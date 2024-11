Cocoplaces: una suite a... Santa Maria Novella a Firenze

Nel nostro Paese, a fronte di circa 34mila alberghi, esistono ben circa 200mila strutture ricettive extra alberghiere. Non solo! Gli alberghi patiscono un decremento e invece il cosiddetto extralberghiero è in crescita a doppia cifra. Il fenomeno è evidentemente il frutto di alcune concause, le principali tra esse individuabili nell’innesco di una relazione simbiotica tra la domanda e l’offerta. Una domanda che chiede eclettismo e duttilità nella fruizione di spazi attrezzati ad un fuori casa temporaneo che non trascuri comfort, e un’offerta che propone soluzioni ben più elastiche della camera d’albergo o, al suo opposto, della casa di villeggiatura. Insomma, la comodità di sentirsi come a casa pur essendo fuori casa, poter avere a disposizione spazi maggiori che includano l’uso di cucina. Questo fenomeno è particolarmente vistoso e significativo nelle nostre città d’arte, Firenze tra esse. Ed a Firenze è caso pregevole di offerta, con domanda esigente che giammai causalmente è in forte crescita, la realtà Cocoplaces. In particolare, parliamo della struttura denominata Cocoplaces Apartments and Rooms Santa Maria Novella.

Santa Maria Novella a Firenze

Cocoplaces Santa Maria Novella nel cuore di Firenze

Cocoplaces Rooms & Apartments Santa Maria Novella si trova nel quartiere Santa Maria Novella, e quindi a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Poco distanti dalla struttura troviamo il Centro Convegni Fortezza da Basso, Palazzo Strozzi, Piazza della Signoria e il Duomo. Gli appartamenti, particolarmente indicati per soggiorni per famiglie, gruppi di amici, piccoli gruppi, offrono anche l’angolo cottura, ampie zone giorno e doppi servizi in alcune soluzioni

Una suite a… Santa Maria Novella

Questa struttura nei pressi di Santa Maria Novella abilita un’esperienza di ricettività costituita da suite dove ad alti livelli coesistono e generano valore per l’ospite, il design, la qualità degli arredi e l’ecosostenibilità; il tutto ulteriormente impreziosito dall’eccellente qualità dell’accoglienza che è schietta e professionale al contempo. Le unità abitative sono insonorizzate e dotate di impianto di riscaldamento/raffrescamento. La connessione WiFi è gratuita in tutta la struttura e in loco è disponibile un parcheggio privato.

Gli appartamenti suite hanno arredi manufatti con materiali naturali. Il letto è realizzato con materie prime naturali atte a predisporre un’esperienza di sonno perfetta. È l’elogio dell’esperienza del riposo intesa come fattore in assenza del quale non può esserci quello stato di benessere che rende briosa ed esaltante l’esperienza del turista in città.

Cocoplaces, create intorno al turista

Qui i benefici del turismo esperienziale assumono un ulteriore vantaggio: l’esperienza vissuta indoor, nella suite, in prevalenza durante gli opportuni quanto necessari momenti di riposo e quindi di agognata fruizione del letto.

Ulteriore valore aggiunto è costituito dalla flessibilità delle proposte e, di conseguenza, dall’ampia scelta di soluzioni a disposizione del turista, fuori dagli schemi rigidi dell’ospitalità alberghiera propriamente intesa. In ogni suite è presente, adeguatamente corredato, un elegante e funzionale angolo cottura.

Cocoplaces ha saputo individuare un desiderio emergente della clientela cosmopolita: volere essere coccolata non mediante una serie di “frills”, i fronzoli esibiti ed enfatizzati da comunicazione “strillata”, bensì un mix ben pensato e brillantemente attuato di prodotto/servizio.

Cocoplaces Santa Maria Novella

