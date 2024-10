Autunno a Castel Monastero tra cucina gourmet, musica e...caccia al tartufo

Antico monastero medievale trasformato in un raffinato resort a 5 stelle, immerso tra suggestivi vigneti del Chianti, a Castelnuovo Berardenga (Si), Castel Monastero inaugura la stagione autunnale con un ricco programma di eventi esclusivi. Tra serate all'insegna della musica, tra esperienze culinarie gourmet e appuntamenti stagionali, Castel Monastero invita a vivere e scoprire la Toscana più autentica.

A Castel Monastero si preannuncia un autunno ricco di eventi

Castel Monastero, una cena a quattro mani

La Cena a 4 mani del 12 ottobre promette di essere uno degli eventi culinari più attesi dell’autunno: una 4 mani in famiglia. Una straordinaria sinergia tra l’executive chef Davide Canella e il fratello Daniele Canella, entrambi toscani, che si esibiranno in un’autentica celebrazione della gastronomia contemporanea della loro regione. Il menu degustazione - curato in ogni dettaglio - comprende piatti d'alta cucina: amuse bouche, due antipasti, un primo, un secondo, pre-dessert, dessert e piccola pasticceria, al costo di 120 euro. Una selezione di vini in abbinamento, disponibile a partire da 65 euro.

Castel Monastero, l’Opera Night e la caccia al tartufo

In collaborazione con alcuni tra i più rinomati interpreti della lirica, l’Hotel presenta il 1 novembre Opera Night, una serata dedicate all’Opera, dove musica e gastronomia si fondono in un’esperienza senza pari. Gli ospiti, verranno trasportati in un viaggio sonoro nelle eleganti sale Ombrone e Library. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:00, regalando un'emozione unica, nel connubio tra tradizione e ospitalità.

A Castel Monastero musica, caccia al tartufo e pasti gourmet

Il lungo weekend di Ognissanti offre, infine, un ricco programma. Il 1 novembre, l’Opera Night mentre il giorno successivo, il 2 novembre, gli ospiti al mattino potranno partecipare a una Caccia al tartufo. L’evento, su prenotazione, sarà seguito da un pranzo a base di tartufo, con la possibilità di acquistare i preziosi frutti raccolti. Nel pomeriggio, alle ore 17:00, sarà organizzata una degustazione di vini, un’immersione nelle migliori etichette del territorio (disponibile su prenotazione e con supplemento). Mercatini di Natale e pranzi festivi avranno luogo l'8, il 15 e il 22 dicembre 2024.

Castel Monastero

Loc. Monastero d’Ombrone 19 - 53019 Castelnuovo Berardenga (Si)

Tel 0577.570570