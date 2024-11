Health and food festival: a Sanremo tre giorni dedicati al cibo sano e alla salute

Sanremo (Im) si trasforma, dal 6 all'8 dicembre, nella capitale italiana del benessere. La splendida cornice di Villa Nobel ospita la prima edizione di “Health and food festival”, un evento dedicato all'esplorazione del profondo legame tra alimentazione e salute per una vita migliore e longeva. Un evento imperdibile per gli appassionati di benessere, cultura e cucina consapevole: una tre giorni interamente dedicata allo stile di vita sano con un mix di incontri, spettacoli e degustazioni per coinvolgere grandi e piccoli.

Villa Nobel, teatro di “Health and food festival”

Cosa sapere su “Health and food festival” a Sanremo

Cuore pulsante della manifestazione saranno gli appuntamenti con professionisti del comparto: nutrizionisti, medici e chef si alterneranno in una serie di conferenze e laboratori per offrire consigli pratici e approfondimenti scientifici sull'importanza di un'alimentazione equilibrata e sostenibile. Un'opportunità unica per scoprire come la dieta possa coniugare gusto e rispetto per l'ambiente. La cucina diventa protagonista con showcooking e degustazioni che valorizzano i prodotti tipici del territorio. Tra una ricetta e l'altra, i visitatori potranno imparare a creare piatti gustosi e salutari, seguendo le indicazioni degli chef esperti che guideranno i partecipanti attraverso i segreti della sana gastronomia. Ma non è tutto: il festival - ideato da Gianfranco Trapani in collaborazione con Prime Quality, gestore di Villa Nobel la cui proprietà è della Provincia di Imperia - offre anche spazi dedicati alla cultura e all'intrattenimento, con eventi per famiglie, percorsi didattici e incontri letterari. Un'occasione per riflettere sull'importanza di uno stile di vita consapevole e scoprire nuove prospettive sul benessere, non solo a tavola ma anche nella quotidianità.

«Health and food festival nasce da una riflessione profonda sul legame inscindibile tra cibo e salute. L'idea alla base di questo evento è quella di promuovere una cultura alimentare che non si limiti a fornire indicazioni sui corretti schemi nutrizionali, ma che vada oltre, abbracciando concetti come la valorizzazione del territorio, la sostenibilità ambientale e l'importanza di uno stile di vita equilibrato. Questo festival rappresenta un progetto ambizioso, il cui obiettivo è costruire un network tra produzione alimentare, salute e turismo esperienziale. Sanremo diventa il luogo ideale per ospitare un evento che vuole unire tradizione e innovazione, creando nuove opportunità per le aziende del comparto e sensibilizzando le persone a scelte alimentari più consapevoli» spiega Gianfranco Trapani.

Gianfranco Trapani, ideatore di “Health and food festival”

«Abbiamo voluto creare un marchio che rappresentasse i valori centrali del festival: qualità, etica e sostenibilità. Per questo, abbiamo scelto di includere la lettera greca PHI, simbolo universale di equilibrio e armonia, legato alla proporzione aurea, che incarna l'idea di una vita bilanciata e in sintonia con la natura. Il simbolo del marchio rappresenta inoltre l'oliva, un richiamo diretto al nostro territorio e alla dieta mediterranea, di cui l'olio d'oliva è la principale fonte di acidi grassi sani. La foglia sopra il simbolo, invece, rappresenta la mela, un emblema universale di salute, che sottolinea il legame tra alimentazione sana e benessere. Questo marchio non è solo un logo, ma un simbolo di impegno verso i valori che il Festival rappresenta. Per questo, abbiamo deciso di concederlo in uso alle aziende che condividono e incarnano questi principi: qualità, sostenibilità, etica e salute. In questo modo, il Festival diventa anche uno strumento di valorizzazione per le realtà che scelgono di promuovere una produzione responsabile e rispettosa del benessere delle persone e del pianeta» chiosa Trapani.

Sanremo, tutti gli appuntamenti di “Health and food festival”

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, eccetto ove indicato.

6 dicembre

Il 6 dicembre, Villa Nobel sarà il cuore pulsante dell'Health and food festival: il cibo del benessere, una manifestazione che mette al centro l'alimentazione, la salute e lo sviluppo delle competenze per le nuove generazioni. La giornata inaugurale propone un programma ricco di incontri, laboratori e momenti di approfondimento, per coinvolgere un pubblico trasversale: dai giovani in cerca di orientamento, ai professionisti della ristorazione, fino alle famiglie e agli appassionati di cultura e cucina.

Alle 10 , nella Serra La Fenice, si terrà l'incontro “Orientare il futuro: formazione e sviluppo delle competenze per i giovani in un mondo in evoluzione”, in collaborazione con l'Università degli studi di Genova. Un appuntamento pensato per guidare i ragazzi verso scelte che possano favorire la loro crescita culturale ed economica. Tra gli ospiti, lo psicologo clinico Marco Scajola, mentre l'Ateneo di Genova presenterà i corsi di laurea in Turismo, Alimentazione e Territorio, aprendo una finestra sulle opportunità professionali di questi settori.

, nella Serra La Fenice, si terrà l'incontro “Orientare il futuro: formazione e sviluppo delle competenze per i giovani in un mondo in evoluzione”, in collaborazione con l'Università degli studi di Genova. Un appuntamento pensato per guidare i ragazzi verso scelte che possano favorire la loro crescita culturale ed economica. Tra gli ospiti, lo psicologo clinico Marco Scajola, mentre l'Ateneo di Genova presenterà i corsi di laurea in Turismo, Alimentazione e Territorio, aprendo una finestra sulle opportunità professionali di questi settori. Per i bambini, alle 10:30 nella Sala Alfred Nobel, Viviana Siviero della Fattoria Didattica Ludogarden guiderà il laboratorio creativo “Cavoli a merenda? Fiori eduli”. L'iniziativa, realizzata con l'Istituto comprensivo Sanremo Centro Levante, esplorerà la conoscenza di frutta, fiori, semi e foglie in modo divertente ed educativo.

nella Sala Alfred Nobel, Viviana Siviero della Fattoria Didattica Ludogarden guiderà il laboratorio creativo “Cavoli a merenda? Fiori eduli”. L'iniziativa, realizzata con l'Istituto comprensivo Sanremo Centro Levante, esplorerà la conoscenza di frutta, fiori, semi e foglie in modo divertente ed educativo. Sempre alle 10:30 , nella Sala Ludvig Nobel, il focus si sposterà sulla ristorazione con un seminario guidato da Etta Finocchiaro, specialista in Dietetica e nutrizione clinica, e Gianfranco Trapani, pediatra ed esperto di nutrizione. L'incontro, riservato ai ristoratori, approfondirà la gestione di allergie e intolleranze alimentari, con particolare attenzione alla celiachia, offrendo strumenti pratici per soddisfare e fidelizzare i clienti. La partecipazione è su invito previa iscrizione.

, nella Sala Ludvig Nobel, il focus si sposterà sulla ristorazione con un seminario guidato da Etta Finocchiaro, specialista in Dietetica e nutrizione clinica, e Gianfranco Trapani, pediatra ed esperto di nutrizione. L'incontro, riservato ai ristoratori, approfondirà la gestione di allergie e intolleranze alimentari, con particolare attenzione alla celiachia, offrendo strumenti pratici per soddisfare e fidelizzare i clienti. La partecipazione è su invito previa iscrizione. Dalle 14:30 , nella Serra La Fenice, i dipartimenti dell'Università di Genova presenteranno i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (Pcto), offrendo ai giovani utili spunti per il loro futuro professionale. Contemporaneamente, nella Sala Alfred Nobel, si svolgerà una tavola rotonda dedicata ad “Alimentazione, benessere e longevità”, moderata da esperti del settore come Barbara Amerio e Paolo Della Pietra di Confindustria Imperia, e da rappresentanti di strutture di eccellenza come la “Over Senior Residence” di Sanremo. Il dibattito si concentrerà sull'alimentazione come chiave per un'esistenza longeva e di qualità, concludendosi con l'intervento della scrittrice Paola Forneris, che offrirà uno sguardo sul ruolo storico della Riviera Ligure come simbolo di salute e benessere.

, nella Serra La Fenice, i dipartimenti dell'Università di Genova presenteranno i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (Pcto), offrendo ai giovani utili spunti per il loro futuro professionale. Contemporaneamente, nella Sala Alfred Nobel, si svolgerà una tavola rotonda dedicata ad “Alimentazione, benessere e longevità”, moderata da esperti del settore come Barbara Amerio e Paolo Della Pietra di Confindustria Imperia, e da rappresentanti di strutture di eccellenza come la “Over Senior Residence” di Sanremo. Il dibattito si concentrerà sull'alimentazione come chiave per un'esistenza longeva e di qualità, concludendosi con l'intervento della scrittrice Paola Forneris, che offrirà uno sguardo sul ruolo storico della Riviera Ligure come simbolo di salute e benessere. Alle 17 , nella Sala Alfred Nobel, l'attore e regista Vittorio Vaccaro presenterà il suo libro “La cucina è il teatro della vita”, un viaggio emozionale che intreccia cibo e storie di vita. A seguire, l'inaugurazione della mostra fotografica “Nutrire la salute: essenze creative”, curata da Erika Bonazinga, offrirà una prospettiva artistica sul rapporto tra alimentazione e benessere.

, nella Sala Alfred Nobel, l'attore e regista Vittorio Vaccaro presenterà il suo libro “La cucina è il teatro della vita”, un viaggio emozionale che intreccia cibo e storie di vita. A seguire, l'inaugurazione della mostra fotografica “Nutrire la salute: essenze creative”, curata da Erika Bonazinga, offrirà una prospettiva artistica sul rapporto tra alimentazione e benessere. La serata si chiuderà alle 18 con una degustazione esclusiva di vini Triple A, organizzata dall'Enoteca Il Forletto, con una selezione d'eccellenza (posti limitati, costo 25 euro).

7 dicembre

La seconda giornata del Festival, il 7 dicembre, si distingue per il suo approccio multidisciplinare: un mix di cultura gastronomica, attenzione alla salute e sperimentazione. Villa Nobel, con i suoi spazi suggestivi, sarà il teatro di appuntamenti pensati per esaltare i prodotti del territorio, promuovere stili di vita sani e discutere le prospettive future dell'alimentazione.

La mattinata si apre alle 11:30 , nella Serra La Fenice, con uno show cooking d'eccezione. Il maestro Giovanni Senese, titolare della "Senese Pizza Napoletana in Evoluzione" di Sanremo, presenterà il suo corso “La mia pizza sinergica”, rivelando i segreti per creare una pizza gustosa e salutare. A seguire, lo chef Giuseppe Auricchio, del ristorante Machettö di Petra Ligure, racconterà la sua visione culinaria con “Viaggiatori di Liguria: la nostra cucina dalla tradizione all'innovazione”. Entrambi gli chef, scelti per il loro approccio unico e la loro esperienza pluriennale, dimostreranno come si possa coniugare la cucina sana con l'uso di prodotti biologici e a chilometro zero.

, nella Serra La Fenice, con uno show cooking d'eccezione. Il maestro Giovanni Senese, titolare della "Senese Pizza Napoletana in Evoluzione" di Sanremo, presenterà il suo corso “La mia pizza sinergica”, rivelando i segreti per creare una pizza gustosa e salutare. A seguire, lo chef Giuseppe Auricchio, del ristorante Machettö di Petra Ligure, racconterà la sua visione culinaria con “Viaggiatori di Liguria: la nostra cucina dalla tradizione all'innovazione”. Entrambi gli chef, scelti per il loro approccio unico e la loro esperienza pluriennale, dimostreranno come si possa coniugare la cucina sana con l'uso di prodotti biologici e a chilometro zero. Alle 13 , la Serra La Fenice si trasforma in un ristorante temporaneo con il progetto “La cucina a Km giusto”. Qui, i visitatori potranno gustare un pranzo ispirato alle tradizioni liguri, realizzato con ingredienti locali e stagionali. I posti sono limitati e la prenotazione potrà essere effettuata direttamente in loco durante i giorni del festival.

, la Serra La Fenice si trasforma in un ristorante temporaneo con il progetto “La cucina a Km giusto”. Qui, i visitatori potranno gustare un pranzo ispirato alle tradizioni liguri, realizzato con ingredienti locali e stagionali. I posti sono limitati e la prenotazione potrà essere effettuata direttamente in loco durante i giorni del festival. Il pomeriggio prosegue con iniziative volte alla salute e alla consapevolezza alimentare. Dalle 15 alle 17 , sempre nella Serra La Fenice, sarà attivo un punto per la diagnostica ambulatoriale, dove il Laboratorio Acad di Sanremo offrirà test gratuiti per monitorare glicemia e colesterolemia.

, sempre nella Serra La Fenice, sarà attivo un punto per la diagnostica ambulatoriale, dove il Laboratorio Acad di Sanremo offrirà test gratuiti per monitorare glicemia e colesterolemia. Alle 15 , nella Sala Alfred Nobel, la professoressa Laura Gasco, docente ordinaria del dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari dell'Università di Torino, condurrà l'incontro “Cibi del futuro”. Durante l'evento, verranno esplorate le opportunità offerte da innovazioni come la farina di grillo e la carne sintetica, con un'analisi approfondita su possibilità, limiti e prospettive di queste alternative alimentari.

, nella Sala Alfred Nobel, la professoressa Laura Gasco, docente ordinaria del dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari dell'Università di Torino, condurrà l'incontro “Cibi del futuro”. Durante l'evento, verranno esplorate le opportunità offerte da innovazioni come la farina di grillo e la carne sintetica, con un'analisi approfondita su possibilità, limiti e prospettive di queste alternative alimentari. Alle 16:30 , nella Sala Ludvig Nobel, si terrà un laboratorio dedicato alla degustazione dell'olio extravergine di alta qualità, un'eccellenza del territorio. L'evento, aperto a soli 25 partecipanti, richiede una prenotazione anticipata via email e prevede un contributo di 15 euro.

, nella Sala Ludvig Nobel, si terrà un laboratorio dedicato alla degustazione dell'olio extravergine di alta qualità, un'eccellenza del territorio. L'evento, aperto a soli 25 partecipanti, richiede una prenotazione anticipata via email e prevede un contributo di 15 euro. Nel frattempo, alle 16 , la Serra La Fenice accoglierà il laboratorio per famiglie “Nutri-Natale”, ideato dalla Chef di pasticceria Valentina Filippone e dall'educatrice Andreina Fietta. Un'occasione speciale per i più piccoli di decorare dolci sani e nutrienti, in un'atmosfera creativa e divertente. L'ingresso è libero e aperto a tutti.

, la Serra La Fenice accoglierà il laboratorio per famiglie “Nutri-Natale”, ideato dalla Chef di pasticceria Valentina Filippone e dall'educatrice Andreina Fietta. Un'occasione speciale per i più piccoli di decorare dolci sani e nutrienti, in un'atmosfera creativa e divertente. L'ingresso è libero e aperto a tutti. La giornata si chiuderà in bellezza alle 18:30, sempre nella Serra La Fenice, con un'apericena a cura del ristorante “La cucina a km giusto”. I partecipanti potranno degustare piatti preparati con i prodotti locali in esposizione, un modo perfetto per concludere una giornata dedicata ai sapori e alla sostenibilità. Anche in questo caso, i posti sono limitati e le prenotazioni potranno essere effettuate in loco.

Tra le iniziative parallele, dalle 9 alle 14, la Sala Alfred Nobel ospiterà il seminario Ecm “Pro-Aging, il Percorso della Vita: strategia per la salute”. L'evento, riservato a figure sanitarie, approfondirà il legame tra alimentazione e salute nell'arco della vita, sottolineando come una corretta nutrizione possa influire positivamente sul percorso di crescita. Organizzato con il contributo di partner del comparto sanitario, rappresenta un'occasione unica per gli operatori di aggiornarsi su tematiche di grande attualità.

8 dicembre

L'ultimo giorno dell'Health and Food Festival, l'8 dicembre, si preannuncia come un viaggio emozionante tra approfondimenti scientifici, esperienze culinarie e momenti dedicati al benessere. A Villa Nobel, si susseguiranno eventi che celebrano la sostenibilità, l'innovazione e la tradizione, offrendo spunti di riflessione per un futuro più consapevole.

La giornata prende il via alle 10 , nella Sala Alfred Nobel, con il seminario “La funzionalità dell'ecosistema marino per la sopravvivenza del pianeta”. La biologa marina Nadia Repetto e il professore dell'Università di Genova Maurizio Wurtz condurranno un'analisi approfondita sul ruolo fondamentale del mare e dei suoi ecosistemi nell'equilibrio globale. L'incontro, curato dalla Condotta Slow Food Riviera dei Fiori - Alpi Marittime, evidenzierà come il benessere del mare sia imprescindibile per la nostra qualità di vita.

, nella Sala Alfred Nobel, con il seminario “La funzionalità dell'ecosistema marino per la sopravvivenza del pianeta”. La biologa marina Nadia Repetto e il professore dell'Università di Genova Maurizio Wurtz condurranno un'analisi approfondita sul ruolo fondamentale del mare e dei suoi ecosistemi nell'equilibrio globale. L'incontro, curato dalla Condotta Slow Food Riviera dei Fiori - Alpi Marittime, evidenzierà come il benessere del mare sia imprescindibile per la nostra qualità di vita. Alle 11 , nella Serra La Fenice, sarà presentato il libro “Quantum: gastrofisica e cucina quantistica”, scritto da Sibyl von der Schulenburg assieme allo chef Agostino Sala del Ristorante Milano di Verbania. L'opera esplora il rapporto tra fisica e gusto, rivelando come l'educazione sensoriale possa contribuire al benessere e alla salute.

, nella Serra La Fenice, sarà presentato il libro “Quantum: gastrofisica e cucina quantistica”, scritto da Sibyl von der Schulenburg assieme allo chef Agostino Sala del Ristorante Milano di Verbania. L'opera esplora il rapporto tra fisica e gusto, rivelando come l'educazione sensoriale possa contribuire al benessere e alla salute. A mezzogiorno , torna protagonista il ristorante temporaneo “La cucina a km giusto”, aperto nella Serra La Fenice alle 13. Gli chef locali proporranno un menu ispirato ai sapori del territorio, esaltando i prodotti stagionali e biologici. La prenotazione è consigliata, vista la disponibilità limitata di posti.

, torna protagonista il ristorante temporaneo “La cucina a km giusto”, aperto nella Serra La Fenice alle 13. Gli chef locali proporranno un menu ispirato ai sapori del territorio, esaltando i prodotti stagionali e biologici. La prenotazione è consigliata, vista la disponibilità limitata di posti. Il pomeriggio si concentra su salute e nutrizione. Alle 15 , nella Serra La Fenice, un doppio appuntamento vedrà protagonisti la personal trainer Barbara Carbonetto, che guiderà un show cooking di cucina salutistica insiemecon lo Chef Martin Bonatti, e il team di esperti impegnati a promuovere l'attività fisica come pilastro del benessere. Parallelamente, nella Sala Ludwig Nobel, si terrà l'incontro “Cibo del territorio per la salute dei bambini a scuola”, condotto dal vicepresidente della Consulta nazionale dei distretti del cibo Ignazio Garau e dal dietista Stefano Beschi, con il coordinamento di Gianfranco Trapani, ideatore del festival. L'evento, organizzato dai Distretti del cibo della Riviera di Ponente, affronterà il tema cruciale dell'alimentazione scolastica, evidenziando il ruolo dei prodotti locali nella crescita dei più piccoli.

, nella Serra La Fenice, un doppio appuntamento vedrà protagonisti la personal trainer Barbara Carbonetto, che guiderà un show cooking di cucina salutistica insiemecon lo Chef Martin Bonatti, e il team di esperti impegnati a promuovere l'attività fisica come pilastro del benessere. Parallelamente, nella Sala Ludwig Nobel, si terrà l'incontro “Cibo del territorio per la salute dei bambini a scuola”, condotto dal vicepresidente della Consulta nazionale dei distretti del cibo Ignazio Garau e dal dietista Stefano Beschi, con il coordinamento di Gianfranco Trapani, ideatore del festival. L'evento, organizzato dai Distretti del cibo della Riviera di Ponente, affronterà il tema cruciale dell'alimentazione scolastica, evidenziando il ruolo dei prodotti locali nella crescita dei più piccoli. Alle 16 , nella Serra La Fenice, torna il laboratorio per famiglie “Nutri-Natale”, a cura della chef di pasticceria Valentina Filippone e dell'educatrice Andreina Fietta. Un'attività dedicata ai bambini che potranno cimentarsi nella decorazione di dolci sani e gustosi, in un clima festoso e creativo.

, nella Serra La Fenice, torna il laboratorio per famiglie “Nutri-Natale”, a cura della chef di pasticceria Valentina Filippone e dell'educatrice Andreina Fietta. Un'attività dedicata ai bambini che potranno cimentarsi nella decorazione di dolci sani e gustosi, in un clima festoso e creativo. Il festival si concluderà alle 17:30, nella Sala Alfred Nobel, con un master di degustazione dedicato all'Amarone della Valpolicella Docg, guidato dal sommelier Roberto Verrando dell'Enoteca Il Forletto. Un momento di raffinata convivialità per salutare l'evento in grande stile.

Sanremo, la mission di “Health and food festival”

Per Gianfranco Trapani, la mission del festival è chiara: «Non solo celebrare il cibo come elemento essenziale della nostra vita, ma trasformarlo in uno strumento di benessere collettivo e sostenibile. Vogliamo che questo evento sia un punto di riferimento per le aziende che credono nella qualità, nell'etica e nella produzione responsabile, offrendo loro un contesto unico per valorizzare i propri prodotti e la propria filosofia. Allo stesso tempo, desideriamo educare i consumatori, coinvolgendo famiglie e giovani, e ispirare un cambiamento positivo attraverso attività pratiche, showcooking, conferenze e momenti di incontro con esperti e professionisti del comparto. Sanremo, con la sua bellezza e il suo prestigio, non sarà solo lo scenario di questo progetto, ma anche il motore di una nuova visione. Vogliamo che diventi sinonimo di benessere e innovazione alimentare, contribuendo a creare un'eredità culturale e sociale che possa durare nel tempo».