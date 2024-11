Natale in montagna in stile Liberty? All'Holzner di Soprabolzano

L’inverno sta per arrivare al Parkhotel Holzner, quattro stelle superior di Soprabolzano (Bz), un angolo di paradiso che si trasforma in un rifugio incantevole, dove la storia e la natura si intrecciano. In questo periodo dell’anno, la bellezza delle Alpi dell’Alto Adige si veste di magia natalizia, e il Parkhotel Holzner si prepara a accogliere i suoi ospiti in un’atmosfera elegante e sempre più sostenibile. Con il suo stile Liberty alpino e la sua centenaria tradizione, l’hotel si fa testimone di un’accoglienza calorosa e ricercata. Ecco perché, durante l’inverno, il Parkhotel Holzner è la scelta per chi cerca un rifugio lontano dal caos quotidiano, un luogo dove i colori della natura e la cultura del Natale si fondono armoniosamente.

Inverno al Parkhotel Holzner (Foto: Hannes Niederkofler)

Holzner, dal 1908 hotel a misura di famiglia

Dal 1908, Parkhotel Holzner è un punto di riferimento per l'ospitalità di qualità in Alto Adige. La sua struttura ha saputo integrare con eleganza linee moderne e dettagli storici, creando un ambiente che emoziona fin dal primo sguardo. Ogni angolo racconta una storia, quella della famiglia Holzner, che ha saputo custodire e valorizzare l’essenza di questo luogo per ben quattro generazioni.

Una delle stanze del Parkhotel Holzner
Camera del Parkhotel Holzner (Foto: Frieder Blickle)
Camera del Parkhotel Holzner (Foto: Hannes Niederkofler)

Non c’è niente di più bello che sentirsi a casa, anche quando si è lontani da casa. Al Parkhotel Holzner, ogni ospite trova il proprio angolo di felicità. La struttura è, infatti, parte del gruppo Familienhotels Südtirol, una rete di hotel pensata per le famiglie, che sa come soddisfare le esigenze di grandi e piccini. Qui, i bambini sono i benvenuti e hanno a disposizione un parco di 10mila mq, un vero e proprio paradiso dove possono giocare e divertirsi in tutta sicurezza. Scivoli, altalene e lo Zoo delle coccole con caprette, alpaca e lepri aspettano di essere accarezzati, mentre i genitori possono godersi un po’ di relax grazie ai numerosi servizi pensati per loro.

Ma non solo per i più piccoli: gli adulti possono dedicarsi a una partita di bocce, una sfida a tennis sui campi in terra battuta, o magari scoprire la bellezza dei dintorni noleggiando una mountain-bike. E per chi ama camminare, l’Holzner offre la possibilità di esplorare le montagne circostanti con escursioni guidate, adatte a ogni livello di preparazione.

Wellness e relax: la Liberty Spa dell'Holzner

Per chi cerca il benessere assoluto, Parkhotel Holzner è il posto giusto. La Liberty Spa, con i suoi 880 mq di spazio dedicato al relax, è un autentico tempio del benessere. Una piscina interna ed esterna, saune panoramiche e aree relax offrono il massimo del comfort, mentre una vasta gamma di trattamenti benessere è pronta a coccolare corpo e mente. Che si tratti di una pausa rigenerante dopo una giornata di escursioni o semplicemente di un momento di relax, la Liberty Spa è l’ideale per ricaricarsi e godersi la tranquillità di un ambiente da sogno.

Relax nella spa del Parkhotel Holzner (Foto: Hannes Niederkofler)
L'hammam del Parkhotel Holzner (Foto: Hannes Niederkofler)
La sauna del Parkhotel Holzner (Foto: Hannes Niederkofler)
La piscina del Parkhotel Holzner (Foto: Hannes Niederkofler)

Una cucina che celebra il territorio all'Holzner

Il Parkhotel Holzner non è solo un angolo di pace. La proposta culinaria è un viaggio tra i sapori tipici del territorio, preparati con ingredienti freschi e stagionali, provenienti da produttori locali. Il ristorante dell’hotel è famoso per i suoi piatti raffinati, ma l'Holzner ha anche un’altra perla gastronomica: il ristorante 1908, guidato dallo chef Stephan Zippl, che ha ottenuto il riconoscimento della Stella Verde della Michelin. La cucina di Zippl è una vera e propria celebrazione dei sapori dell’Alto Adige, un mix perfetto tra tradizione e innovazione.

Il ristorante del Parkhotel Holzner (Foto: Christine Andorfer)

Ogni pasto al Parkhotel Holzner è un’occasione per scoprire la qualità dei prodotti locali, da accompagnare con una selezione di vini altoatesini di eccellente livello. La cura nella scelta degli ingredienti, unita all’esperienza dei cuochi, fa della cucina dell’Holzner una delle migliori dell’intera regione.

Holzner, soggiorno all’insegna della sostenibilità

Uno degli aspetti che contraddistingue il Parkhotel Holzner è il suo impegno nella sostenibilità. L’albergo è stato insignito del prestigioso Marchio di Sostenibilità Alto Adige Livello 3, un riconoscimento che attesta l’adozione di pratiche ecologiche e responsabili. I criteri utilizzati dal Global Sustainable Tourism Council (GSTC) sono seguiti scrupolosamente, contribuendo a un futuro più consapevole e autentico. Il rispetto per il territorio e per l’ambiente si riflette in ogni aspetto dell’hotel, dalle scelte alimentari a quelle energetiche, fino alla gestione delle risorse naturali.

Il Natale sul Renon all'Holzner

Non c’è periodo dell’anno migliore dell’inverno per immergersi nell’autenticità del Trenatale del Renon, una manifestazione che ogni anno incanta i visitatori con la sua atmosfera fiabesca. Fino al 5 gennaio, nei fine settimana, il mercatino natalizio altoatesino prende vita tra le pittoresche località di Soprabolzano, Collalbo e Costalovara, facendo scoprire la magia delle tradizioni locali in un contesto montano da sogno. Tra bancarelle che vendono artigianato in legno, terracotta, stoffa e i famosi prodotti tipici come dolci, vin brulé, grappe e tisane, ogni angolo di questo mercatino evoca un’atmosfera dolce e nostalgica, lontana dalla frenesia dei mercatini più grandi.

A Collalbo, ad esempio, l’Avvento Contadino (l'8 dicembre, dalle 10 alle 17) presenta le creazioni degli artigiani locali, che mostrano il vero spirito del Renon con le loro mani sapienti. Ogni angolo profuma di tradizione, mentre la musica alpina risuona nell’aria. Qui, è facile lasciarsi conquistare dai colori dell’inverno e dai sapori genuini di una terra che sa come accogliere i suoi ospiti. Il Trenatale del Renon è la cornice perfetta per una passeggiata all’insegna del relax, della bellezza e della tradizione natalizia.

Natale del Parkhotel Holzner (Foto: Hannes Niederkofler)

Al Parkhotel Holzner, il Natale è un momento di magia. Immerso nel cuore della natura del Renon, a soli 12 minuti di funivia dal centro di Bolzano, l’hotel si trasforma in un accogliente rifugio di pace, eleganza e tradizione. L’albergo, che da oltre un secolo rappresenta un punto di riferimento per il turismo di qualità in Alto Adige, incanta i suoi ospiti con il suo stile Liberty alpino, una fusione perfetta tra il passato e il presente.

Nel periodo natalizio, le decorazioni natalizie sono un vero e proprio capolavoro, tutte fatte a mano da Monika Holzner, con una passione che si tramanda da generazioni. Ogni dettaglio, all’interno e all’esterno dell’hotel, è pensato per ricreare un’atmosfera incantata, capace di far rivivere epoche lontane, lontano dalla frenesia delle città. La famiglia Holzner ha saputo mantenere l’autenticità della struttura, rimanendo fedele alle tradizioni senza rinunciare alla modernità, in un perfetto equilibrio tra charme e comfort.

La posizione privilegiata dell’hotel, immerso nel verde, offre una vista panoramica mozzafiato sul paesaggio montano, che d’inverno si trasforma in un angolo di paradiso ricoperto di neve. Qui, il tempo sembra rallentare, permettendo agli ospiti di rigenerarsi e godere di una vacanza che riscopre il vero significato della tranquillità.

Eventi speciali e offerte natalizie dell'Holzner

Il Natale al Parkhotel Holzner è anche un’occasione per partecipare a eventi esclusivi. Ad esempio, il 1° gennaio, Wolfgang Holzner e sua moglie Monika invitano gli ospiti a una suggestiva passeggiata con le lanterne all’imbrunire, un’esperienza che permette di scoprire i dintorni montani del Renon in modo magico e tranquillo. Questo momento di convivialità è una tradizione molto cara alla famiglia Holzner, che da sempre ama accogliere i propri ospiti come amici.

Per chi desidera una pausa rigenerante durante le festività natalizie, il Parkhotel Holzner offre due offerte speciali: il Shortstay Natalizio, dal 25 al 28 dicembre, e il Shortstay di Capodanno, dal 4 al 6 gennaio, con pacchetti a partire da 408 euro. Queste offerte sono ideali per chi cerca un soggiorno breve, ma ricco di charme e immerso nell’atmosfera unica del Natale alpino.

Parkhotel Holzner

Via Paese 18 - 39054 Soprabolzano (Bz)

Tel 0471 345231