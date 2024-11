Basta... con le solite pizze: a Nola le interpretazioni di Enzo Bastelli

Siamo alla periferia di Nola (Na), la città che diede i natali a Giordano Bruno, la città dove a giugno si tiene la Festa dei Gigli, proclamata dall’Unesco nell’anno 2013 patrimonio immateriale dell’umanità. Napoli dista appena qualche decina di chilometri. Nola è importante nodo viario e vi hanno sede imponenti strutture distributive e di logistica. Città laboriosa. Poco distante dal casello autostradale, con suo pertinente ampio parcheggio custodito, facility non da poco, di recente apertura, troviamo la pizzeria “Basta”.

La sala di Basta pizzeria

Come è la pizzeria Basta

Il locale, per un totale di circa 200 posti è molto ampio e ben articolato in più sale, oltre ad un’originale sala per percorsi di degustazione, è di spiccata pregevolezza estetica oltre che ad evidente funzionalità. Bellissima la cucina a vista.

Il patron di Basta, Enzo Bastelli (quinto da sinistra) con il suo team

Basta, oltre a voler essere l’auspicata parola che, appagato, soddisfatto e satollo, pronuncia il cliente, è anche facile calembour per tenere a mente (e anche a cuore!) il cognome del patron, il prode Enzo Bastelli, giovane (34 anni) talentuoso pizzaiolo napoletano verace.

Il percorso degustazione di Basta

Che le pizze fatte da Enzo Bastelli siano ottime, lo diamo come assunto di default. Scopriamo invece il ghiotto percorso degustativo tenutosi nella sala degustazione che Enzo Bastelli, con la collaborazione dello chef Federico Demata e di Fabio Ditto, patron del Birrificio KBirr, ha creato onde deliziare i suoi clienti. Insomma, una deliziosa esperienza cognitiva, emozionale e sensoriale che ha unito l’alta cucina che è capace di esprimere lo chef Demata, le birre di qualità fatte da Fabio Ditto e le pizze gourmet nate dalla competenza, dalla passione e dal talento di Enzo Bastelli.

Cosa si mangia da Basta

Alla memoria ricorrendo, ancor prima che agli appunti, raccontiamo di una sequenza di pizze giunte a tavola in armonia con le diverse birre del Birrificio Kbirr. Dopo un’ottima bruschetta con stracotto di San Marzano Dop, il percorso degustativo si palesa a beneficio dei commensali con una meditata successione di spicchi di pizze originali. Davvero tutte le portate risultano eccellenti, a partire dai tre squisiti padellini, il primo con il blu di bufala, il secondo con burrata e lime, il terzo con ostrica e finocchio di mare. Oltre ai padellini, anche la pizza con cavolo toscano palesa la bella collaborazione tra lo chef Demata ed Enzo Bastelli.

Bruchetta con stracotto 1/7 Padellino blu di bufala 2/7 Pizza provola e porcini 3/7 Pizza ostrica e finocchio di mare 4/7 Pizza burrata e lime 5/7 Pizza con cavolo toscano 6/7 Pizza tre cotture 7/7 Previous Next

Semplicemente squisite sia la pizza con provola porcini e crema di castagne, che la pizza tre cotture (vapore fritta forno). In meditata successione, ben servite alla corretta temperatura si sono avvicendate, egregiamente abbinate alle pietanze, le birre KBirr Natavota lager, Natavota red, PullicenHell pale ale, Jattura, Paliata imperial stout.

Basta pizzeria, una scommessa vinta

Insomma, che dire? Enzo Bastelli ha ben attuato, trovando il giusto equilibrio (est modus in rebus), il riposizionamento della pizzeria e delle (poche ma buone) pizze che essa esita a beneficio di una clientela che, in tutta evidenza, ha legittime maggiori pretese di qualità complessiva di quanto poteva accadere nello scorso secolo. Locali non pretenziosi (e perché mai dovrebbero esserlo?) e però esteticamente pregevoli e funzionali. Personale preparato, rispettoso del cliente, attento a non sbagliare le comande e, soprattutto nei giorni di calca, ben diligente a ché le attese non divengano da sfinimento.

Pizza di grande bontà, dovuta sia agli ingredienti base costituenti il disco (e prima di esso il panetto) che a quelli (mai una moltitudine!) del topping. Guizzi creativi frutto di inventiva ma, attenzione, basati sulla solidità delle competenze. Prezzi giusti. Ecco, Enzo Bastelli tra il dire di quanti di ciò parlano (il talking) si è lodevolmente posizionato tra quanti di ciò parlano (ma giusto l’essenziale) perché essi soprattutto, fanno (il doing)!

Basta Pizzeria

Via San Massimo 264 - 80035 Nola (Na)

Tel 081 18824473