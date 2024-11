Chefs for Children: Monza celebra i 60 anni della Fondazione Centro Mamma Rita

In occasione del 60° anniversario della Fondazione Centro Mamma Rita, una storica istituzione monzese impegnata nel sostegno ai minori in difficoltà e alle loro madri, alcuni dei più rinomati chef di Monza si uniscono per una serata di beneficenza all'insegna dell'alta cucina. La cena di gala “Chefs for Children - Il Buono per il Bene”, che avrà luogo il 3 dicembre presso il Saint Georges Premier all'interno del parco di Monza, promette di celebrare l'eccellenza culinaria con un menu speciale a sedici mani.

Un evento di solidarietà nel cuore di Monza

Presentato in Comune a Monza, il progetto “Chefs for Children” nasce dalla volontà degli chef di offrire il proprio contributo alla Fondazione Centro Mamma Rita, fondata e guidata dalle Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria. Con sessant'anni di esperienza, la Fondazione rappresenta un'istituzione fondamentale per l'integrazione sociale e l'accoglienza dei più vulnerabili, promuovendo interventi mirati all'inserimento di giovani e madri in ambienti simili a quelli familiari.

La cena di gala avrà luogo al Saint Georges Premier in Viale di Vedano 7 a Monza. È possibile prenotare il proprio posto chiamando i numeri 039 320600 o 349 266 9963, oppure inviando una mail a info@saintgeorges.it. Fino al 2 dicembre, inoltre, ordinando il piatto speciale dedicato all'iniziativa presso uno dei ristoranti partecipanti, 2€ saranno devoluti a favore del Centro Mamma Rita.

I protagonisti della cena di gala

Tra i protagonisti della serata di beneficenza troviamo chef Roberto Conti, executive chef del Saint Georges Premier e padrone di casa, che ha ideato per l'occasione una zuppa di pomodoro autunnale, ispirata a un ricordo d'infanzia e pensata in omaggio a suo padre. Accanto a lui, si esibiranno con le loro creazioni chef Salvatore e Vincenzo Butticè de Il Moro Ristorante, chef Fabio Silva del Derby Grill, chef Lorenzo Sacchi de Il Circolino, chef Giuseppe Silvestro del Ristorante Silvestro, maestro Corrado Scaglione di Enosteria Lipen e maestro Adriano del Mastro di Forno del Mastro. «Partecipare a questo genere di evento etico e solidale è sicuramente per fare del bene - dichiara chef Conti - e il bene va oltre i valori del business e dell'economia. È un onore per me e per tutto il Saint Georges Premier aderire a un'iniziativa così importante».

Lo chef Roberto Conti

La responsabile pedagogica del Centro Mamma Rita, Sorella Patrizia Pirioni, ha espresso profonda gratitudine per il supporto ricevuto dagli chef monzesi, sottolineando il legame speciale tra la comunità e il Centro. «L'iniziativa "mette in tavola" il Centro Mamma Rita, come si fa in famiglia: le questioni si affrontano a tavola, là dove le relazioni sono intime e vere allo stesso tempo». Questo evento rappresenta, per la città di Monza, un'occasione per riaffermare la sua solidarietà verso i più fragili.