toast, beh, non sapete cosa vi siete persi!

Wok di pollo e verdure di Cariño Nikkei (Foto: Aurora Scotto di Minico) Furu-Maki (Salmone in tempura con Creme Fraiche e fragole) di Cariño Nikkei (Foto: Aurora Scotto di Minico) Tartare di Ricciola di Cariño Nikkei (Foto: Aurora Scotto di Minico) Haurmaki (Involtini di pasta Fillo ripieni di verdure e formaggio filante in salsa agrodolce) di Cariño Nikkei (Foto: Aurora Scotto di Minico) Cubo rock (Cubetti di riso fritto con tartare miste) di Cariño Nikkei (Foto: Aurora Scotto di Minico) Pokè Butterfly di Cariño Nikkei (Foto: Aurora Scotto di Minico) Tuna que Tuna (Gambero furai, tonno, avocado con salsa Nikkei) di Cariño Nikkei (Foto: Aurora Scotto di Minico)

Da Cariño Nikkei un chef con una visione fusion

Dietro alla cucina c'è chef Juan Carlos Yaranga Quispe. Nato a Lima, questo chef ha portato il suo amore per il cibo in Italia e ha trovato casa a Cariño Nikkei. Con il lui ogni piatto diventa un mix esplosivo di sapore e creatività. Il pesce fresco è il protagonista indiscusso della sua cucina, esaltato da tecniche raffinate e da un tocco di creatività latina, che rendono ogni piatto un’esperienza unica e sorprendente.

Lo chef di Cariño Nikkei, Juan Carlos Yaranga Quispe (Foto: Aurora Scotto di Minico)

Ogni piatto racconta una storia, dal pesce fresco alle ricette che sembrano fatte in casa dalla nonna peruviana. Questa fusione tra cucina giapponese e peruviana è una vera chicca! Immaginate il sushi con un tocco di chili, o il ceviche con un pizzico di wasabi. È come se le due culture si fossero date un cinque e avessero deciso di far festa in un piatto! Se siete in cerca di qualcosa di diverso, Cariño è il posto giusto.

Atmosfera accogliente: Cariño Nikkei perfetto per ogni occasione

E non dimentichiamoci dell’atmosfera. Con un ambiente che unisce modernità e calore, è perfetto per ogni occasione che si tratti di una cena romantica, un brunch con gli amici o una serata di festa.

La sala di Cariño Nikkei (Foto: Aurora Scotto di Minico) Particolare di Cariño Nikkei (Foto: Aurora Scotto di Minico) Il bancone di Cariño Nikkei (Foto: Aurora Scotto di Minico)

Dal 2018, Cariño Nikkei non è, infatti, solo un ristorante, è un rifugio per tutti coloro che vogliono una cena che fa sentire bene. La loro filosofia è semplice: “Todo se hace con cariño” (tutto è fatto con amore).

Cariño Nikkei

Piazzetta Giulio Rodinò 26 - 80121 Napoli

Tel 081 19253881 – 392 0467447