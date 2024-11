Il Moro ristorante a Monza: viaggio gastronomico tra Sicilia e Lombardia

Una famiglia, una storia, un trio di fratelli siciliani nativi di Raffadali, il paese dei pistacchi, ma anche di olivi che coltivano per produrre olio extravergine, con un piccolo passaggio da ristoratori in Valle d’Aosta e poi ormai da 18 anni monzesi, dove hanno rilevato un ristorante con fortune alterne, ma oggi un riferimento qualitativo per Monza e tutta la Brianza. A pochi passi dal centro storico di Monza, il ristorante Il Moro dista solo 500 metri dall’Arengario, dal Duomo, dove è possibile ammirare la Corona Ferrea, e dal Museo di Monza mentre la Reggia di Monza dista circa 1300 metri, percorrendo il centro storico della città.

A Monza il ristorante Il Moro si impegna a far sentire ogni ospite a proprio agio, promuovendo l’innata ospitalità siciliana. La cucina proposta è ricercata, facilmente comprensibile, gustosa ed elegante grazie a Vincenzo, 52 anni cuoco, Salvatore 48 anni, cuoco, e Antonella 43 anni, sommelier e curatrice della sala. Vincenzo, è anche docente di cucina, presso il prestigioso istituto alberghiero di Monza, Olivetti e ricopre l’incarico di vicepresidente dell’Apci, Associazione professionale cuochi italiani di Sonia Re.

La cucina degli chef Salvatore e Vincenzo Butticè propone un elegante e raffinato menu di pesce ispirato alla cucina siciliana, fresca ed elegante, con un forte accento sui sapori mediterranei. Inoltre, offre un menu dedicato alla cucina brianzola e lombarda.

Cosa si mangia da Il Moro

L’ultima novità è la dedica che gli chef Butticè fanno alle esperienze maturate tra le varie regioni italiane, con il menu degustazione A passeggio per l’Italia. Le proposte vegetariane e di carne si ispirano alla tradizione culinaria italiana e locale. Si possono degustare, infatti tra gli altri,un tradizionale risotto con luganega monzese, riso carnaroli San Massimo, o un insalatina di coniglio brianzolo, oppure lo sfincione, tipico siciliano, inventato dalle suore del monastero di San Vito. Si racconta, infatti, che le monache, per celebrare le festività, decisero di preparare un piatto diverso dal pane che si mangiava tutti i giorni e per arricchirlo decisero di aggiungere all’impasto una serie di prodotti tipici della tradizione contadina, come pomodoro, cipolle, acciughe, caciocavallo siciliano e origano. Qui è riproposto insieme a una serie di pani realizzati dalla cucina de il Moro.

La sicilitudine di Antonella, Salvatore e Vincenzo si percepisce sin dall’ingresso al ristorante Il Moro di Monza. Ospitalità e cucina sono profondamente influenzate da un ricco retaggio culturale, che si riflette in ogni piatto e in ogni gesto. I vini e i piatti proposti traggono ispirazione dal prezioso e infinito paniere della biodiversità italiana, con una marcata ibridazione tra le diverse cucine regionali.

Come è il ristorante Il Moro

La sala ristorante, curata da Antonella, capace di accogliere 28 ospiti, si distingue per un’atmosfera elegante e contemporanea. Le esposizioni di artisti arricchiscono ulteriormente l’ambiente, rendendolo un luogo non solo di ristoro ma anche di cultura. Attualmente, in esposizione temporanea, le opere di Maurizio Pometti a cura di LeoGalle.

Il Moro ristorante che fa bene

I Butticè sono molto attivi in operazioni sociali nel territorio, sostenendo iniziative come Pizzaut, pizzeria gestita da ragazzi autistici, e oggi anche con Chef for Children 2024. In occasione del 60° anniversario del Centro Mamma Rita di Monza, che assiste minori e madri in difficoltà, gli chef della ristorazione monzese si uniscono, infatti, per raccogliere fondi. Con serate gastronomiche speciali, l’iniziativa punta a sensibilizzare la comunità e a restituire qualcosa di positivo al territorio attraverso il cibo.

«Siamo fermamente convinti che il nostro lavoro vada oltre il semplice piacere del palato e che la cucina debba essere un ponte verso la comunità, un mezzo per restituire, con passione e dedizione, qualcosa di positivo al territorio che ci ospita – raccontano Vincenzo e Salvatore Butticè - Ogni anno, insieme ad altri chef di Monza e della Brianza, ci impegniamo a organizzare serate speciali di felicità gastronomica a favore di chi è meno fortunato. Per l’edizione di quest’anno, abbiamo scelto come charity partner il Centro Mamma Rita di Monza, una realtà che ci sta particolarmente a cuore. Con le serate che abbiamo progettato con i nostri colleghi, desideriamo sensibilizzare e mobilitare la comunità per sostenere chi è in difficoltà affinché il nostro lavoro, fatto di cuore e di mani che preparano piatti, possa diventare un grande cuore che batte per il territorio e per le persone che lo rendono speciale».

I Butticè, un trio di fratelli siciliani, hanno superato le difficoltà legate alla loro identità gastronomica, riuscendo a integrare la tradizione siciliana con quella lombarda. Oggi, con una forte identità consolidata, desiderano restituire al territorio che li ha accolti, contribuendo attivamente alla comunità locale attraverso iniziative sociali e culinarie, dimostrando così un profondo legame con le radici e il territorio che li ha ospitati.

