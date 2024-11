Natale e Capodanno a Borgotufi: la magia dell'inverno dell'Appennino

Immagina di essere avvolto dalla magia di un borgo incantato, dove le luci natalizie danzano sulle pietre antiche e l’aria fresca dell’Appennino sembra cantare melodie senza tempo. Borgotufi, l’albergo diffuso di Castel del Giudice (IS), riapre il 6 dicembre 2024 e promette un’esperienza che mescola fascino rustico, modernità e un pizzico di meraviglia. Sì, proprio così: questo borgo è il posto dove l’inverno non è solo una stagione, ma un’avventura da vivere con il cuore e con tutti i sensi.

Natale a Borgotufi (Foto: Adelina Zarlenga)

Borgotufi, il borgo che si accende di novità

Quest’anno, Borgotufi si presenta con tante sorprese che faranno brillare gli occhi anche al Grinch più incallito. Accanto alle 32 casette indipendenti, che sembrano uscite da una fiaba, spuntano quattro nuove abitazioni in pietra arredate in stile shabby chic. E non parliamo di semplici case, ma di piccoli rifugi con pavimenti in parquet e, in due di esse, romantici camini dove scoppiettano fuochi che raccontano storie antiche.

Per i fanatici del fitness, arriva una palestra, Suite Gym: tecnologie d’avanguardia, programmi su misura e personal trainer.E se pensi che spostarti tra le meraviglie del borgo possa essere faticoso, ecco il nuovo ascensore esterno in corten e un parcheggio sotterraneo.

Esperienze per tutti a Borgotufi

Qui c’è spazio per adulti, bambini e persino per gli amici a quattro zampe. Durante il periodo natalizio, il borgo si trasforma in una cartolina in movimento. Ciaspolate nei boschi innevati, trekking che e tour come la famosa ‘Ndocciata di Agnone, il più grande rito del fuoco al mondo. E non dimentichiamo la magia della Pontificia Fonderia Marinelli, dove le campane suonano melodie eterne.

Se preferisci la quiete, lasciati coccolare dal centro benessere con vista panoramica. Tra piscine idromassaggio, saune e massaggi al miele, persino il tuo stress più testardo si arrenderà senza condizioni.

Natale e Capodanno a Borgotufi

Le festività a Borgotufi non sono solo un evento, ma un’esperienza cucita su misura per ogni ospite. Ecco alcune proposte per le feste 2024:

Natale e benessere al borgo : pernottamento con una colazione, cena della Vigilia, pranzo di Natale e un massaggio all’arancia e cioccolato. Dulcis in fundo, un percorso benessere di 120 minuti.

Natale in famiglia al borgo : perfetto per chi viaggia in gruppo. Qui si aggiunge l’ingresso mattutino alla Family Spa , così anche i piccoli possono vivere il loro momento di relax.

Capodanno al borgo: pernottamento, colazione deluxe e un Cenone di Capodanno.

A Borgotufi la rinascita delle aree interne

Ma Borgotufi non è solo un luogo da sogno: è il simbolo di una rinascita concreta. Da terreni incolti è nato il meleto biologico Melise, e antiche stalle abbandonate sono state trasformate in case di charme grazie a un progetto pubblico-privato che merita una standing ovation.

A Castel del Giudice, la parola d’ordine è sostenibilità. Qui si celebrano la tradizione e l’innovazione con uno sguardo al futuro, dimostrando che le piccole realtà possono fare la differenza.

Ristorante del Borgo di Borgotufi

La cucina di Borgotufi

E a proposito di differenza: il cibo. Il Ristorante del Borgo delizia con una cucina tradizionale ma ricercata, mentre il MIA Ristorante, guidato dallo chef Marco Pasquarelli, propone piatti gourmet che potrebbero commuovere persino un critico gastronomico. Le materie prime? Tutte locali: formaggi, tartufi, mele biologiche e molto altro. Ogni boccone è un viaggio nei sapori autentici del Molise.

Ristorante Mia di Borgotufi (Foto: Valentina Zallu)

L’inverno nell'Appennino

C’è qualcosa di magico in un luogo che ti accoglie con semplicità e lusso allo stesso tempo. Borgotufi non è solo un albergo diffuso, ma una filosofia: qui ogni dettaglio è pensato per celebrare la bellezza della lentezza, della natura e della convivialità.

Che tu voglia rilassarti in una sauna con vista, assaporare un piatto stellato o perderti nei boschi innevati, questo è il posto dove tutto diventa possibile. Preparati a scoprire che il vero incanto dell’inverno si trova nel cuore dell’Appennino.

Borgotufi Albergo Diffuso

Via Borgo Tufi 80 - 86080 Castel del Giudice (IS)

Tel 0865 946820