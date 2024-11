Come è il "nuovo" Caffè Le Giubbe Rosse a Firenze

Entrare nei rinnovati locali del Caffè Le Giubbe Rosse a Firenze, dichiarato “bene da tutelare" dal ministero dei Beni culturali, è un viaggio a ritroso nella memoria storica del luogo, un tributo al movimento futurista che, all'inizio del secolo scorso, aveva eletto questo posto come sua sede fissa.

La sala del Caffè Le Giubbe Rosse a Firenze

Il restauro del Caffè Le Giubbe Rosse

L’intervento, sotto la supervisione della Soprintendenza, ha interessato diversi ambienti del Caffè, inclusa la cucina, privilegiando materiali, tecnologie e interventi finalizzati al recupero della memoria storico-artistica del locale. Sono stati rifatti i pavimenti fino a ritrovare la quota originaria, eseguiti restauri sulle pareti affrescate e installato un soppalco integrato nella libreria per valorizzare la memoria dello storico caffè letterario.

La storia del Caffè Le Giubbe Rosse

La prima apertura del locale risale al 1897, quando era conosciuto come “Birreria Fratelli Reininghaus”. Ben presto, i fiorentini lo ribattezzarono “Le Giubbe Rosse” per via degli indumenti in tipico stile viennese indossati dai camerieri. In questo periodo nacque anche lo storico logo di colore rosso. La storia del Caffè Le Giubbe Rosse è strettamente legata a quella di Firenze e al suo ruolo nel promuovere la scena artistica e culturale del Paese. Dopo tre anni di chiusura, questo simbolo dell’identità fiorentina e nazionale è tornato a mostrarsi al pubblico, offrendo nuove esperienze enogastronomiche e culturali, con l’obiettivo di riaffermarsi come vitale punto di riferimento per la vita culturale e artistica fiorentina.

L'insegna del Caffè Le Giubbe Rosse a Firenze

Al Caffè Le Giubbe Rosse la cucina di Giuseppe Lo Presti

Le Giubbe Rosse si sono rinnovate anche nell'offerta culinaria, il cui percorso sensoriale proposto unisce l'innovazione dello chef Giuseppe Lo Presti, talentuoso cuoco classe 1991 originario di Messina, all'identità storica del locale, strettamente legata a quella della città di Firenze e del "salotto buono" fiorentino.

Le Giubbe Rosse

Piazza della Repubblica - 50123 Firenze

Tel 055 0763231